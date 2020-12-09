10 фактов, которыми запомнится уходящий глава Сургута Вадим Шувалов

Вадим Шувалов уходит с поста главы Сургута. Его отставку 10 декабря утвердят депутаты, после чего эпоха третьего мэра крупнейшего города Югры официально завершится. СИА-ПРЕСС приводит 10 фактов, благодаря которым мы запомним Вадима Шувалова и годы, что он был градоначальником Сургута.

1. Он не очень-то рвался на должность главы

У тех, кто наблюдал за событиями мая-июня 2016 года, когда решалось, кто займет кресло мэра города после отставки Дмитрия Попова, создавалось впечатление, что Шувалов не очень-то хочет становиться мэром. Тогда он работал заместителем гендиректора «Тюменьэнерго», ему уже стукнуло 58 лет, он к этому моменту даже не был депутатом думы Сургута. Заходить в такой ситуации на расстрельную должность с меньшей зарплатой и пониманием того, что предшественник получил уголовное дело – нужно было иметь веское основание. По слухам, этим основанием стали тщательные уговоры со стороны Натальи Комаровой.

В итоге Вадим Шувалов подал документы о регистрации в качестве кандидата буквально в последние минуты, как будто надеялся, что не успеет, и избежит будущих проблем.

2. Он стал вторым главой Сургута, ушедшим досрочно

Мало того – он стал вторым главой Сургута подряд, чьи полномочия дума прекратила по его собственному желанию. Дмитрий Попов в мае 2016 года для заявления об отставке собрал свою команду и в присутствии прессы объявил об уходе в связи с уголовным преследованием, а Вадим Шувалов для этого воспользовался социальными сетями.

3. Вадим Шувалов первым из политиков в Югре начал активность в соцсетях

И не только в Югре, но и на всем Урале. Свои соцсети Вадим Шувалов завел в августе 2016 года – спустя два месяца после вступления в должность. Всем было понятно, что сам глава «ВКонтакте» или Instagram не сидит, за него это делал помощник Александр Оверчук, но это все равно создало определенный ореол открытости и прогрессивности вокруг Шувалова. Другие главы и Наталья Комарова присоединились к тренду активности в соцсетях позже.

4. Не побоялся пригласить в город Илью Варламова

Вадим Шувалов стал одним из немногих глав городов в России, кто позвал в гости известного блогера и урбаниста Илью Варламова. Они сняли выпуск проекта «Б.Д.С.М» – «Большая дорога с мэром» – в самое худшее время для хождения по улицам – в апреле. Когда снег уже тает, грязь льется потоками, а город серый и невзрачный.

Скорее всего, Шувалов выбрал апрель для съемок по простоте своей, но вышло, что за свою смелость получил много позитивных отзывов. И... огромное количество критики за то, что не мог удачно пикироваться с опытным полемистом и провокатором Варламовым. Так или иначе, этот факт про Шувалова горожане явно запомнят.

5. Он не привел в администрацию ни одного внятного профессионала

При Шувалове в сургутской администрации за почти пять лет не появилось ни одной яркой персоналии или человека с мощным реноме в профессиональном сообществе. Особенно досталось архитектурно-строительному блоку. Там пришедший с Шуваловым Владимир Меркулов перессорился со всеми участниками рынка и в итоге был вынужден уйти из-за нарастающих в отрасли проблем. В итоге мэр долго искал «строительного» заместителя, и нашел в недрах Тюменьэнерго Владимира Шмидта. А директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод и вовсе никакой не строитель, а юрист, и регулярно сталкивается с недовольством депутатов думы и профессионального сообщества.

В условиях отсутствия сильных кадров почти все вопросы в администрации замкнул на себя выходец из далекой Костромы первый зам Алексей Жердев, который стартовал как куратор правовых вопросов и работы с силовиками. Такого в истории Сургута доселе не было. Жердев настолько усилил свой аппаратный вес, что за глаза про Шувалова шутили: работает замом у своего зама.

6. При Шувалове бюджет Сургута вырос на 50 процентов

Благодаря изменившемуся законодательству администрации Шувалов удалось существенно увеличить бюджет города. И по доходам, и по расходам казна за пять лет выросла с 21-22 до 31-32 млрд рублей. Деньги поступают в основном по окружным и федеральным программам.

В то же время чиновники администрации упускают дополнительные инвестиционные доходы. Так, по оценке депутата городской думы Эдуарда Иваницкого, город получил от прихода сети «Леруа Мерлен» всего 28 миллионов рублей, а мог – порядка 700 миллионов (как это сделала Тюмень). Недовольны политикой местной власти и застройщики, которым администрация годами согласовывает проекты.

Но факт остается фактом – эпоха Шувалова запомнится рекордными вливаниями в бюджет города и, в частности, самыми масштабными ремонтами дорог, на которые выделялось более миллиарда рублей в год.

7. Шувалов так и не решился на лобовое продавливание концессии теплосетей

Судя по всему, передача теплосетей Сургута в концессию холдинговой компании «Вектор», входящей в группу «Корпорация СТС» бывших коллег и начальников Шувалова по «Тюменьэнерго» Артема Бикова и Алексея Боброва, стала фактором чрезвычайно сильного давления на градоначальника. Собственно, смысл появления «команды Шувалова» у руля сургутской администрации многие видели именно в этом проекте: передаче в конкретные частные руки лакомых городских активов. Шувалов же, столкнувшись с большим скандалом и депутатским и общественным сопротивлением, уклонился от торпедирования проекта (в отличие от своей правой руки Алексея Жердева) и всячески откладывал этот вопрос.

Возможно, это и привело к столь стремительной отставке главы Сургута – когда перед ним встал выбор: либо продавить этот вопрос и сдать ГТС в концессию, либо уйти.

А возможно, у Шувалова истек опцион на решение этой задачи – и его старшие партнеры вывели его из игры. Какая версия ближе к истине – разъяснит новое место работы бывшего сургутского градоначальника: или правительство Натальи Комаровой (по удивительному совпадению до сих пор не сформированное), или должность в одной из компаний группы СТС или другой энергетической системы.

8. Шувалов – самый добрый мэр Сургута

У Вадима Шувалова сформировался публичный имидж доброго и мягкого человека. За его всегда идеально подстриженную белоснежную бороду Шувалова даже прозвали «добрым Дедом Морозом». Он и не особо сопротивлялся этому реноме: всегда был деликатен, учтив, некриклив. Сложно вспомнить какой-то скандал с его участием или хотя бы публичную выволочку, которую бы он устроил подчиненным. Хотя в кулуарах администрации гуляют истории о гневном характере мэра и о том, как он мог довести до полуобморочного состояния своих работников.

Был момент, когда он под камерами ругал директора департамента городского хозяйства Романа Богача за некачественную чистку дворов от снега, и даже вручил ему лопату, чтобы тот лично исправлял недоработки, но это – чистой воды игра на публику. Вся ситуация была обставлена так, что в строгость и раздраженность «доброго главы» никто не поверил.

9. «Не говно, а модерн»

Эта фраза Вадима Шувалова вошла в историю. Так он отреагировал на комментарий в социальных сетях, где расхваленный им проект реконструкции железнодорожного вокзала Сургута охарактеризовали как «говно». Скриншот с этой перепиской разлетелся по всему рунету.

Главу Сургута упрекали во внешнем виде ж/д-вокзала, а он отстаивал его внешний вид и говорил, что внутри функциональность нужно улучшать посредством реконструкции. Но потом почему-то согласился на перестройку здания из стиля советского модернизма в нечто несуразное.

10. Шувалов становился героем мемов, но его это не смущало

Шувалова как минимум публично не смущало то, что он становился объектом шуток или героем мемов.

Например, как-то в народном творчестве его фотографию на одном из ледовых городков Сургута сравнили с вылупившимся из яйца Лунтиком – персонажем детского мультфильма. Узнав об этом, он только похвалил творческий подход сургутян, хотя признал, что про Лунтика знает только со слов своего внука.

В одном из комментариев к посту Шувалова об отставке пользователь «ВКонтакте» написал: «Мы запомним вас таким…», и приложил следующую фотографию.