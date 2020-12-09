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​Оглушило

Вадим Шувалов сообщил о своей отставке — и вся политическая рать Сургута онемела

​Оглушило
Фото: siapress.ru

Говорят, молния в одно и то же место дважды не бьет — но у мэрского кресла в Сургуте, видимо, громоотвода нет. Заявление Вадима Шувалова о преждевременном уходе с поста градоначальника стало громом среди ясного неба и, конечно, перебило по громкости размеренную, не сказать благостную пресс-конференцию губернатора Натальи Комаровой.

Знала ли хозяйка Югры, благодушно отвечая на вопросы журналистов типа: «Какое место в вашей жизни занимает округ?» — что не она займет инфополе сургутских СМИ сегодня? Вероятнее всего, знала, но ни единым словом ни себя, ни своего уже экс-подчиненного не выдала. В правительстве, кстати, сдержанно отказываются от разговоров на эту тему: «Такие истории не комментируем». Тем не менее, правительство округа находится в списке наиболее вероятных маршрутов Шувалова, тем более что и в своем видеообращении он пообещал продолжить работать на благо Сургута и сургутян.

Самое забавное, что это едва ли не единственный более-менее внятный комментарий, который мы получили в течение первого часа после того, как информационная бомба разорвалась.

Похоже, представители администрации города, заявляя, что Шувалов не поставил их в известность относительно своих планов на ближайшее будущее, не кривили душой: в политическом истеблишменте города воцарилось растерянное молчание — молнией, видимо, ударило всех, все оглушены и ничего не могут сказать. Работаем в тишине.


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Сегодня в 17:20, просмотров: 444, комментариев: 0
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