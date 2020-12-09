Вадим Шувалов объявил об отставке: кто и что будет дальше

1. Отставку Вадима Шувалова обсуждали активно последние два месяца, хотя еще в сентябре ни у кого не было сомнений в том, что нынешний градоначальник должен пойти на второй срок в апреле 2021 года. Его окружение, и прежде всего главный его заместитель Алексей Жердев, строили тактику избирательной и медийной кампании Шувалова. Тем не менее сегодняшнее заявление Шувалова об уходе со своего поста явилось полной неожиданностью.

2. Именно в эти два месяца схватка за Сургутские городские тепловые сети вошла в решающую и непримиримую для двух сторон – администрации и Думы – фазу. Схватка чисто подковерная и незаметная широкой публике, но это именно схватка, в которой ставки растут с каждым днем.

3. Так называемая «команда Шувалова» состоит из единственного и самого мотивированного на результат игрока – Алексея Жердева. Фактически именно он управляет городской администрацией, замкнув на себя все ключевые вопросы городской политики – от кураторства силовиков до взаимодействия со СМИ. В самой администрации чиновники шутят: Вадим Шувалов работает заместителем у Алексея Жердева.

4. «Команда Шувалова» зашла на Сургут с главной целью – осуществление концессионного соглашения по ГТС в пользу конкретного игрока. Предполагалось, что этот проект должен был осуществиться в первые два года, однако из-за позиции думы и общественного мнения произошел сбой и концессия до сих пор не подписана.

5. Есть предположение, что Вадим Шувалов не стал рьяно топить за концессию, и вся эта история его тяготила. Вероятно, он давал определенные обещания бенефициарам проекта, но не предполагал, что это вызовет самый громкий скандал в Сургуте за последние десятилетия, который свяжут с его именем.

6. На ближайшие полгода полноправным руководителем Сургута в ранге и.о. главы станет Алексей Жердев, являющийся главным драйвером проекта концессии. Ему предстоит тяжелая задача: сохранить формально хорошие рабочие отношения с думой города и одновременно продавливать концессию. Перепоручить вопрос концессии кому-то из других высокопоставленных чиновников не получится.

7. Разговоры о новом главе Сургута из кулуаров перемещаются в паблик.

8. Пока неизвестно, было ли решение шефа неожиданностью для Алексея Жердева, но у последнего в итоге смешались карты. Если до сегодняшнего дня он занимался организацией продления срока Шувалова и формированием нового состава городской думы, более лояльной администрации, то сейчас ему нужно определяться: будет ли он сам бороться за кресло главы Сургута. Получить его без отказа от концессии практически невозможно.

9. Задачу Алексея Жердева в борьбе за пост главы Сургута (если этот пост его интересует) усложняет и то, что выступить против него многим весомым кандидатурам с психологической точки зрения будет проще, чем против Шувалова, который воспринимался как «добрый» и «неконфликтный».