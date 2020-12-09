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Команда Шувалова сформировалась

Вадим Шувалов объявил об отставке: кто и что будет дальше

Команда Шувалова сформировалась
Фото: siapress.ru

1. Отставку Вадима Шувалова обсуждали активно последние два месяца, хотя еще в сентябре ни у кого не было сомнений в том, что нынешний градоначальник должен пойти на второй срок в апреле 2021 года. Его окружение, и прежде всего главный его заместитель Алексей Жердев, строили тактику избирательной и медийной кампании Шувалова. Тем не менее сегодняшнее заявление Шувалова об уходе со своего поста явилось полной неожиданностью.

2. Именно в эти два месяца схватка за Сургутские городские тепловые сети вошла в решающую и непримиримую для двух сторон – администрации и Думы – фазу. Схватка чисто подковерная и незаметная широкой публике, но это именно схватка, в которой ставки растут с каждым днем.

3. Так называемая «команда Шувалова» состоит из единственного и самого мотивированного на результат игрока – Алексея Жердева. Фактически именно он управляет городской администрацией, замкнув на себя все ключевые вопросы городской политики – от кураторства силовиков до взаимодействия со СМИ. В самой администрации чиновники шутят: Вадим Шувалов работает заместителем у Алексея Жердева.

4. «Команда Шувалова» зашла на Сургут с главной целью – осуществление концессионного соглашения по ГТС в пользу конкретного игрока. Предполагалось, что этот проект должен был осуществиться в первые два года, однако из-за позиции думы и общественного мнения произошел сбой и концессия до сих пор не подписана.

5. Есть предположение, что Вадим Шувалов не стал рьяно топить за концессию, и вся эта история его тяготила. Вероятно, он давал определенные обещания бенефициарам проекта, но не предполагал, что это вызовет самый громкий скандал в Сургуте за последние десятилетия, который свяжут с его именем.

6. На ближайшие полгода полноправным руководителем Сургута в ранге и.о. главы станет Алексей Жердев, являющийся главным драйвером проекта концессии. Ему предстоит тяжелая задача: сохранить формально хорошие рабочие отношения с думой города и одновременно продавливать концессию. Перепоручить вопрос концессии кому-то из других высокопоставленных чиновников не получится.

7. Разговоры о новом главе Сургута из кулуаров перемещаются в паблик.

8. Пока неизвестно, было ли решение шефа неожиданностью для Алексея Жердева, но у последнего в итоге смешались карты. Если до сегодняшнего дня он занимался организацией продления срока Шувалова и формированием нового состава городской думы, более лояльной администрации, то сейчас ему нужно определяться: будет ли он сам бороться за кресло главы Сургута. Получить его без отказа от концессии практически невозможно.

9. Задачу Алексея Жердева в борьбе за пост главы Сургута (если этот пост его интересует) усложняет и то, что выступить против него многим весомым кандидатурам с психологической точки зрения будет проще, чем против Шувалова, который воспринимался как «добрый» и «неконфликтный».


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Сегодня в 17:23, просмотров: 534, комментариев: 2
Комментарии:
Злая Эллочка
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Сегодня в 19:06
Не замарал своё имя ГТС-концессией. Молодец.

«Временно исполняющим обязанности главы Сургута станет Алексей Жердев. Говорят, что вся мэрия в шоке. К новым обязанностям Жердев приступит с 10 декабря.»
Марина Соболевская
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Сегодня в 19:54
Жердев в городе - ЧУЖОЙ! На мнение сургутян ему глубоко фиолетово. Концессию он продвинет. Ведь губернатор не против этого действа, а скорей - за. Мэра выбирает дума. Сегодня пока против концессии депутаты от СНГ. Но это - временное явление. А у Жердева - конкретный интерес в городе - это концессия. Долю в этой афере (по слухам) будет иметь его непосредственная крыша - Василий Дума. Только жесткая позиция депутатов и общественности города может спасти нас от ярма БоиБи! Значит, Жердева в мэры ни в коем случае избирать нельзя.
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