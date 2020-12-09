История с борьбой жителей Екатеринбурга за право выбирать мэра может стать большим прецедентом для всей страны

Продолжаю наблюдать за тем, как Екатеринбург борется за свое право всенародно выбирать мэра. Ранее я писал, что повсеместный отказ от избрания глав – это планомерное движение к политическому коллапсу, и все пока идет по намеченной колее. Накануне Законодательное собрание Свердловской области отклонило законопроект о возврате прямых выборов, который выдвинули своими подписями 13 тысяч жителей города. А, согласно опросам, в целом эту идею поддерживают 80 процентов екатеринбуржцев.

Конечно, нельзя ожидать, что в современной России подобную общественную инициативу просто так возьмут и примут. Но и ее отклонение – это не просто не конец истории, а только ее начало. Собственно, мы сейчас приступаем к самому интересному.

Итак, что мы имеем. Есть инициатива, которую можно смело называть народной. Потому что она смогла собрать 13 тысяч подписей живых людей. Если вы считаете, типа: «13 тысяч – это всего один процент от жителей Екатеринбурга, тьфу!» – попробуйте на досуге найти какую-то идею и собрать в ее поддержку, например, четыре тысячи подписей сургутян (тоже один процент от населения). Спойлер: у вас не получится.

Чтобы сделать то, что сделали в Екатеринбурге, нужно осознанное, активное и организованное действие активистов, отсутствие страха перед властной машиной и сборщиков подписей (их прессовали – будь здоров), и подписантов. А еще – нужно очень, очень много людей, которые понимают, о чем идет речь, и поддерживают выдвинутую идею. Из них далеко не каждый поставит свою подпись, поэтому если таковых набралось 13 тысяч – значит, реальных сторонников возврата выборов мэра Екатеринбурга кратно больше.

Далее. Предположительно, подавляющее количество граждан города выступают за эту инициативу. Но ее активно критикуют в городской думе и отклоняют в Заксобрании. Фамилии людей, которые это сделали, известны. А в сентябре 2021 года будут выборы в Заксобрание Свердловской области.

Теперь мне очень интересно посмотреть, как екатеринбуржцы, на мнение которых наплевали, отреагируют на эту историю в электоральном аспекте. Поднимет ли ее на щит какая-то существующая оппозиция или вырастет какое-то гражданское движение? Как к этому подключатся «внесистемщики»? как это все воспримут граждане? Каковы будут итоги выборов? Сколько нынешних депутатов, голосовавших против, вылетят из Заксобрания?

Почему это интересно. Потому что это пока единственный яркий случай борьбы людей за право решать, кто будет их городским начальником. А также потому, что в Сургуте идет подготовка к претворению в жизнь одного непопулярного решения – передачи теплосетей в концессию. И сургутянам, думаю, будет интересно понаблюдать, как вообще граждане могут объединяться и противостоять гадостям со стороны властей.

После успешной защиты сквера от застройки и мощной акции по сбору подписей за возврат выборов мэра екатеринбуржцы стали гражданским авангардом страны и примером для всех, кто, может, и хотел бы побороться за право влиять на реальность вокруг себя, но боится или не верит в успех. Так что удачи вам, уральцы. Сдается мне, от вас очень многое зависит не только в вашем городе, но и во всей стране.