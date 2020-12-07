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​Не запороть бы

Для качественной реновации проспекта Ленина в Сургуте нужно, чтобы ее проектировали не местные специалисты

​Не запороть бы
Фото Е.Ярового

Подробно изучил идею администрации Сургута по реновации проспекта Ленина. И она хороша. Действительно хороша. Все посылы и идеи правильны – сделать территорию нового типа с упором на пешеходов, убрать провода под землю, переформатировать ливневку, чтобы она работала, подмести визуальный мусор и так далее. Все верно, и я сам чуть ли не в начале 2010-х писал по этому поводу статьи и говорил о необходимости привести центральную улицу города в порядок, чтобы она не вызывала чувство стыда.

Теперь, когда сургутские власти заявили о своих планах на реновацию проспекта Ленина, у меня есть одно беспокойство. Даже страх. Что в начале 2021 года пройдет конкурс на разработку проекта обновленной центральной улицы, и его выиграет, например, контора, которая спроектировала нам главную площадь.

Я напомню, что главная площадь у нас – это плитка, киоски с буквами, формирующими название города, и сцена. Волшебный по уровню проработки концепт. Кому интересно узнать что-то про нормальные главные площади – милости прошу.

Так вот. Даю прогноз 99 процентов, что если за проектирование проспекта Ленина возьмутся наши местные спецы, то эта хорошая по своей сути и замыслу инициатива городской власти будет запорота на корню.Я убежден, что для прорывной реализации этой затеи нам нужно федеральное, а лучше международное архитектурное бюро. С опытом и пониманием, как делаются подобные пространства.

Очень надеюсь, что в администрации города понимают этот риск, и продумают механику конкурса таким образом, чтобы за исполнение муниципального контракта взялась максимально компетентная контора. А наши впоследствии у нее будут учиться.

Еще раз – реновация проспекта Ленина это великолепная и давно назревшая идея с хорошим базовым концептом. Не запороть бы.


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Сегодня в 20:05, просмотров: 281, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:44
Разделяю опасения автора. Не хотелось бы на финише этого замечательного по замыслу проекта услышать классику:»Хотели как лучше, а получилось как всегда». Если за дело возьмутся местные «реставраторы» (вспомним Дом пионеров) то запорют на корню идею. Как пить дать запорют! Ещё на стадии проекта. А когда я услышал «хотелку» убрать провода под землю, то сумма в 47 миллионов рублей на проект, показалась смешной. И любая приличная проектировочная контора федеральная, и тем болен международная (о чем вы говорите!) за такие деньги браться не будет. Только модернизация сетей ( убрать под землю, легко сказать) съест столько средств, что мама не горюй! В Тюмени к примеру ещё лет 15 назад при Собянине убрали воздушки под землю и сделали кабельную канализацию городскую. То же Собянин раний взялся за реконструкцию главной улицы Тюмени. И потратился из НДПИ прилично. То теперь, если оператору связи надо проложить сети, то они должны арендовать канал в кабельной канализации города. И сейчас на улице выходят на поверхность только пучки ПНД труб. Воздушно нет. Но это детализация. А детализацию у нас во власти не любят. И получается иногда «никогда такого не было и вот опять». Классика жанра реконструкций . Разворотили все, а потом сели думать, как все это вернуть в проектное состояния. Да так, чтоб горожане оценили. «А после реставрации лучше стало!».
Злая Эллочка
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Сегодня в 21:42
международное архитектурное бюро ))) как москвичи с лого с мамонтом → это пооотууустороннее животное.
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