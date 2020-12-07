Для качественной реновации проспекта Ленина в Сургуте нужно, чтобы ее проектировали не местные специалисты

Подробно изучил идею администрации Сургута по реновации проспекта Ленина. И она хороша. Действительно хороша. Все посылы и идеи правильны – сделать территорию нового типа с упором на пешеходов, убрать провода под землю, переформатировать ливневку, чтобы она работала, подмести визуальный мусор и так далее. Все верно, и я сам чуть ли не в начале 2010-х писал по этому поводу статьи и говорил о необходимости привести центральную улицу города в порядок, чтобы она не вызывала чувство стыда.

Теперь, когда сургутские власти заявили о своих планах на реновацию проспекта Ленина, у меня есть одно беспокойство. Даже страх. Что в начале 2021 года пройдет конкурс на разработку проекта обновленной центральной улицы, и его выиграет, например, контора, которая спроектировала нам главную площадь.

Я напомню, что главная площадь у нас – это плитка, киоски с буквами, формирующими название города, и сцена. Волшебный по уровню проработки концепт. Кому интересно узнать что-то про нормальные главные площади – милости прошу.

Так вот. Даю прогноз 99 процентов, что если за проектирование проспекта Ленина возьмутся наши местные спецы, то эта хорошая по своей сути и замыслу инициатива городской власти будет запорота на корню.Я убежден, что для прорывной реализации этой затеи нам нужно федеральное, а лучше международное архитектурное бюро. С опытом и пониманием, как делаются подобные пространства.

Очень надеюсь, что в администрации города понимают этот риск, и продумают механику конкурса таким образом, чтобы за исполнение муниципального контракта взялась максимально компетентная контора. А наши впоследствии у нее будут учиться.

Еще раз – реновация проспекта Ленина это великолепная и давно назревшая идея с хорошим базовым концептом. Не запороть бы.