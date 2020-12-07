Одна из причин, почему домашние собаки нападают на людей – это отсутствие воспитания

В связи с недавним инцидентом фотография, которую читатель увидел выше, может идеально подойти к новости о том, что молодая журналистка вновь подверглась нападению собаки. И, действительно, рядом со мной на диване вальяжно расположился бультерьер моего товарища: так сказать, сижу вплотную с представителем породы «убийц», о которой часто пишут в СМИ. Введите в гугле «бультерьер напал…» и наслаждайтесь бесконечными сводками о том, как пес покалечил ребенка… старика… беременную женщину…

Казалось бы, и мне стоит бояться. Но нет. Всю жизнь меня окружают собаки агрессивных пород: конкретный пример, сразу приходящий на ум: все детство провела у бабушки, державшей немецкую овчарку, которая, несмотря на все мои проказы, стоически терпела. Ни разу меня не кусали, да и облаивали редко. А все потому что хозяева всерьез относились к воспитанию своего питомца.

Пса на фотографии зовут Нильсон, и он, несмотря на своих более злых сородичей, одно из самых добрых животных, которое я когда-либо встречала. Спокойно относится к незнакомцам, знает команды, на улицу выходит только в строгом ошейнике и наморднике. Признаться, глядя на то, как эта махина разгрызает ветку вдвое больше себя, никогда бы не подумала, что ее можно воспитать человеколюбивой и кроткой, а не готовой впиться в ногу любому мимо проходящему.

Большая проблема людей в том, что они безалаберно относятся к своему питомцу. Я считаю, что недостаточно просто кормить, выгуливать и водить к ветеринару. Завести у себя дома животное — это еще и подумать о том, как сделать так, чтобы оно в гармонии существовало среди людей (и, конечно, помочь этому свершиться самостоятельно или с чьей-то помощью).

В любом случае — берегите себя, друзья, и не забредайте на незнакомые стройки.