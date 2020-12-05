Все российские начальники дают большие обещания и красивые цифры, но все не то

Чтобы сохранить себе хорошее настроение и не трепать нервы, надо немногое. Не верить – все равно обманут, не бояться – все равно все помрем, и не просить – откажут или опять-таки обманут. Почему? А потому что. Так жизнь устроена.

Партий много, верить некому, посмотришь: одни и те же на манеже. Вроде на словах одно, на деле... мда. В общем, жулики-ворье, только о себе, любимых, и думают. Ну, о ближнем круге могут. Не более. И не выгнать их, они пищат, но лезут!

Верить руководству города – сомнительно. Говорят много, дела мало. Как не хватало мусорных корзин, так дефицит и продолжается. Одна на перекресток, повезет – две увидишь. Посыпать песок на дорожки – от души, сомнений не было. Забота о горожанах. Только цена песка смущает.

В 1975 году, помню, ходил вторую смену. Через год проклятые коммунисты школу построили. Больше не было второй смены. Это ж застой был. Сейчас же дочь ходила, сын продолжает во вторую смену учиться. Строительства новой школы не видно. Свечки растут только. Жить людям надо, детям учиться не надо. Одного не пойму – коли дистант сейчас, почему не могут дети «дистантные» в одну смену учится, утром?! Чего или кого не хватает? А может не надо никому?! Учатся и ладно.Собаки бездомные стаями бродят – забота о животине, называется. Светофоры умные будут, интеллект управлять будет умный. Может, это интеллект не дает покоя, все передать ГТС конкретным людям хочет? Настойчив шибко он.

Губернатору поверить вроде хочется. Но шибко все гладко. Тут тебе и инвестиции и новые рабочие места и черта лысого не хватает. Посмотришь вокруг: где это все?! Вижу, как загибается малые бизнес. Сколько уже закрылось или сократилось донельзя. Дальше – больше. Одного не пойму – зачем все приукрашиваться? Отчет?

В Путина верили и все еще верят. Интересный феномен. Кадровая политика ужасна. Реформы катастрофичны. Воруют все. Мафия на каждом углу, в том числе там, где ее отродясь не было и быть не должно было. А вера есть. Умеет же человек править! Ибо старая формула про хорошего царя и плохих бояр – лучший рецепт власти. Ну, Крым, Сирия, Карабах. Жить, опять же, многие стали побогаче. По крайней мере, пока.

Веры слишком мало осталось. Тратить ее не хочется.