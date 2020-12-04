Чем запомнится Сургуту уходящая неделя — в обзоре siapress.ru

Год заканчивается, время подводить итоги — и ждать масштабных обновлений в жизни. Обновлений мы вам пока не обещаем, а вот с итогами поможем — хотя бы в рамках уходящей недели. Итак, очередной еженедельник siapress.ru — уже в эфире.

Когда реальный сектор экономики умирает, наращивать население и расходы на его соцобеспечение – не очень перспективно

Главная тема — подведение итогов года в Югре: с отчетом выступила губернатор Наталья Комарова. Что в нем самое главное — разберитесь вместе с Тарасом Самборским и Дмитрием Щегловым.

СПОЙЛЕРЫ: поддержка малого и среднего бизнеса, концессия, а также радужное будущее в качестве полумиллионника. Кстати, о том, что последний проект «Сургут — пятисоттысячник» весьма сомнителен, отдельно высказался Тарас Самборский: почему нам это не надо, читайте в его блоге.

Передача теплосетей Сургута в концессию никуда не делась. Более того, она стала центром аппаратной и политической борьбы в городе

Любопытно, что, говоря о делах концессионных, губернатор Югры Наталья Комарова не слишком подробно прошлась по самому громкому проекту — концессии Сургутских ГТС. Дмитрий Щеглов этот пробел восполнил — задал десять вопросов и за неимением собеседника, сам же на них ответил. И получилось внушительно, вы не находите?

Дороги и больницы: Сургутнефтегаз увеличивает свой вклад в соцпроекты ХМАО

Если продолжать говорить о светлом будущем, нельзя не упомянуть имя гаранта этого самого будущего. И имя это — Сургутнефтегаз: нефтяная компания подпишет с правительством региона допсоглашение, по которому усилит финансирование социальной инфраструктуры округа.

Новый перинатальный центр в Сургуте может быть сдан в первом квартале 2021 года

Один из самых значимых проектов социальной направленности в округе — Сургутский перинатальный центр. Уж сколько раз нам говорили: вот-вот уже, вот-вот сейчас сдадим — а он все не сдается и не сдается, прямо как гордый «Варяг»! Но сейчас-то уж другое дело уверяют подрядчики: сорвать срок сдачи могут только проверки и получение лицензии. Вы знаете, на дворе чудесный 2020 год, и я бы на месте строителей не стал выступать с такими конкретными заявлениями.

Кстати, спешившую на репортаж в перинатальный центр корреспондентку siapress.ru Алену Кожевову покусала бдительная сторожевая собака с соседнего участка — журналист стойко отработал на объекте, после чего отправился в травматологию. Слава богу, обошлось! А перинатальный центр тем временем даже без учета нового здания признали лучшим среди медицинских учреждений Югры.

Проспект Ленина должен быть не хуже, чем Тверская или Садовое кольцо в Москве, или даже превзойти их

Все в Сургуте должно быть лучшим, уверены власти города: вот и проспект Ленина, который сейчас вызывает лишь нервный тик и желание проехаться по нему огромным бульдозером, хотят обновить так, что Москва со своей Тверской удавится от зависти. О планах поведал глава Сургута Вадим Шувалов — и планы, конечно, наполеоновские, работы там лет на 20, по нашим ощущением. Но градоначальник уверен: два-три года — и баста!

Пример для Сургута. Какие новогодние ярмарки делают в городах России — причем за копейки!

Интересно, почему власти обычно стараются пронзить время и пространство и уйти куда-то в далекое счастливое будущее? На носу Новый год — казалось бы, вот где можно развернуться, показать весь потенциал Сургута как места для комфортной и счастливой жизни! Но нет — мы уже писали, что ничего нового к этому празднику специально не придумывали, но кто ж запретит помечтать? Дмитрию Щкеглову, сделавшему обзор новогодних ярмарок в городах страны (красиво и практически невесомо для бюджета), уж точно никто не запретит.

Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес»

Посмотрели обзор? Есть резон включить ТВ — на Первом канале продолжает выходить «Поле чудес» (невероятно, но факт) — и в сегодняшнем выпуске можно лицезреть сургутянку Анастасию Коновалову. Как думаете, выиграла АААААВТОМОБИИИИЛЬ?! Мы-то уже знаем. Но вам не скажем: смотрите сами.

«Победа» обиделась на аэропорт Сургута из-за пьяного бортпроводника

Еще одно забавное зрелище: бодание авиакомпании «Победа» с сургутским аэропортом из-за недопуска на рейс пьяного бортпроводника. На этой неделе перевозчик решил пожаловаться в Сургутскую транспортную прокуратуру — дескать, не все исследования при досмотре были сделаны (стюарда попросили дыхнуть, а слюну и мочу брать не стали, дыхания оказалось достаточно). Самое забавное, что, по словам генерального директора АО «Аэропорт Сургут» Евгения Дьячкова, факта опьянения никто не оспаривает. Ну пьяный — и что? Слюну-то не взяли!

Чистая победа: прокуратура не добилась признания вины Дмитрия Попова

Ну и последнее: на этой неделе закончилось наконец одно из самых постыдных зрелищ под названием «Дело Попова». Невиновность бывшего главы Сургута Дмитрия Попова подтверждена окружным судом, куда обратилась прокуратура после того, как городской суд вынес оправдательный приговор. Напомним, что Попова обвиняли в нарушении закона при продаже песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставлении субсидий совхозу «Северное» и покупке помещения для размещения в нем билдинг-сада. То есть, по сути, его обвиняли в исполнении собственных должностных обязанностей градоначальника.

Поздравляем Дмитрия Попова с окончанием судебной эпопеи. Вперед, в светлое будущее!