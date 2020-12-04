16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2529   EUR  90,2618  

Новости

Больше новостей
В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?
Комментировать
3
31 декабря должен быть выходным?
Комментировать
0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?
Комментировать
0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?
Комментировать
0
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Больше опросов

​Еженедельник siapress.ru. Подытожим — и в светлое будущее

Чем запомнится Сургуту уходящая неделя — в обзоре siapress.ru

​Еженедельник siapress.ru. Подытожим — и в светлое будущее

Год заканчивается, время подводить итоги — и ждать масштабных обновлений в жизни. Обновлений мы вам пока не обещаем, а вот с итогами поможем — хотя бы в рамках уходящей недели. Итак, очередной еженедельник siapress.ru — уже в эфире.

Когда реальный сектор экономики умирает, наращивать население и расходы на его соцобеспечение – не очень перспективно

Главная тема — подведение итогов года в Югре: с отчетом выступила губернатор Наталья Комарова. Что в нем самое главное — разберитесь вместе с Тарасом Самборским и Дмитрием Щегловым.

СПОЙЛЕРЫ: поддержка малого и среднего бизнеса, концессия, а также радужное будущее в качестве полумиллионника. Кстати, о том, что последний проект «Сургут — пятисоттысячник» весьма сомнителен, отдельно высказался Тарас Самборский: почему нам это не надо, читайте в его блоге.

Передача теплосетей Сургута в концессию никуда не делась. Более того, она стала центром аппаратной и политической борьбы в городе

Любопытно, что, говоря о делах концессионных, губернатор Югры Наталья Комарова не слишком подробно прошлась по самому громкому проекту — концессии Сургутских ГТС. Дмитрий Щеглов этот пробел восполнил — задал десять вопросов и за неимением собеседника, сам же на них ответил. И получилось внушительно, вы не находите?

Дороги и больницы: Сургутнефтегаз увеличивает свой вклад в соцпроекты ХМАО

Если продолжать говорить о светлом будущем, нельзя не упомянуть имя гаранта этого самого будущего. И имя это — Сургутнефтегаз: нефтяная компания подпишет с правительством региона допсоглашение, по которому усилит финансирование социальной инфраструктуры округа.

Новый перинатальный центр в Сургуте может быть сдан в первом квартале 2021 года

Один из самых значимых проектов социальной направленности в округе — Сургутский перинатальный центр. Уж сколько раз нам говорили: вот-вот уже, вот-вот сейчас сдадим — а он все не сдается и не сдается, прямо как гордый «Варяг»! Но сейчас-то уж другое дело уверяют подрядчики: сорвать срок сдачи могут только проверки и получение лицензии. Вы знаете, на дворе чудесный 2020 год, и я бы на месте строителей не стал выступать с такими конкретными заявлениями.

Кстати, спешившую на репортаж в перинатальный центр корреспондентку siapress.ru Алену Кожевову покусала бдительная сторожевая собака с соседнего участка — журналист стойко отработал на объекте, после чего отправился в травматологию. Слава богу, обошлось! А перинатальный центр тем временем даже без учета нового здания признали лучшим среди медицинских учреждений Югры.

Проспект Ленина должен быть не хуже, чем Тверская или Садовое кольцо в Москве, или даже превзойти их

Все в Сургуте должно быть лучшим, уверены власти города: вот и проспект Ленина, который сейчас вызывает лишь нервный тик и желание проехаться по нему огромным бульдозером, хотят обновить так, что Москва со своей Тверской удавится от зависти. О планах поведал глава Сургута Вадим Шувалов — и планы, конечно, наполеоновские, работы там лет на 20, по нашим ощущением. Но градоначальник уверен: два-три года — и баста!

Пример для Сургута. Какие новогодние ярмарки делают в городах России — причем за копейки!

Интересно, почему власти обычно стараются пронзить время и пространство и уйти куда-то в далекое счастливое будущее? На носу Новый год — казалось бы, вот где можно развернуться, показать весь потенциал Сургута как места для комфортной и счастливой жизни! Но нет — мы уже писали, что ничего нового к этому празднику специально не придумывали, но кто ж запретит помечтать? Дмитрию Щкеглову, сделавшему обзор новогодних ярмарок в городах страны (красиво и практически невесомо для бюджета), уж точно никто не запретит.

Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес»

Посмотрели обзор? Есть резон включить ТВ — на Первом канале продолжает выходить «Поле чудес» (невероятно, но факт) — и в сегодняшнем выпуске можно лицезреть сургутянку Анастасию Коновалову. Как думаете, выиграла АААААВТОМОБИИИИЛЬ?! Мы-то уже знаем. Но вам не скажем: смотрите сами.

«Победа» обиделась на аэропорт Сургута из-за пьяного бортпроводника

Еще одно забавное зрелище: бодание авиакомпании «Победа» с сургутским аэропортом из-за недопуска на рейс пьяного бортпроводника. На этой неделе перевозчик решил пожаловаться в Сургутскую транспортную прокуратуру — дескать, не все исследования при досмотре были сделаны (стюарда попросили дыхнуть, а слюну и мочу брать не стали, дыхания оказалось достаточно). Самое забавное, что, по словам генерального директора АО «Аэропорт Сургут» Евгения Дьячкова, факта опьянения никто не оспаривает. Ну пьяный — и что? Слюну-то не взяли!

Чистая победа: прокуратура не добилась признания вины Дмитрия Попова

Ну и последнее: на этой неделе закончилось наконец одно из самых постыдных зрелищ под названием «Дело Попова». Невиновность бывшего главы Сургута Дмитрия Попова подтверждена окружным судом, куда обратилась прокуратура после того, как городской суд вынес оправдательный приговор. Напомним, что Попова обвиняли в нарушении закона при продаже песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставлении субсидий совхозу «Северное» и покупке помещения для размещения в нем билдинг-сада. То есть, по сути, его обвиняли в исполнении собственных должностных обязанностей градоначальника.

Поздравляем Дмитрия Попова с окончанием судебной эпопеи. Вперед, в светлое будущее!


нравится (3) не нравится (0)
04 декабря в 18:00, просмотров: 1067, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 14:37
Очередной выброс идиотизма у начальства. И скоро они введут искусственный интеллект и роботов, так что секретарш, охраны и водителей не понадобится. Так и видится: в преддверии этого счастья секретарша подсыпает им в кофе снотворное, охрана грузит на дорогую тачку и водитель вывозит тушку пророка-начальника подальше в лес. Где и скидывает в первый попавшийся овраг. Дебилы-предсказатели. Сказочники-пожиратели бюджета. С г-ном справиться не могут, но прогнозы дают. И отчего начальство так дураков и бездельников любит? Гипнотизируют они его, что ли?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутянка победила в шоу «Поле чудес» // ВИДЕО 1638
  2. ​Главный хозяйственник Сургута пояснил, почему дороги посыпают песком и солью, а не крошкой или реагентами 1378
  3. ​Рудион обозрела II 783
  4. ​За неделю в Югре коронавирусом заболели более 1,5 тысячи человек 563
  5. ​В России выросло число невыездных граждан 511
  6. ​Коронавирус унес жизни еще пятерых югорчан 446
  7. ​Прокатимся на новеньких: СПОПАТ приобрел 23 автобуса 404
  8. ​Начался прием вопросов на большую пресс-конференцию Владимира Путина 390
  9. ​Сургутяне жалуются на агрессивных бродячих собак 347
  10. ​Сургутского предпринимателя оштрафовали за попытку продать «карантинные» овощи 318
  1. ​Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес» 6836
  2. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 5527
  3. Денис Синенко: «Коронавирус научил нас любить себя и обращать на себя внимание» 5151
  4. В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат 4697
  5. ​Налево нельзя: в Сургуте автомобилисты недовольны новым дорожным знаком 4270
  6. ​Мусор раздора: сургутские дачники пожаловались заместителю прокурора округа на АО «Югра-Экология» 4209
  7. ​В Югре запретили продавать горячительное в помещениях жилых домов 3852
  8. Давыд Глуховский: «Хейтеры все время обрушивают гнев на волонтеров, а я убежден, что добрым быть круто» 3652
  9. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 3649
  10. ​«Победа» обиделась на аэропорт Сургута из-за пьяного бортпроводника 3323
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34919
  2. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 20214
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 18544
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 17156
  5. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13811
  6. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 13038
  7. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 12662
  8. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10795
  9. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 10786
  10. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10652

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика