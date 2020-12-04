Пять вопросов о том, как завершилось уголовное преследование бывшего главы Сургута Дмитрия Попова

Накануне, 3 декабря, в Ханты-Мансийске прошло заседание окружного суда, которое войдет в историю Сургута. На нем был подтвержден оправдательный приговор по уголовному делу против бывшего главы города Дмитрия Попова. Мы разобрали этот финальный (как минимум, на данный момент) эпизод этой пятилетней истории.

1. Расследование и суд по делу Попова шло пять лет. Как быстро разобрали апелляцию прокуратуры?

Так называемое «песочное дело» началось в мае 2016 года и с точки зрения расследования и суда первой инстанции завершилось в сентябре 2020 года. Тогда судья сургутского суда Татьяна Слюсарева оправдала Дмитрия Попова по всем пунктам, а прокуратура тут же заявила о стремлении обжаловать приговор. История по своим хронологическим меркам завершилась стремительно – за несколько часов одного дня.

Рассмотрение в окружном суде было назначено на 3 декабря в 10.00. Судебная практика такова, что в один день рассматривается несколько дел, и Дмитрий Попов вместе с адвокатами и представителями прокуратуры ждали до обеда, после чего их пригласили в зал. Там выяснилось, что, по большому счету, все доводы и обвинения, и защиты были высказаны в ходе разбирательства в первой инстанции. Разве что прокуратура попробовала трактовать эпизод уголовного дела с покупкой билдинг-сада как «халатность» – но нельзя просто так взять и переквалифицировать статью, которое в течение нескольких лет значилась «злоупотреблением должностными полномочиями».

В итоге стороны кратко повторили все тезисы, которые высказывали ранее, Дмитрий Попов выступил (второй раз за четыре месяца) с последним словом, и судья Валерий Бузаев удалился для вынесения приговора. На принятие решения ему хватило 15 минут – он оставил в силе оправдательный приговор сургутского суда.

2. Почему все получилось так просто?

Потому что уголовное дело против Дмитрия Попова очень тщательно рассмотрели в первом суде, дали выступить всем свидетелям, все прошло в рамках законов и требований. И за это время твердо обосновать то, что бывший глава Сургута нанес городу какой-то ущерб своими решениями о продаже песка или покупки билдинг-сада, у обвинения не удалось. Более того, на стороне Попова выступил окружной Арбитражный суд, отказавшийся удовлетворить иск прокуратуры о признании сделки по продаже песка незаконной.

С тех пор стало понятно, что обвинение против бывшего мэра разваливается на ходу, а апелляция со стороны прокуратуры станет лишь формальностью – силовики в России крайне редко (почти никогда) признают неправоту.

3. Что теперь может сделать сторона обвинения, если ее не устраивает решение суда?

У обвинения есть возможность подать кассационную жалобу, но, с учетом решений первых двух инстанций, перспектив у нее практически нет. Более того – в кассации дело рассматривается не по существу, а с точки зрения нарушения уголовных и уголовно-процессуальных норм в ходе первых инстанций. Найти их в разобранном по косточкам деле Попова будет сложно.

4. Каков теперь статус Дмитрия Попова?

Дмитрий Попов со вчерашнего дня – свободный и ничем не ограниченный гражданин. С него сняты все обвинения, оправдательный приговор вступил в силу. Он может спокойно трудоустраиваться (как говорил сам бывший мэр, он хотел бы вернуться в Сургутнефтегаз, откуда ушел на муниципальную службу одиннадцать лет назад), ездить по стране или за ее пределами (куда позволит коронавирус) и так далее. А еще он получил право требовать компенсацию за необоснованное уголовное преследование.

5. Что это за компенсация?

В России существует возможность потребовать от государства компенсацию за уголовное преследование, которое ничем не закончилось. Такая опция в стране, где доля оправдательных приговоров намного меньше процента, используется нечасто, но она есть. Хотя суды не очень любят давать по этим делам сколько-нибудь значительные суммы. Например, более миллиона рублей обычно получается выбить только в случае, если человек в течение расследования и суда находился в СИЗО, где у него испортилось здоровье.

Дмитрий Попов же находился под подпиской о невыезде, но пять лет он не работал и занимался исключительно разгребанием своего дела, и, как сообщили его защитники, он действительно планирует подавать иск о компенсации морального вреда. Но какие будут его подробности и результаты – мы узнаем позже.