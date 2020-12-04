Центральный проспект Сургута ждет масштабная реновация

Сургут меняется — мы реализуем градостроительную стратегию, которая приведёт нас к статусу самого северного полумиллионника в мире, комфортного для круглогодичной жизни. Центральным проектом благоустройства станет реновация проспекта Ленина. Речь идет не о переукладке асфальта и бордюров, а о полном переосмыслении пространства. Когда проект будет реализован, он станет вехой, с которой начнётся отсчет новой истории Сургута.⠀⠀
Философия изменений — объединить ключевые
общественные пространства города пешеходной инфраструктурой.
Уверен, собственники торговых точек с пониманием отнесутся к обновлению улицы. Мировая практика показывает, что после подобной реновации все остаются в выигрыше. Например, в Москве в зоне благоустройства капитализация некоторых объектов выросла в 20 раз, а в Нью-Йорке после реконструкции Вандербильт-авеню продажи в магазинах удвоились.
Для подобной инициативы потребуется привлечение финансирования из бюджетов региона и страны. К счастью, нас поддерживают и окружные, и федеральные власти, и при условии широкой общественной поддержки проект будет реализован. Наши ресурсы позволяют воплотить его за 2-3 года.