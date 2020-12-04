Что успели сделать диаспоры за уходящий год и что планируется в Сургуте в будущем?

Сургут – многонациональный город, диаспоры и этносы которого давно являются неотъемлемой частью местной социально-культурной сферы. Многие их мероприятия уже стали изюминкой и полюбились горожанам: каждый год фестивали «Соцветие», «Вардавар», «Сабантуй» срывают аншлаг. Однако в этом году не обошлось без потерь – из-за пандемии большинство национальных праздников пришлось отменить. Что успели сделать диаспоры и культурные объединения до самоизоляции, что планируется в будущем? Об этом в материале «Нового Города» рассказала начальник отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению деятельности администрации и других коллегиальных органов Светлана Перунова.

Что сделано?

Как считают представители мэрии, введение ограничительных мер, связанных с коронавирусом, скорее неприятность, чем катастрофа. Потому что многие национально-этнические организации, базирующиеся в культурных учреждениях, смогли перепрофилироваться. Например, в рамках проекта «Сургут – наш общий дом» народными артистами ГКЦ «Строитель» было создано множество онлайн-уроков по кавказскому танцу, концертов, посвященных Дню города, Дню молодежи и юбилею Победы. К этим мероприятиям были также привлечены студенты и учащиеся Сургутского музыкального и политехнического колледжей. Продолжает деятельность и ИКЦ «Старый Сургут»:

«Национальные коллективы созданы, осуществляют свою деятельность также и в историко-культурном центре «Старый Сургут». В их числе детский фольклорный коллектив «Луима Ханса» и фольклорный коллектив «Аснэ», а также клубные объединения, которые активно принимают участие в проведении национальных праздников – «Вороний день», «День обласа», фестиваль национальных культур «Соцветие», Международный день коренных народов мира», – подчеркнула Светлана Перунова.

Сургутские национально-культурные объединения смогли принять участие и в мероприятиях, организованных в других городах. Так, в начале октября двое местных марийцев посетили съезд в Йошкар-Оле Республики Марий Эл, где обсуждались предложения по вопросам развития языка, культуры и традиций марийского народа.

«Делегатами от Югры выступили пять человек, двое – из Сургута: Раисия Борисовна Сунгурова – председатель региональной общественной организации Югры «Марий ушем» («Союз марий») и ее заместитель – Алексей Валерьевич», – добавила начальник отдела.

Большой вклад был внесен и в продвижение собственных языков. Самый яркий и трогательный пример – участие представителей диаспор в региональной акции в честь Дня матери. Дети записали обращения к своим мамам на родном языке: понятные всем слова, которые не знают границ и не зависят от веры или нации.

Также этнические объединения проводили классные часы и флешмобы, чтобы продвигать идею толерантности среди молодежи и познакомить горожан со своей культурой.

То внимание, которое округ уделяет взаимоотношениям между нациями, не осталось незамеченным:

«Необходимо также отметить, что в 2020 году вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласие отмечен Федеральным агентством по делам национальностей. Благодарственным письмом был награжден муфтий централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Югры Тагир Хазрат Саматов. А в честь юбилея Чувашии памятной медалью награждена председатель Региональной общественной организации «Чувашский национально-культурный центр города Сургута «Туслах» («Дружба») Татьяна Юрьевна Толстова», – рассказали в пресс-службе администрации.

Было ли «Соцветие»?

Из-за ограничений этот знаменитый масштабный фестиваль пришлось перенести. Он прошел дистанционно 6 сентября: в интернете были размещены материалы, рассказывающие о фольклоре, народных ремеслах, обычаях, играх, убранстве жилища, танцах, одежде 18 этнических организаций города.

«В этот же день состоялась видеотрансляция флешмоба ростовых кукол в национальных костюмах «Нити дружбы» под гимн «Соцветия». Также был подготовлен и размещен видеоматериал с творческими номерами этнических объединений разных лет. Общее число просмотров составило свыше 3 000 человек», – прокомментировала Светлана Перунова.

Что планируется организовать на будущий год?

Еще немного и 2020 год сменится 2021-ым. Диаспоры уже планируют значительное количество мероприятий, которые не оставят равнодушными ни одного сургутянина.

«На период до 2030 года планируется 97 различных программных мероприятий, составленных с учетом направлений реализации государственной национальной политики и стратегии противодействия экстремизму. Нужно понимать, что практически в каждом из программных мероприятий, в каждом проекте содержатся циклы событий различных форм и форматов», – добавила начальник отдела.

В программе будут охвачены все сферы деятельности: культуры, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, запланированы мероприятия на адаптацию мигрантов. Их, кстати, стало меньше:

«Из-за пандемии мигрантов в этом году прибавилось не много. Это сказалось на многих сферах деятельности, где они обычно задействованы. Тем не менее, мы продолжаем мониторить социальные сети и СМИ на факты проявления агрессии и нетерпимости и пресекать их», – рассказали в городской администрации.

Впрочем, уже сейчас известно, что в 2021 году из бюджета города на эти цели будет потрачено 30 миллионов рублей. В 2020 стоимость была не многим меньше: чуть более 29 миллионов.

Будут ли организованы новогодние мероприятия подобные «Соцветию»?

В связи с тем, что массовые мероприятия все еще под запретом, под удар попали и национальные творческие коллективы. На момент написания материала, никаких праздников не предусмотрено. Однако не все так плохо – уже сейчас мэрия рассматривает вопрос о проведении фестивалей, пусть и посмотреть их можно будет только на экране смартфона или ноутбука.

«Мы не можем нарушать предписания округа, поэтому никаких личных праздников у диаспор и, тем более, массовых выступлений пока не планируется. Стоит ли ждать онлайн-фестивалей сказать пока трудно, но решение будет принято в течение месяца», – подытожила Светлана Перунова.