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​Для кого?!

Проект «Сургут — пятисотысячник» — опасный и слабо просчитанный

​Для кого?!

Когда мы говорим о социальной поддержке населения, которой в Югре очень много, этому всему мы рукоплещем, это прекрасно. Но когда я с сургутскими властями разговариваю и слышу от них: «Увеличение населения — это хорошо, это один из инвестиционных элементов!» — мне кажется эта политика спорной, а возможно, даже и чреватой. Потому что она построена на сегодняшней вертикали власти, она централизованная, жесткая, не позволяющая муниципалитетам формировать свои базы.

Благодаря увеличивающемуся населению мы можем получать дотации от округа — так у нас строилась улица Маяковского, будет строиться еще одна дорога, это все прекрасно.

Но когда сургутские власти говорят в позитивном ключе: «А в будущем году мы построим десять новых школ», — у меня возникает вопрос: а зачем вы их построите? Для кого? У нас что, население Сургута растет с такой скоростью? Но мы так никогда не успеем за этим процессом, и в 2021 году на вновь прибывшее миграционное население мы должны будем построить еще десять школ. И город будет постоянно расти по этой экспоненте. И однажды мы упремся в то, что на содержание города не будет хватать никаких денег.

Этот проект, «Сургут — пятисотысячник», с моей точки зрения, очень опасный и слабо просчитанный. Потому что при усилении кризиса в России денег в региональном и федеральном бюджетах будет не хватать. Эти 500 тысяч населения надо профинансировать, — а откуда? У нас открылся нефтехимкомбинат? Или открылось производство? Или Utair стал строить крупнейший авиационный хаб на базе Сургута? Этого всего не происходит — а население растет.

За счет кого? Либо за счет низкоквалифицированных кадров, которые становятся таксистами, кассирами, в лучшем случае работниками строек, либо за счет людей старшего поколения, которые не производят никакого валового продукта. Третья категория — многодетные семьи, которые приезжают в Югру ради дотаций. Однажды кончится экономика, населения станет больше, мы строим по десять школ в городе, старые школы не ремонтируем, и что мы получим? Может возникнуть проблема.

Кто станет спорить с тем, что надо строить школы, ремонтировать дорогу Маяковского? Но когда малый бизнес мертв, развития в этой сфере нет, а вся экономика строится на инвестициях Сургутнефтегаза, расширять население — не вполне перспективное направление.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 237, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 11:30
Уважаемый Тарас!Вы действительно верите.что будет построено 10 школ?Снова в сентябре всех "впихнут" и отчитаются,а главное -экономия,оптимизация.Что касается рождаемости,то дети -это радость и счастье.Не спорю.Но в современном мире дети "кормят" взрослых. Дожились. Это самое печальное.что мы имеем в пособиях,дотациях и так далее.Абсолютно Вы правы,что нужно учить,строить заводы,главное-дать работу.Пусть рождается счастье в старом родильном доме,но в семье,которая уверенно смотрит в будущее!
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 11:59
Инвестиционным элементом можно считать высокообразованное и пассионарное население, а те, что едут в Сургут сейчас вполне можно сравнить с нашествием беженцев (как оказывается чаще всего, из невоюющих государств) в Европу, только в рамках одной страны. Как вариант: федеральные власти за счет Югры снимают напряжение в депрессивных регионах России.
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