Проект «Сургут — пятисотысячник» — опасный и слабо просчитанный

Когда мы говорим о социальной поддержке населения, которой в Югре очень много, этому всему мы рукоплещем, это прекрасно. Но когда я с сургутскими властями разговариваю и слышу от них: «Увеличение населения — это хорошо, это один из инвестиционных элементов!» — мне кажется эта политика спорной, а возможно, даже и чреватой. Потому что она построена на сегодняшней вертикали власти, она централизованная, жесткая, не позволяющая муниципалитетам формировать свои базы.

Благодаря увеличивающемуся населению мы можем получать дотации от округа — так у нас строилась улица Маяковского, будет строиться еще одна дорога, это все прекрасно.

Но когда сургутские власти говорят в позитивном ключе: «А в будущем году мы построим десять новых школ», — у меня возникает вопрос: а зачем вы их построите? Для кого? У нас что, население Сургута растет с такой скоростью? Но мы так никогда не успеем за этим процессом, и в 2021 году на вновь прибывшее миграционное население мы должны будем построить еще десять школ. И город будет постоянно расти по этой экспоненте. И однажды мы упремся в то, что на содержание города не будет хватать никаких денег.

Этот проект, «Сургут — пятисотысячник», с моей точки зрения, очень опасный и слабо просчитанный. Потому что при усилении кризиса в России денег в региональном и федеральном бюджетах будет не хватать. Эти 500 тысяч населения надо профинансировать, — а откуда? У нас открылся нефтехимкомбинат? Или открылось производство? Или Utair стал строить крупнейший авиационный хаб на базе Сургута? Этого всего не происходит — а население растет.

За счет кого? Либо за счет низкоквалифицированных кадров, которые становятся таксистами, кассирами, в лучшем случае работниками строек, либо за счет людей старшего поколения, которые не производят никакого валового продукта. Третья категория — многодетные семьи, которые приезжают в Югру ради дотаций. Однажды кончится экономика, населения станет больше, мы строим по десять школ в городе, старые школы не ремонтируем, и что мы получим? Может возникнуть проблема.

Кто станет спорить с тем, что надо строить школы, ремонтировать дорогу Маяковского? Но когда малый бизнес мертв, развития в этой сфере нет, а вся экономика строится на инвестициях Сургутнефтегаза, расширять население — не вполне перспективное направление.