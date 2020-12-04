В отчете губернатора Югры не хватило данных о малом бизнесе, миграции и инвестициях

Хотелось бы услышать из первых уст губернатора ХМАО детализацию об инвестициях в отчете. «Мухи отдельно, котлеты отдельно». Триллион инвестиций в нефтяную отрасль на одну чашу весов – это не наше. И вот наше – инвестиции в окружные собственные программы.

Вот здесь можно развернуть детальнее, не соблюдая регламент. Показать в цифрах, куда и сколько? Миллиард или десять или сто миллиардов. И огласить список инвестиционных окружных проектов. Вот мы сколько «притащили» инвестиций в ХМАО и сколько еще притащим. И сколько это рабочих мест получили и получим. Отсюда и программа строительства жилья и школ.

Традиционную тему о поддержке малого бизнеса поподробнее. Конечно, можно называть цифры, но проблемы его десятилетиями не решается. Вклад в бюджет Югры от этого сектора незначителен. Почему? Начать новое дело сейчас также тяжело, как и 20-30 лет назад. Но это уже всем «набило оскомину». «Воз и ныне там».

А так все отлично в отчете. Хотя вот рост населения округа как самоцель обывателю не совсем понятна. Столько «понаехали тут» зачем округу? Понятно, ехать будут на нашу «землю обетованную» и «оазис благополучия». Ехали, едут и хотел сказать, что будут ехать. Но подумав, воздержусь от будущего прогноза. А сегодня и вчера. Вот сколько ни строим мы жилья, а жилья все не хватает. И школ не хватает. Вот школ еще десяток другой по концессиям надо построить. А зачем? Цель этого переселения «народов» в суровые условия какая? Какая высшая цель в округе этого действа?

Может, я что-то не недопонимаю в политике роста численности населения округа, в том числе и Сургута. Поэтому хотелось бы детально все это услышать в отчете губернатора. Да и не только и не столько о том, что все хорошо и нас ждет еще и более «светлое будущее». А реальность. Пусть даже «новая реальность» в будущем. Заметим, что о «светлом будущем» вещают сейчас из каждого «утюга». Но все в общих чертах. А мы уже привыкли к «детализации счета». Ведь тридцать лет все считаем копейки.

Похоже, зря этот Госплан ликвидировали. Потому как экономическое планирование превратилось вдруг в «экономическое прогнозирование». А почему? Да точность в планировании стала недоступна либеральным «горе-экономистам», поэтому занимаются «научными экономическими прогнозами» по принципу «пол-потолок». Хотя современные сверхмощные суперкомпьютеры могут все посчитать как за предыдущие, так за и будущие пять лет до последнего рубля и последнего «гвоздя». Но экономика как наука ушла в прошлое. Вот и приходится губернаторам создавать такие отчеты, где для обывателей будущее «ясно как в тумане».