Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с 90-летием со дня образования ХМАО-Югры

Наш округ является ярким подтверждением слов Ломоносова о том, что богатства России прирастать будут Сибирью. В 1930 году в состав вновь образованного округа вошли шесть районов. В 2020 году в его составе уже 9 районов, 13 городских округов, 26 городских и 57 сельских поселений. Сегодня Югра – одна из самых уникальных территорий России, сосредоточившая богатейшие природные ресурсы, территория, ставшая малой родиной для нескольких поколений смелых, отважных, мужественных людей, которые добывают половину всей российской нефти.

Благодаря стратегически грамотной политике руководителей региона, успешной реализации социально-экономических проектов, Югра стала местом комфортного проживания, куда едут жить и работать со всех уголков страны. Ханты-Мансийский автономный округ стабильно занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах. По итогам 2019 года округ вошел в тройку регионов-лидеров по экономическому развитию, в 2020 году по версии РБК – в десятку лучших российских регионов для жизни.

Крупные международные экономические форумы, культурные мероприятия и спортивные соревнования, которые часто принимает Югра, проводятся на самом высоком уровне. А это значит, что здесь живут люди, для которых авторитет округа – не простые слова, а очень важный показатель патриотизма и любви к малой родине.

В эту юбилейную дату мы с благодарностью вспоминаем всех, кто трудился и трудится на благо Югры, и с надеждой смотрим на молодежь: ведь именно молодым югорчанам предстоит продолжать дело своих дедов и отцов.

Желаю нашему округу дальнейшего процветания, а всем нам – уверенности в своих силах и побед в любых начинаниях!