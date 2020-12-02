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​Родина закомплексованных женщин

Почему в России принято стыдиться своего возраста даже в магазине

​Родина закомплексованных женщин
n1s1.hsmedia.ru

Когда тебе почти два раза по 18, нежелание кассира отпускать сигареты в магазине воспринимается не как комплимент (Вы выглядите моложе своего возраста!), а как тупость продавцов.

Вечером зашла в продуктовый маркет за пачкой сигарет. Женщина взрослая, покупаю, что хочу и не собираюсь ни перед кем оправдываться. И знаете что? Внушительных размеров мужчина (его усы типа щётки от метлы из «Fix price» говорят о том, что пубертат пройден) за кассовым аппаратом отказался продавать мне табак, сославшись на отсутствие документа с отметкой моего появления на свет. Фото паспорта в телефоне не щитово!

А вот стоящие рядом двухметровые отпрыски с едва проглядывающей порослью на лице, перекрывающей юношеские прыщи, с джинсами на открытую щиколотку при -16 за окном сомнений не вызывают: явно взрослые дядьки. Им продали товары маркировки 18+.

Так дело в росте получается? У них паспорт никто не попросил!

Вернёмся к комплиментам. В России женщины не умеют достойно нести свой возраст, потому что в их головы десятилетиями вбивали, что они конкурентоспособны (речь, естественно, о замужестве, как главном предназначении леди на постсоветском пространстве) максбет до 25-ти, дальше — неликвид. И когда взрослая тётенька слышит в свой адрес «девушка...», она расцветает, потому что в её зашоренном сознании она может быть привлекательна, востребована, интересна только в молодом возрасте. Закомплексованность — наше всё!

Не важно, что тебя лишают возможности совершить самое обычное повседневное действо – купить товар. Не важно, что тебя вынуждают обращаться к рядом стоящему мужчине или откровенно пожилому человеку за удостоверением личности, чтобы вечером откупорить бутылочку игристого или выкурить сигарету в задушевной компании. Женщина зачарованно хихикает – ей, наконец-то, сделали совершенно неуместный, на мой взгляд, «комплимент».

Подобные стереотипы дико бесят. Я комфортно чувствую себя в свои 30+. Возможно, выгляжу чуть моложе, но, камон, не на 17 же лет! Просто продайте мне эти чёртовы сигареты и, разнообразия ради, попробуйте быть адекватным человеком, а не транслировать миру свою недалекость.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 44, комментариев: 0
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