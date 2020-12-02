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​Передача теплосетей Сургута в концессию никуда не делась. Более того, она стала центром аппаратной и политической борьбы в городе

10 вопросов о передаче теплосетей Сургута частному бизнесу

​Передача теплосетей Сургута в концессию никуда не делась. Более того, она стала центром аппаратной и политической борьбы в городе
Фото siapress.ru

Многим сургутянам, которые следили за развитием истории вокруг возможной передачи теплосетей города в концессию «Корпорации СТС», в последние недели могло показаться, что вопрос затух. Но это не так. Сейчас в Сургуте и округе идут не всегда публичные и разнонаправленные процессы, касающиеся возможной концессии. Обозреватель СИА-ПРЕСС их разобрал.

1. Чем закончилась попытка провести референдум о концессии?

Вряд ли вы удивитесь, если узнаете, что заявку на проведение референдума (на нем, в частности, настаивает бывший председатель думы Сургута Сергей Бондаренко) сургутская территориальная избирательная комиссия отклонила. Формальным поводом для этого были чистейшие, простите за тавтологию, формальности, вроде орфографической ошибки в отчестве одного из заявителей. Так или иначе, пока вопрос с референдумом поставлен на паузу – первый заход не удался, второй пока не предпринимается.

2. Глава Сургута Вадим Шувалов призвал обсудить концессию на специальной онлайн-площадке. Что там происходит?

Эта площадка есть, и происходит там примерно ничего. За месяц на специально созданном разделе сайта «Стратегии-24» (этот ресурс принадлежит бывшему замгубернатора Югры и замглавы Сургута Алексею Сафиоллину) размещено девять публикаций, которые собрали суммарно 3,5 тысячи просмотров и 173 дизлайка при 25 лайках. То, что там происходит, нельзя назвать массовым обсуждением концессии.

К слову, какой-то особой активности сургутской администрации по консолидации граждан на этой площадке тоже заметно не было – кроме единственного поста Вадима Шувалова на эту тему, который быстро ушел в ротацию и более не повторялся.

3. Может, вопрос о концессии теплосетей в Сургуте действительно снят с повестки дня?

Нет. Источники СИА-ПРЕСС в администрации и думе города подтверждают, что дискуссия продолжается, и вопрос далеко не закрыт. Проявлением этой дискуссии может служить устранение совета по проблемам ЖКХ при главе города (члены этого совета выражали сомнения в необходимости концессии), а также в предложении забрать у думы города полномочия по утверждению подобных договоров.

4. Давайте по порядку. Что случилось с советом по проблемам ЖКХ?

Для начала надо сказать, что действовавший до недавнего времени совет по проблемам ЖКХ при главе города был первым официальным органом, который не согласовал администрации проект концессии, когда в августе этого года началось очередное обсуждение этого вопроса. После чего и.о. главы Сургута Алексей Жердев 1 октября 2020 года подписал постановление, меняющее некоторые механики работы этого общественного совета. В частности, позволяющее распустить этот орган, если из него вышли пять членов (всего там 15 человек).

Как по совпадению, после вступления в силу этого постановления из совета по проблемам ЖКХ вышли пять человек. Это замдиректора «Городских тепловых сетей» Виталий Горобец, члены двух ТОСов Валерия Абрамова и Вячеслав Черемисин, активист Валентина Шкредова и бизнесмен Рустем Юсупов. Совет был распущен.

К слову, сейчас он находится в стадии повторного формирования, так что если кто хочет в него вступить – все подробности можно читать по ссылке.

5. А что с думой? Разве администрация Сургута ранее не отозвала свое предложение о лишении депутатов полномочий по утверждению концессий?

Отзывала, но сейчас, видимо, после укрепления юридической позиции, вернула обратно. И даже провела через комитет по нормотворчеству, где депутаты единогласно постановили вынести вопрос на утверждение всей думы. Правда, на депутатских слушаниях (это последний перед заседанием думы рубеж прохождения решений – там, в отличие от комитетов, присутствуют почти все парламентарии) вопрос снова затормозили и пока что сняли с повестки дня.

Но, судя по всему, изъян в федеральном законодательстве действительно позволяет обосновать вывод полномочий по утверждению концессий из думского актива. Позиция администрации города в этом случае по форме безупречна: мы обязаны следовать федеральным законам, это вопрос не политики, а права.

6. Что же будет, если дума не сохранит полномочия по контролю над концессиями?

Вопрос сложный. Пока процесс вывода этих полномочий поставлен на паузу из-за нюансов в формулировках. По федеральным законам, депутаты не должны иметь прямого права согласовывать концессии, но должны разработать некий механизм по контролю над этим процессом. Судя по всему, аппаратное сражение между чиновниками и депутатами перетекает на поле создания этого механизма. Пока сложно предсказывать, как будет развиваться эта ситуация, но ее разрешение назначено на декабрьское заседание думы. Впрочем, из-за напряженного графика по принятию бюджета, вопрос может и затянуться.

7. Какая позиция у губернатора Югры?

Наталья Комарова не оказывает явной поддержки проекту концессии теплосетей в Сургуте, но в то же время, несмотря на скандальность темы и непринятие ее общественным мнением, его не критикует. Когда ей докладывали о самой идее подобной «модернизации теплосетей при помощи инвестора», она сказала только: «Работайте». Во время последнего отчета о работе правительства Югры за год она перечисляла важные реализованные и готовящиеся концессионные соглашения югорских муниципалитетов, но сургутский не упомянула.

А когда депутат окружной думы Михаил Сердюк попросил губернатора Югры оценить случаи передачи в концессию предприятий, которые «не требуют модернизации, так как есть текущая прибыль и активы в исправном состоянии», она ответила уклончиво: «Однозначно не надо под одну гребенку всех причесывать. Роль муниципалитета определяющая, исходя из этого тезиса – надежность, состоятельность, устойчивость муниципального бизнеса. Считаю важным, чтобы государство и муниципалитет минимизировали свое участие в бизнесе». И далее сослалась на национальный план «развития конкуренции в сфере водоснабжения и водоотведения», по которому целевые показатели Югра не обеспечивает.

Дипломатичный ответ Натальи Комаровой лишний раз подтверждает устойчивое мнение многих специалистов о том, что насущной необходимости передавать теплосети в Сургуте частнику нет, и губернатор это тоже понимает. Единственный аргумент в этой ситуации – исполнение некоего федерального плана по «конкуренции в коммунальной инфраструктуре».

8. А общественность как-то себя проявляет?

Да. Причем на окружном уровне. Например, не так давно прошло совещание Общественной палаты Югры, итогом которого стало письмо от лица этого органа (за подписью зампредседателя Сергея Таньшина) на имя главы Сургута Вадима Шувалова и председателя думы города Надежды Краснояровой, где есть такие тезисы: «Рекомендуем вам предоставить жителям города Сургута возможность высказать свое мнение через предусмотренные Уставом города механизмы: референдум, опрос, собрание и т.д., в связи с тем, что предоставленная ранее электронная площадка не отвечает требованиям Устава города, не содержит полной информации по предполагаемой концессии и является малодоступной для населения. Концессионные соглашения сферы предоставления услуг ЖКХ должны проходить общественную оценку, так как данные услуги оплачиваются населением. Жители города должны иметь возможность свободно высказать свое мнение по концессии и получить информацию в полном объеме о концессионере».

К слову, существует и официальная рекомендация от департамента ЖКХ и энергетики правительства Югры:

«В целях стимулирования заключения концессионных соглашений, увеличения инвестиционной активности в коммунальном комплексе региона рекомендовать главам муниципальных образований:

– рассматривать вопрос о передаче объектов в концессию с привлечением широкого круга лиц, в том числе представителей от экспертного сообщества, общественности, депутатского корпуса;

– проводить информационно-разъяснительную работу в средствах массовой информации по вопросам передачи объектов коммунальной сферы в концессию, в том числе о целесообразности (необходимости) принятия решений о превышении предельного индекса платы граждан за коммунальные ресурсы».

9. Когда в этом вопросе что-то определится окончательно?

Ближайший условный дедлайн – февраль 2021 года. До этого месяца действует заявка на передачу СГМУП «Городские тепловые сети», которую направила ХК «Вектор» (из группы «Корпорация СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва). Именно на февраль приходится окончание полугодового общественного обсуждения концессии, которое инициировал в августе Вадим Шувалов после первого шума о концессии. Если к этому моменту проект передачи теплосетей не будет утвержден – будь то через думу или собственно администрацией Сургута без участия депутатов – то нужно будет заново формировать заявку. И если, что немаловажно, в спор о передаче Сургутских тепловых сетей явно не вмешается руководство Сургутнефтегаза, чьи представители в Думе – Надежда Красноярова и Артем Кириленко – последовательно препятствуют соглашению в той форме, в какой ее предлагает администрация города.

10. Неужели такой острый и дискуссионный вопрос решатся утвердить в год больших выборов?

Нельзя говорить за тех, кто планирует принятие этого решения, но политическая логика подсказывает: нет смысла сейчас торопиться и давать оппозиции в руки такое мощное оружие, как раздражающая многих передача теплосетей в руки частнику. Тем более, если решение будет принято в конце 2020-го или начале 2021-го, то рост тарифов будет запущен, скорее всего, с 1 июля 2021 года (правда, к выборам сургутяне его еще не успеют почувствовать – первые платежки придут в октябре-ноябре). Тем не менее, пиаровский эффект будет ощутимым.

С другой стороны, зачем прямо сейчас торопиться с лишением думы города полномочий по концессии, если можно было спокойно избрать новый лояльный созыв, который бы в октябре 2021 года на первом заседании утвердил это решение администрации?

Так или иначе, можно с уверенностью утверждать одно – вопрос о передаче частнику сургутских теплосетей не просто не снят с повестки дня. Он находится в завершающей и самой острой фазе аппаратной и политической борьбы, и в ближайшие месяцы там останется.


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02 декабря в 12:35, просмотров: 2128, комментариев: 28
Комментарии:
Волкова
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02 декабря в 13:38
Позорище администрации.
Сергей Б
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02 декабря в 14:10
Надежда Красноярова и Артем Кириленко – последовательно препятствуют соглашению в той форме, в какой ее предлагает администрация города.

То есть не против концессии.

Просто администрация предложит концессию ГТС в другой форме. В подходящей.

Вот и Наталья Комарова говорит: обсудить концессию и если она подходит, то ПРИНЯТЬ.

А как Наталья Комарова скажет, которая назначала главу и утверждала Красноярову и Кириленко в Думу, так и будет.

И никакой аппаратной и политической борьбы.

Честное слово, очередной лохотрон какой-то.
Сергей Б
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02 декабря в 14:13
А разве нынче хоть что-то исходящее из администрации не лохотрон?
Сергей Б
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02 декабря в 14:19
Осмелюсь предположить: может администрацию поменять с Думой вместе?
Злая Эллочка Сергей Б
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02 декабря в 14:20
Многие депутаты против. Иваницкого видео есть на сиа, где он сценарий для аварий ГТС расписал, а курилка воплотила в инфожизнь.
Злая Эллочка Сергей Б
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02 декабря в 14:20
С референдумом к ЛДПР. )))
Сергей Б Злая Эллочка
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02 декабря в 14:34
Как Комарова скажет, так и депутаты проголосуют. Их всех Комарова утверждала.

Все остальное цирк шапито.

И референдум тоже.
Сергей Б
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02 декабря в 14:38
Комарова, смотрящий за Югрой. И дело свое знает. Без ее ведома и одобрения мышь не проскочит. Потому ее Путин снова и назначил.
Dron
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02 декабря в 22:48
"Многим сургутянам, которые следили за развитием истории вокруг возможной передачи теплосетей города в концессию «Корпорации СТС», в последние недели могло показаться, что вопрос затух. Но это не так".
Конечно, Дмитрий, благодаря вашим стараниям эта тема точно в ближайшее время не утихнет. За это вам спасибо, очень все пока интересно.
Есть правда одно такое вроде бы неприглядное обстоятельство, что за всеми вашими стараниями торчат уши Бондаренко и деньги Барсова.
Топите дальше, будет только интересней.
Сергей Б Dron
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03 декабря в 10:10
Почему неприглядное то обстоятельство если труд журналиста и работа СМИ оплачиваются?

Неприглядное, когда администрация проплачивает, когда лохов разводят.

Недавно Шувалов таким ручным журналистам почетные грамотки вручал, а кому-то еще и журналистский тэфи дали на всероссийском уровне. Вот это неприглядное обстоятельство.


Iriska Сергей Б
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03 декабря в 13:15
Тэфи - как неприглядное обстоятельство и карманная журналистика... Если одному говоруну платят депутаты или чиновники (или местные олигархи - если повезёт), а другому по договору освещения деятельности в СМИ, то один приглядный, а другой нет. Оч интересно. Вопрос только в разности сумм? или в отсутствии идейности и всеядности? Про независимость СМИ вообще не говорим, давайте только о "тарифах на заинтересованность" порассуждаем:
- вот об этом я готов поговорить на своей площадке за такую-то сумму, - это могу сделать актуальным за такую сумму,
- эту темку могу подсветить в нужном Вам (заказчик) свете за такую сумму,
-этому могу подмочить репутацию и наковырять всякой фигни про него за воооот таааакенную сумму.
Где тут приглядность? Пишущая братия как и все работает в диапазоне "тут можно/тут нельзя ; за это могут заплатить/за вот это могут посадить".
Однако путать хрен с трамвайной ручкой всё-таки не стОит. Неприглядно писать и говорить не о том, что лично тебя волнует, что ты понимаешь лучше других и можешь пролить свет на тему, в которой разбираешься, в которую (в силу обстоятельств) глубже погружён, а о том, что тебя попросили сделать важным за деньги. Когда твоё мнение купили, а твой авторский текст работает "по тарифу заинтересованности". Это грустная тема. Но... журналисты тоже люди, у них тоже есть желания, и им тоже нужны деньги... Пусть пишут, иногда между проплаченных строк, они прописывают мелким шрифтом правду, потом густо покрывают её поклонами в сторону заказчика, а потом ещё пунктиром собственное мнение и снова прослойка на заказ. Этот "слоёный пирог" можно читать по диагонали и отделять зёрна от плевел.
Дововой Кузя
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03 декабря в 13:35
Администрация с помощью карманных членов совета без обсуждения изменила Положение по ОС что сделало возможным распустить совет.И очень хочется думать что эти персонажи не будут в следующем совете.Хотя кто знает,администрация набирает сговорчевый совет.Вопрос - а будет ли он считаться общественным и выражать интересы жителей Сургута?Думается ,что нет.
Mobii Сергей Б
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03 декабря в 13:44
а как могло быть иначе, если ни мэр ни губернатор не избираемы народом, так что ты прав
Mobii Dron
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03 декабря в 13:45
""Многим сургутянам, которые следили за развитием истории вокруг возможной передачи теплосетей города в концессию «Корпорации СТС», в последние недели могло показаться, что вопрос затух. Но это не так".
Конечно, Дмитрий, благодаря вашим стараниям эта тема точно в ближайшее время не утихнет. За это вам спасибо, очень все пока интересно.
Есть правда одно такое вроде бы неприглядное обстоятельство, что за всеми вашими стараниями торчат уши Бондаренко и деньги Барсова.
Топите дальше, будет только интересней." - да хоть госдепа, вопрос-то важный для горожан. Или хотелось без шума провернуть это?
Dron Сергей Б
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03 декабря в 14:07
Вот вы наивный, если думаете, что есть нечестные журналисты, которым проплачиваются материал, а есть журналисты, которым тоже проплачиваются и они при этом остаются честными. Смешно)))
Как говорится кто заказывает музыку, тот танцует даму.
Но я то не против, пусть пишут, а каждый обыватель сам для себя разберётся где бескорыстная правда, а где заказуха.
Alkonowa1ow Mobii
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03 декабря в 14:17
Да, ладно! Даже градоначальник сказал, что надо широкое обсуждение темы концессии. Да и Губернатор ориентируется на мнение «широких масс» граждан по актуальным проблемам. Поэтому эта тема будет актуальна до полного разрешения концессионного «дела», устраивающего всех граждан Сургута. Хотя, несмотря на множество вопросов, поднятых по этой теме читателями на СИА ПРЕСС, организаторы концессии предались «молчку». Похоже, что действительно, на сегодня им сказать нечего обывателям. Неужели Пресс служба СТС-корпорации не читает прессу. Или им Биков сказал не встревать в дискуссии по концессии в СМИ. Да и градоначальник как в стороне стоит, как будто посторонний человек.Тишина. А Вы какой интерес имеете, что была такая «тишь и гладь, и божья благодать»? Вы то что-то имеете от Быкова?
Alkonowa1ow Mobii
не нравится
03 декабря в 14:22
Правка. «...Вы то что-то имеете от Бикова».
Alkonowa1ow Dron
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03 декабря в 14:24
А у Вас торчат «уши концессии», если у кое-кого ещё торчат чьи-то уши. «Не надо искать чёрную кошку в темной комнате, если ее там нет».
Mobii Alkonowa1ow
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03 декабря в 14:37
ничего не имею, мне класть на всяких-там биковых, комаровых и шуваловых.
Мне как горожанину не нравится, что инфраструктура передается какой-то мутной организации, и ещё мнение горожан не учитывается от слова "совсем"
Alkonowa1ow Mobii
не нравится
03 декабря в 14:53
Согласен.
Алексей Сафиоллин
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03 декабря в 15:01
Уважаемый автор публикации Дмитрий Щеглов, прошу публично, можно в комментарии предоставить информацию и основание соответствующую вашему тексту: "письмо от лица этого органа (за подписью зампредседателя Сергея Таньшина) на имя главы Сургута Вадима Шувалова и председателя думы города Надежды Краснояровой, где есть такие тезисы: «Рекомендуем вам предоставить жителям города Сургута возможность высказать свое мнение через предусмотренные Уставом города механизмы: референдум, опрос, собрание и т.д., в связи с тем, что предоставленная ранее электронная площадка не отвечает требованиям Устава города, не содержит полной информации по предполагаемой концессии и является малодоступной для населения."
Dron Alkonowa1ow
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03 декабря в 15:04
А вам надо заканчивать бухать, раз смысл простого посыла не понимаете.
Мне очень близка публицистика, это понятие близко к журналистике. Поэтому вот подобного рода «пассажи» журналистов пробивают улыбку как все незамысловатое и нехитрое, вполне предсказуемое)
Алексей Сафиоллин
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03 декабря в 16:19
Дмитрий Щеглов. Письмо не надо, нашел. Разбираемся.
Алексей Сафиоллин
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03 декабря в 16:20
К сведению: У компании "ЮСИ" заключен официальный договор с администрацией города Сургута (и не только, например Минэкономразвития РФ проводило у нас на платформе опрос на территории РФ по внедрению целевых моделей в субъектах) о создании условий по организации публичного взаимодействия власти, бизнеса и общества. Предмет и дату договора, можете запросить в администрации. В том числе они могут самостоятельно проводить опросы и голосование жителей и не только про концессию, Сургутский район проводил опросы на разные темы, можно провести например обсуждение и опрос по 5 или 6 дней в неделю учиться детям с приглашением экспертов. Платформа Стратегия 24 многофункциональная и отличается от сайтов, тем, что на ней любой пользователь, а не только органы власти может создать, личный кабинет, компанию или сообщество и бесплатно организовать опрос. Вся информация хранится в России на серверах Ростелеком и в случае необходимости может быть раскрыта для проверки достоверности. Кстати противники концессии, тоже могут создать свое сообщество обсуждать и голосовать. Контент и качество обсуждения и доведения информации до людей, это задача тот кто проводит опросы и создает сообщества. Наша задача обеспечить техническую поддержку и гарантировать прозрачность. По поводу недоступности, мы конечно разберемся, лично я не согласен.
Сергей Б Алексей Сафиоллин
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03 декабря в 16:54
Ну ладно, электронная площадка. Договора там всякие с администрацией, опросы. А как вы до сведения граждан доводите что там проводятся опросы и что-то обсуждается?

Я вот ладно на СИА-ПРЕСС захожу, где и узнал про то, что концессия ГТС там как-бы обсуждается. Через СИА-ПРЕСС и зашел. Правда все равно ничего не понял.

Я конечно не продвинутый поисковик электронных площадок, но похоже с тем что эту площадку не знают не только у меня проблема.

Нет известного общественности раскрученного бренда. Как тот же «Авито». Чтоб люди к примеру знали, что на «Авито» купи-продай а на такой то площадке обсуждения городских вопросов и опросы. Я вот даже сейчас не пойму, как называется эта площадка, где и как ее искать.

Ну и такой обывательский вопрос: на вашей площадке можно проводить референдумы в электронном виде? Ну и само-собой чтоб общественность знала. И конечно без жульничества, которое предполагается при сотрудничестве с администрацией.
Alkonowa1ow Сергей Б
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03 декабря в 17:30
Для продвинутых пользователей электронная площадка- да, а для простого обывателя-нет. Надо так, чтоб как-то без «электронных церемоний». Например, зашёл в МФЦ и там, где передают показания счётчиков электроэнергии и воды ещё бы и проголосовал «за» или «против» передачи ГТС в концессию. Это доступность и не надо «шарится» в «разных непонятных площадках» с передачей кучи своих персональных данных. Это же регистрация на сайте не для своих личных сообщений, а для выражения своего публичного мнения о городской проблеме. А вот на терминале для сбора показаний счётчиков, такой сервис, привязанный к конкретному потребителю тепла, воды, электроэнергии можно было бы и «сварганить», коль уж местный референдум не задается из-за ошибки в отчестве одного из заявителей.
Алексей Сафиоллин Сергей Б
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03 декабря в 18:08
А мне задачу никто и не ставил эту площадку раскручивать, там таких площадок много. Если надо будет раскрутим, у нас Национальные проекты более 1 000 000 людей просмотрели, самый популярный образование - почти 500 000 просмотров. Но если вы наберете Стратегия 24 то обязательно попадете на концессию ( что только не сделаешь для любимого города Мы же рекламой не занимаемся и ботов не гоняем. Власть в этом случае если заинтересована довести информацию до людей, пусть и доводит в том числе и через свои СМИ которым платит. Они вроде размещали там со ссылкой. Но кстати, спасибо, хорошая идея надо им подсказать чтоб банер на официальном своем портале администрации тоже разместили. А по поводу контента, пусть сами думают как людям объяснить чем концессия хороша или нет, экспертов заводят туда, ЛОМов, работают в этом направлении. Голосование будет только в феврале, насколько я понял. пока обсуждение, и лично для меня тоже не очень понятное. А вот когда они сам опрос устроят на платформе, то мы организуем идентификацию каждого, можем и по кабинетам Госуслуг ( с Минцифрой РФ уже протестировали), можем по ИНН или паспортным данным, можем по группе крови или по анализу как тут один говно-пользователь продвинутый писал рамзик, он же Рамазан, он же Евгений, фамилии писать не буду, диагноз поставим всем при голосовании, и оно будет точно "не на пеньках". Для этого эта платформа и создана.
Алексей Сафиоллин Alkonowa1ow
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03 декабря в 18:21
Плотно занимаясь последние 5 лет информационными технологиями, причем именно большими данными, с уверенностью вам скажу, что мы все уже давно слили свои персональные данные. Наверное можно онлайн и в офлайн голосования провести как в Нижнем Новгороде. Только что то мне подсказывает, что не такая это "задирающая" проблема концессия, как некоторым кажется или хотелось бы. В Нижневартовске уже и забыли про нее, и тарифы там в 10 раз не подняли как некоторые политические активисты предсказывают
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