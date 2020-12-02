10 вопросов о передаче теплосетей Сургута частному бизнесу

Многим сургутянам, которые следили за развитием истории вокруг возможной передачи теплосетей города в концессию «Корпорации СТС», в последние недели могло показаться, что вопрос затух. Но это не так. Сейчас в Сургуте и округе идут не всегда публичные и разнонаправленные процессы, касающиеся возможной концессии. Обозреватель СИА-ПРЕСС их разобрал.

1. Чем закончилась попытка провести референдум о концессии?

Вряд ли вы удивитесь, если узнаете, что заявку на проведение референдума (на нем, в частности, настаивает бывший председатель думы Сургута Сергей Бондаренко) сургутская территориальная избирательная комиссия отклонила. Формальным поводом для этого были чистейшие, простите за тавтологию, формальности, вроде орфографической ошибки в отчестве одного из заявителей. Так или иначе, пока вопрос с референдумом поставлен на паузу – первый заход не удался, второй пока не предпринимается.

2. Глава Сургута Вадим Шувалов призвал обсудить концессию на специальной онлайн-площадке. Что там происходит?

Эта площадка есть, и происходит там примерно ничего. За месяц на специально созданном разделе сайта «Стратегии-24» (этот ресурс принадлежит бывшему замгубернатора Югры и замглавы Сургута Алексею Сафиоллину) размещено девять публикаций, которые собрали суммарно 3,5 тысячи просмотров и 173 дизлайка при 25 лайках. То, что там происходит, нельзя назвать массовым обсуждением концессии.

К слову, какой-то особой активности сургутской администрации по консолидации граждан на этой площадке тоже заметно не было – кроме единственного поста Вадима Шувалова на эту тему, который быстро ушел в ротацию и более не повторялся.

3. Может, вопрос о концессии теплосетей в Сургуте действительно снят с повестки дня?

Нет. Источники СИА-ПРЕСС в администрации и думе города подтверждают, что дискуссия продолжается, и вопрос далеко не закрыт. Проявлением этой дискуссии может служить устранение совета по проблемам ЖКХ при главе города (члены этого совета выражали сомнения в необходимости концессии), а также в предложении забрать у думы города полномочия по утверждению подобных договоров.

4. Давайте по порядку. Что случилось с советом по проблемам ЖКХ?

Для начала надо сказать, что действовавший до недавнего времени совет по проблемам ЖКХ при главе города был первым официальным органом, который не согласовал администрации проект концессии, когда в августе этого года началось очередное обсуждение этого вопроса. После чего и.о. главы Сургута Алексей Жердев 1 октября 2020 года подписал постановление, меняющее некоторые механики работы этого общественного совета. В частности, позволяющее распустить этот орган, если из него вышли пять членов (всего там 15 человек).

Как по совпадению, после вступления в силу этого постановления из совета по проблемам ЖКХ вышли пять человек. Это замдиректора «Городских тепловых сетей» Виталий Горобец, члены двух ТОСов Валерия Абрамова и Вячеслав Черемисин, активист Валентина Шкредова и бизнесмен Рустем Юсупов. Совет был распущен.

К слову, сейчас он находится в стадии повторного формирования, так что если кто хочет в него вступить – все подробности можно читать по ссылке.

5. А что с думой? Разве администрация Сургута ранее не отозвала свое предложение о лишении депутатов полномочий по утверждению концессий?

Отзывала, но сейчас, видимо, после укрепления юридической позиции, вернула обратно. И даже провела через комитет по нормотворчеству, где депутаты единогласно постановили вынести вопрос на утверждение всей думы. Правда, на депутатских слушаниях (это последний перед заседанием думы рубеж прохождения решений – там, в отличие от комитетов, присутствуют почти все парламентарии) вопрос снова затормозили и пока что сняли с повестки дня.

Но, судя по всему, изъян в федеральном законодательстве действительно позволяет обосновать вывод полномочий по утверждению концессий из думского актива. Позиция администрации города в этом случае по форме безупречна: мы обязаны следовать федеральным законам, это вопрос не политики, а права.

6. Что же будет, если дума не сохранит полномочия по контролю над концессиями?

Вопрос сложный. Пока процесс вывода этих полномочий поставлен на паузу из-за нюансов в формулировках. По федеральным законам, депутаты не должны иметь прямого права согласовывать концессии, но должны разработать некий механизм по контролю над этим процессом. Судя по всему, аппаратное сражение между чиновниками и депутатами перетекает на поле создания этого механизма. Пока сложно предсказывать, как будет развиваться эта ситуация, но ее разрешение назначено на декабрьское заседание думы. Впрочем, из-за напряженного графика по принятию бюджета, вопрос может и затянуться.

7. Какая позиция у губернатора Югры?

Наталья Комарова не оказывает явной поддержки проекту концессии теплосетей в Сургуте, но в то же время, несмотря на скандальность темы и непринятие ее общественным мнением, его не критикует. Когда ей докладывали о самой идее подобной «модернизации теплосетей при помощи инвестора», она сказала только: «Работайте». Во время последнего отчета о работе правительства Югры за год она перечисляла важные реализованные и готовящиеся концессионные соглашения югорских муниципалитетов, но сургутский не упомянула.

А когда депутат окружной думы Михаил Сердюк попросил губернатора Югры оценить случаи передачи в концессию предприятий, которые «не требуют модернизации, так как есть текущая прибыль и активы в исправном состоянии», она ответила уклончиво: «Однозначно не надо под одну гребенку всех причесывать. Роль муниципалитета определяющая, исходя из этого тезиса – надежность, состоятельность, устойчивость муниципального бизнеса. Считаю важным, чтобы государство и муниципалитет минимизировали свое участие в бизнесе». И далее сослалась на национальный план «развития конкуренции в сфере водоснабжения и водоотведения», по которому целевые показатели Югра не обеспечивает.

Дипломатичный ответ Натальи Комаровой лишний раз подтверждает устойчивое мнение многих специалистов о том, что насущной необходимости передавать теплосети в Сургуте частнику нет, и губернатор это тоже понимает. Единственный аргумент в этой ситуации – исполнение некоего федерального плана по «конкуренции в коммунальной инфраструктуре».

8. А общественность как-то себя проявляет?

Да. Причем на окружном уровне. Например, не так давно прошло совещание Общественной палаты Югры, итогом которого стало письмо от лица этого органа (за подписью зампредседателя Сергея Таньшина) на имя главы Сургута Вадима Шувалова и председателя думы города Надежды Краснояровой, где есть такие тезисы: «Рекомендуем вам предоставить жителям города Сургута возможность высказать свое мнение через предусмотренные Уставом города механизмы: референдум, опрос, собрание и т.д., в связи с тем, что предоставленная ранее электронная площадка не отвечает требованиям Устава города, не содержит полной информации по предполагаемой концессии и является малодоступной для населения. Концессионные соглашения сферы предоставления услуг ЖКХ должны проходить общественную оценку, так как данные услуги оплачиваются населением. Жители города должны иметь возможность свободно высказать свое мнение по концессии и получить информацию в полном объеме о концессионере».

К слову, существует и официальная рекомендация от департамента ЖКХ и энергетики правительства Югры:

«В целях стимулирования заключения концессионных соглашений, увеличения инвестиционной активности в коммунальном комплексе региона рекомендовать главам муниципальных образований:

– рассматривать вопрос о передаче объектов в концессию с привлечением широкого круга лиц, в том числе представителей от экспертного сообщества, общественности, депутатского корпуса;

– проводить информационно-разъяснительную работу в средствах массовой информации по вопросам передачи объектов коммунальной сферы в концессию, в том числе о целесообразности (необходимости) принятия решений о превышении предельного индекса платы граждан за коммунальные ресурсы».

9. Когда в этом вопросе что-то определится окончательно?

Ближайший условный дедлайн – февраль 2021 года. До этого месяца действует заявка на передачу СГМУП «Городские тепловые сети», которую направила ХК «Вектор» (из группы «Корпорация СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва). Именно на февраль приходится окончание полугодового общественного обсуждения концессии, которое инициировал в августе Вадим Шувалов после первого шума о концессии. Если к этому моменту проект передачи теплосетей не будет утвержден – будь то через думу или собственно администрацией Сургута без участия депутатов – то нужно будет заново формировать заявку. И если, что немаловажно, в спор о передаче Сургутских тепловых сетей явно не вмешается руководство Сургутнефтегаза, чьи представители в Думе – Надежда Красноярова и Артем Кириленко – последовательно препятствуют соглашению в той форме, в какой ее предлагает администрация города.

10. Неужели такой острый и дискуссионный вопрос решатся утвердить в год больших выборов?

Нельзя говорить за тех, кто планирует принятие этого решения, но политическая логика подсказывает: нет смысла сейчас торопиться и давать оппозиции в руки такое мощное оружие, как раздражающая многих передача теплосетей в руки частнику. Тем более, если решение будет принято в конце 2020-го или начале 2021-го, то рост тарифов будет запущен, скорее всего, с 1 июля 2021 года (правда, к выборам сургутяне его еще не успеют почувствовать – первые платежки придут в октябре-ноябре). Тем не менее, пиаровский эффект будет ощутимым.

С другой стороны, зачем прямо сейчас торопиться с лишением думы города полномочий по концессии, если можно было спокойно избрать новый лояльный созыв, который бы в октябре 2021 года на первом заседании утвердил это решение администрации?

Так или иначе, можно с уверенностью утверждать одно – вопрос о передаче частнику сургутских теплосетей не просто не снят с повестки дня. Он находится в завершающей и самой острой фазе аппаратной и политической борьбы, и в ближайшие месяцы там останется.