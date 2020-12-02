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​Пиарься сам, забудь «ЕдРо!»

Как незатейливый пиар функционеров партии власти раскрывает масштабные социальные проблемы в России

​Пиарься сам, забудь «ЕдРо!»
Фото автора

Забавно наблюдать, как члены и партийные функционеры в погоне за личным пиаром беспощадно топят «Единую Россию», обличая при этом вранье своих же, но более высокопоставленных коллег.

Я никогда не был в восторге от пиар-стратегий и тактик партии власти. В сфере промывания мозгов она всегда действовала последовательно прямолинейно и просто. Но с началом эпидемии коронавируса у меня складывается впечатление, что основная задача партийных медиаменеджеров — окончательно уничтожить и так достаточно слабый авторитет своей структуры. Опишу несколько ситуаций, а потом сделаю из них большой вывод.

1. В конце мая передовицы многих СМИ украсила фотография, на с партийными функционерами на переднем плане. А на заднем плане – пара десятков пакетиков с символикой «ЕР», предусмотрительно повернутых нужной стороной к фотографу, чтобы у зрителя не возникало вопросов о том, кто здесь благодетель. Фотографию венчал заголовок: «Депутаты вручили медикам респираторы и многоразовые костюмы».

2. Или вот другой депутат помог поликлинике и выделил деньги для покупки автомобиля. Дело-то неплохое. Но ведь ясно, что он это сделал не из личного кармана, а за деньги налогоплательщиков, из которых формируется депутатский фонд.

3. Ну и, наконец, мое любимое, потому что в данном кейсе речь пойдет уже не об автомобилях и даже не о средствах индивидуальной защиты, а о пропитании врачей.

Итак, депутат рассказывает, что отвез в медицинские учреждения города несколько десятков горячих обедов для медиков. Вообще, когда я слышу новость о том, что кто-то кого-то накормил горячими обедами, у меня в памяти всплывают сюжеты из американских фильмов, где ржавый фургон благотворительной организации подъезжает к какому-нибудь бруклинскому мосту. И к нему со всех сторон начинают стягиваться бедолаги в рванье, неся с собой алюминиевые миски, в то время как из фургона вытаскивают бидоны с похлебкой. И как только я услышал новость о том, что ряд депутатов совместно с бизнесменами кормят горячими обедами врачей, у меня в голове моментально всплыла эта картина.

Расчет статусных единороссов понятен. Им кажется, что такая картинка и незатейливый, но комплиментарный тон материала должны сформировать у целевой аудитории положительный образ в их отношении. Однако я допускаю, что у большей части граждан, до которых дойдет этот контент, развитие мысли пойдет по другому пути.

Содержание материала указывает на то, что медикам «передали» предметы, которыми они и так должны быть обеспечены в нужном объеме и нужного качества. И то, что они (медики) обеспечены вышеуказанными предметами, постоянно и настойчиво настаивают все крупные чиновники, имеющие отношение к здравоохранению. От руководителей профильных ведомств до губернаторов и лично президента.

Однако публикуемые в соцсетях материалы говорят о совершенно обратном. Авторы всеми доступными им художественными средствами подчеркивают нужность и ценность СИЗов, автомобилей и питания, что, в свою очередь имеет смысл только в том случае, если медикам передают то, в чем они очень нуждаются. Ну, согласитесь, если бы врачи были обеспечены респираторами и костюмами, автомобилями и горячим питанием, какой прок от этих подарков?

Кроме того, зритель видит на фото крупным планом представителей партии власти. Власти, которая руководит страной двадцать лет. А значит, эти конкретные и все остальные ее представители несут персональную ответственность за то, что врачи не обеспечены базовыми вещами.

В сухом остатке вывод, который может сделать зритель: члены правящей партии, занимающие все важнейшие посты в стране, от директоров школ до руководителей министерств, от главврачей больниц до мэров городов, прямо или опосредованно развалили медицину, а теперь пиарятся на таких вот «подарках».

Но что действительно важно — подобные пиар-акции вскрывают вранье высокопоставленных чиновников, которые уверяют граждан, что все под контролем и всего и всем хватает. А это уже настоящее общественное благо! Не думал, что когда-то буду поддерживать членов «ЕР», но в данном конкретном случае — так держать!


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Сегодня в 01:15, просмотров: 31, комментариев: 0
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