Как культурная сфера Сургута переживает пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения

В период ограничений, связанных с распространением коронавируса, учреждения культуры продолжили свою работу в онлайн-режиме, а с августа — возобновили проведение индивидуальных занятий, репетиций, экскурсий на открытом воздухе с количеством посетителей до пяти человек. Активный поиск новых форм деятельности привёл к серьёзному расширению аудитории дистанционных мероприятий, транслируемых посредством интернет-ресурсов и в формате телеверсий. Важно также, что, несмотря на действующие ограничения, удалось найти безопасные варианты культурных событий, проводимых «вживую» с соблюдением социальной дистанции и небольшим количеством участников. Примером могут служить, в частности, выездные концерты-поздравления мобильных творческих «фронтовых бригад», организованные для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы, а также поздравления с Международным Днём пожилых людей.

Сургут приложил значительные усилия для сохранения творческого и материального ресурса учреждений культуры в период пандемии. Выпадающие доходы из-за отмены концертных и иных мероприятий были компенсированы за счёт бюджетных средств для выплаты зарплаты сотрудникам; организации культуры получили дополнительное финансирование на выполнение санитарно-эпидемиологических требований – приобретение обеззараживателей воздуха, дезинфицирующих средств, масок. Около половины сотрудников отрасли переведены на дистанционный режим работы.

Всё это позволило сохранить потенциал для поступательного развития культурных институций. Не был прерван репетиционный процесс, продолжилось создание новых театральных постановок и творческих номеров сургутских коллективов и солистов, был наработан значительный опыт использования коммуникационных технологий для взаимодействия с аудиторией. Работники культуры с нетерпением ждут «живой» встречи со зрителем, как только она станет возможной, и готовы к ней.

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