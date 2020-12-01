Будет ли место живому звуку в новой реальности?

Март 2020 года. Согласно постановлению губернатора ХМАО-Югры «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на период эпидемиологического неблагополучия с 25 марта 2020 года работники МАУ «Сургутская филармония» переходят на дистанционный режим работы.

Творческим коллективам рекомендовано составить план репетиций на дому, организовать индивидуальный график встреч с художественными руководителями, изучать нотный материал, повышать профессиональный уровень, участвовать в мастер-классах в режиме онлайн.

Никто не хотел верить, что сбудутся самые пессимистичные прогнозы и «период эпидемиологического неблагополучия» не только затянется до конца сезона, но и захватит следующий. Жить в новой реальности там, где «живет искусство», придется без зрителей, без гастролей, без праздничной суеты. Но с четким пониманием необходимости двигаться к новым форматам.

Быть, а не казаться

Репетиции, концерты, праздничные мероприятия, филармонические уроки, гастроли — ритм жизни филармонии подчинён событиям и планам на год, а то и на два вперёд. Не успевает закончиться один фестиваль, начинается подготовка к следующему. В каждом новом сезоне Сургутская филармония рождает новый культурный проект — это стиль, заданный энергичным и амбициозным руководителем. Участие в культурной жизни Сургута самых именитых коллективов, музыкантов из дальних стран, штучных именитых педагогов — задача, которую ставит директор Сургутской филармонии Яков Черняк.

И надо сказать, находит поддержку на уровне руководства города и округа. Секрет успеха не только в авторитете и статусе идейного вдохновителя. За восемь лет истории сургутские фестивали «Зеленый шум» и «60 параллель» стали культурными брендами Югры. Впервые за восемь лет непреодолимые обстоятельства заставили город принять непростое решение: отменить встречу югорчан с высоким музыкальным искусством либо изменить формат.

«Мы так надеялись, что концерт 1 октября, в Международный день музыки, пройдёт при полном зале, — начал своё обращение к слушателям заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Яков Черняк в эфире телекомпании «СургутинформТВ». — До последнего филармония готовилась к концерту-открытию сразу двух фестивалей: перенесённого с апреля Молодёжного фестиваля «Зелёный шум» и открывающего новый концертный сезон Международного фестиваля искусств «60 параллель». Но случилось то, что случилось. В силу сложной эпидемиологической обстановки мы не можем собраться в зале. Но это не значит, что не будет праздника! Фестивали стали другими, но не потерялся их дух! Сегодня состоится его телеверсия, и голубые экраны снова объединят нас на одной параллели».

Видеозапись концерта в социальных сетях и в эфире телекомпании «СургутинфомТВ» посмотрели тысячи зрителей! Благодаря широкому вниманию публики в аккаунтах губернатора Югры Натальи Комаровой, администрации Сургута, Сургутской филармонии творческие коллективы ощутили колоссальную поддержку. Многие жители региона заинтересовались творчеством городских коллективов впервые именно благодаря трансляции.

Так, глава Сургута Вадим Шувалов отметил: «Мы уверены, что встреча с живым звуком не за горами. Концерты обязательно состоятся в обычном режиме, как только нормализуется наша жизнь. Желаю всем сургутянам здоровья и хорошего настроения с классической музыкой! И пусть изменился формат, мы уверены, что праздник не потеряет своей ценности, а наоборот привлечет больше внимания зрителей и поклонников».

Свой кусочек славы получили и студенты музыкального колледжа, выступившие в рамках фестиваля «Зелёный шум» с программой «Новые имена Сургута». Художественный руководитель программы, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Ольга Пилецкая выступила куратором просветительской части фестиваля. Запланированы мастер-классы заслуженной артистки России Екатерины Мечетиной, заслуженного деятеля искусств России, профессора Валерия Вороны.

Главный режиссер Сургутской филармонии Анна Хлябич совместно со съемочной группой и художественными руководителями коллективов до конца года подготовят несколько телеверсий, не уступающих по качеству и наполнению полноценным концертам в зале. В том числе выступления лауреатов конкурса П.И. Чайковского: пианиста Константина Емельянова и виолончелиста Дениса Шаповалова.

Возможности телеэфира многогранны, и быть увиденными и услышанными в новых реалиях дорогого стоит. Руководство филармонии выражает огромную благодарность генеральному информационному партнёру – телекомпании «СургутинформТВ» и лично генеральному директору Игорю Ярошу, главному редактору Веронике Чубенко.

Яков Черняк подчеркивает, что цифровой формат – это не замена традиционных концертов «глаза в глаза», а еще одна возможность знакомства югорчан с лучшими образцами классического искусства.

Включите ваши мобильные телефоны

В китайском языке слово «кризис» состоит из двух символов: «опасность» и «шанс». Все более критическим для учреждений культуры становится необходимость долгосрочного понимания процессов и принятия решений. Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что в условиях пандемии учреждения культуры получили ценный опыт работы онлайн: «У нас была возможность, увидеть, какого уровня эти трансляции, а главное – какой популяризаторской способностью они обладают. После того, как ограничительные меры будут сняты, не следует останавливаться на достигнутом, нужно и дальше развивать онлайн-ресурсы».

Ввиду ограничений на проведение концертов в зале руководство Сургутской филармонии приняло решение сменить вектор работы в направлении цифровизации. Взаимодействие с телекоммуникационной сферой требует серьёзных финансовых ресурсов. И надо сказать, что понимание всей необходимости создания условий для записи качественной медиатеки были получены со стороны окружного департамента культуры во главе с Артуром Латыповым. Совместно с Филармоническим обществом Югры при участии фонда «Траектория надежды» разработан план записи концертов с использованием профессионального оборудования.

В Сургутской филармонии на базе имеющегося «Виртуального концертного зала» появится служба по организации выездных трансляций в отдаленные территории региона.

Справка: Всероссийский виртуальный концертный зал – это живые online концерты и хроника главных событий филармонической жизни. Благодаря специальному оборудованию будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов России.

Обретением для виртуального пространства филармонии стал виртуальный музей Елены Суховой. Автор широко известна сургутянам, в том числе по работе в стиле live art на фестивале «60 параллель», благодаря чему родились совместные проекты художника с музыкантами Фарерских островов. Теперь на сайте sfil.ru нашли место картины из коллекций «Акриловые крылья», «Художник в Instagram». Подробнее об их создании и смысловом наполнении можно узнать в специальном приложении. Посетителями выставки стали тысячи любителей искусства из разных стран мира.

Музыкальному воспитанию – быть

Существенно пострадали в этом году такие значимые просветительские проекты, как «Филармония для школьников», «Малышам о большом искусстве» и «Филармонические сезоны в СурГУ». Эти проекты были поддержаны департаментом образования, благодаря чему коллективы филармонии проводили выездные мероприятия в школах, детских садах и университете. Однако запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей был продлен до 1 января 2021 года. Югорская региональная ассоциация родителей детей-инвалидов ежегодно проводит акцию «Зажги синим», в которой принимает участие Сургутская филармония и театр актера и куклы «Петрушка». К сожалению, в 2020 году из-за пандемии участие детей с особенностями развития также не состоялись.

«Мы планировали провести ряд благотворительных концертов для детей с ментальными нарушениями в содружестве с фондом «Траектория Надежды», членом попечительского совета которого я стал в прошлом году, — рассказывает Яков Семёнович. — Фонд - надежное и столь необходимое сегодня плечо для культурных проектов. Весной мы разработали сценарии, утвердили адаптированные концерты, провели необходимые согласования. Поэтому сейчас ждём зеленого света для таких мероприятий. Потому что благотворительные концерты в онлайн-формате не дают живого отклика, а мы хотим видеть хороший результат».

Но не только о трудностях! Ценным приобретением Сургутской филармонии именно в этом году стало принятие в штат этномузыколога, певицы и фольклориста Кристины Руденченко. Получив столичное образование, завоевав награды на всероссийских и международных вокальных конкурсах, выпускница нашего, сургутского колледжа русской культуры им. А.Знаменского вернулась в родной город для перезагрузки этого направления. На сегодняшний день в копилке Кристины десятки авторских программ для онлайн-трансляций, а также для интерактивных занятий.ЭтноCode «Святки» совместно с Летучим театром, программа #Туси_на_Руси, #Лапти_Party — примеры успешной подачи традиционного народного материала в детской аудитории.

Встречи с маленькими гостями филармонии очень ждет и заслуженная артистка России Светлана Степченко (Москва). Знакомство с Сургутской филармонией профессора Виолетты Модестовны состоялось в прошлом году, и продолжилось сотрудничеством в рамках абонемента «Музыка от «а» до «я». Профессор музыки непременно выполнит обещание, данное детям, и проведёт новые «Весёлые уроки музыки» после возобновления гастролей. А пока в соцсетях и на сайте филармонии можно увидеть записи из цикла «Академия занимательных искусств», записанных Светланой Степченко для телеканала «Радость моя».

Дотянуться бы до звёзд!

Из всех сообщений СМИ мы слышим, насколько сильно пострадала отрасль культуры и искусства. К сожалению, ожидания и надежды на 50 процентов наполняемости зала не оправдались.

Даже наполняемость зала в 25 процентов – это губительно для полноценного концерта, как показал опыт столиц. Все организаторы концертов ощутили сильнейший кризис: проплачены туры, проданы билеты.

При всех достижениях современного цифрового вещания публика жаждет живых встреч с артистами. Удивительно, что даже при всей очевидности положения приходят люди, которые интересуются, почему концерт не состоится. И хотя филармония в этой ситуации выступает площадкой и партнёром, руководство поддерживает диалог как с арендаторами и организаторами концертов, так и со зрителями.

Согласно изменениям, внесенным Постановлением №830, при переносе мероприятий все, кто приобрел билеты в кассе либо на сайте Сургутской филармонии, вправе посетить перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету; обменять билет на ваучер, который даст право получить новый билет. Будет сохранен диапазон видимости и категория мест. Организации должны провести перенесенные мероприятия не позднее 18 месяцев с даты отмены режима повышенной готовности. Ждём «выздоровления» отрасли!

В тяжелом положении, как известно, оказались и арендаторы помещений в филармонии, в частности арт-кафе, которое так любили посещать слушатели на джем-сейшенах с артистами и городских мероприятиях. Сегодня у сотрудников и посетителей филармонии есть возможность посещать ланчи в арт-кафе с соблюдением всех норм безопасности.

Решайте сами – иметь или не иметь

Сегодня совершенно очевидно, что со стороны учредителя есть зрелое понимание необходимости сохранить ставки и зарплаты работников учреждений культуры в период пандемии. Учреждения культуры города ощущают внимательное отношение куратора отрасли – заместителя главы Сургута Анны Томазовой.

Потеря даже одного артиста – это ощутимый урон для коллективов. Более того, в самых смелых планах Сургутской филармонии дополнить симфонический оркестр музыкантами. Это тот случай, когда качество звучания зависит от количества.

В составе оркестра уже появилась полноценная группа контрабасов, идёт конкурс в скрипичную группу, ну а самое любопытное пополнение - арфа. Этот инструмент есть во многих больших российских оркестрах, а теперь и в единственном симфоническом оркестре Югры.

«Нетрудно купить инструмент — заказал, и он пришел. Но очень трудно найти такого редкого специалиста, так что это большая удача, что Екатерина Ткаченко приехала к нам из Питера», — подчеркнул художественный руководитель Сургутской филармонии Юрий Евсеев.

Надо сказать, что уровень мастерства музыкантов за долгие месяцы домашних репетиций не упал. Разучивали нотный материал, участвовали в онлайн-конкурсах повышения профмастерства. Система групповых и индивидуальных репетиций трансформирована таким образом, чтобы артисты минимально контактировали между собой, репетировали группами. Для соблюдения требований безопасности установлены защитные пластиковые экраны на нотные пульты.

В здании филармонии за лето удалось провести работы по реконструкции крыльца, по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также установить тепловизор для входной группы. Теперь посетители и сотрудники филармонии проходят бесконтактный контроль температуры, также бесконтактно обрабатывают руки. На сегодняшний день идёт ремонт сцены в малом зале, производится частичная замена оборудования в кабинетах. За время «тишины» прекрасному ансамблю барабанщиц и мажореток «Дефиле-бэнд» обновили костюмы. Мы полагаем, что всё это следует шить! И все новые костюмы непременно будут носиться.

Кстати: Сургутская филармония начала XVIII творческий сезон и с новым логотипом. Над концепцией нового фирменного стиля работает команда художника Дарьи Кругловой, выпускницы Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии Штиглица (Мухиной). В основе логотипа лежит треугольник, стремящийся вверх. Авторы отразили в нём колючесть Севера, одухотворенные клавиши в лучах софита. Холодная цветовая гамма в форме классической огранки отражает многогранность и виртуозность творческих коллективов. Обновление и перспективы.

В будущее не с пустыми руками

Как уже упоминалось, ежегодное рождение нового проекта — это стиль Сургутской филармонии. И в 2020 году, в год 90-летия Югры, правительством региона был поддержан имиджевый проект «Симфонический фестивальный оркестр «60 параллель». Проект уже получил положительную оценку Общественной палаты Югры, фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», став логичным результатом деятельности Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».

«Суть проекта в укреплении социокультурных связей регионов, взаимодействие и обмен опытом профессиональных музыкантов разных народов и территорий, объединенных этой невидимой нитью северной широты, — поделился Яков Черняк. — В состав оркестра войдут музыканты из городов северной шестидесятой параллели: Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Петрозаводск, Якутск, Сыктывкар, Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Анкоридж (США). В его основе лежат соглашения между министерствами культуры стран-партнёров. Участники оркестра — музыканты разных стран — предстанут в роли своеобразных культурных послов 60 параллели на территории сотворчества».

Положительные отзывы гостей фестиваля и полные залы слушателей подтверждают заинтересованность югорчан в подобных проектах. Став площадкой для размещения арт-резиденции, Югра укрепит в сознании общественности высокий культурный статус региона.

Географический диапазон выступлений Фестивального оркестра широк. Концерты пройдут в Санкт-Петербурге, Киришах, Таллине, Хельсинки, а также в городе- побратиме Сургута Порвоо. В репертуаре будут представлены лучшие произведения русских, скандинавских и эстонских композиторов.

Проект перенесён и обязательно будет реализован, — уверены в Сургутской филармонии. Кроме того, руководству учреждения даже сейчас, в непростое для планов время приходят предложения о международных концертах с разных уголков мира. Франция, Мальта, Китай, Норвегия… Загадывать в ближайшую новогоднюю ночь люди всех континентов будут одно на всех желание возвращения к нормальной жизни.

«Дорогие югорчане! В этом году мы впервые в таких совершено необычных условиях, и тем больше поводов выразить свою благодарность нашим дорогим врачам. Именно в этом году мы все почувствовали насколько благороден ваш труд. И концерты фестиваля будут посвящены вам, дорогие наши герои! — обратилась к зрителям телеверсии концерта президент фестиваля «Зелёный шум», заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

Первый концерт, мы верим, состоится в большом зале Сургутской филармонии, и будет посвящен медицинским работникам. Герои займут почетные места в зале, чтобы пройти реабилитацию музыкой. Спасать от профессионального выгорания – это ещё одна черта фирменного стиля филармонии. Звучим к лучшему.

Отвыкнут ли сургутяне от культурных событий? Или наоборот истоскуются?

Ждём ваших мнений и прогнозов на год грядущий!