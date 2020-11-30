Красивейшие новогодние ярмарки России, повторить успех которых почти ничего не стоит

Новогодние или рождественские ярмарки – замечательная традиция. Они создают атмосферу праздника, дают повод выбраться на улицу и приятно провести время на свежем воздухе (где шансов заразиться коронавирусом почти нет). А небольшим бизнесам позволяют реализовать массу хорошей продукции и порадовать своих земляков.

На этот раз мы даже не будем приводить данные по численности жителей того или иного города и его бюджета, потому что проведение ярмарки – это мероприятие копеечное буквально для любого города. Порядок цифр измеряется миллионами либо десятками миллионов, что для Сургута – сумма вообще незаметная.

Давайте посмотрим на то, как в России организуют новогодние / рождественские ярмарки, и будем рассчитывать, что вскоре увидим подобное (и даже лучше) в Сургуте.

Санкт-Петербург

В северной столице Рождественская ярмарка начинается со второй декады декабря и длится до конца новогодних каникул. Кажется, там можно купить практически все из съестного (есть точки с национальными блюдами Германии, Швейцарии, Чехии, Индии, Китая, Грузии и разных регионов России) и очень много новогодних сувениров.

А еще там можно покататься на оленях и купить, например, колбасу из кабана, медведя или того же оленя. Это точно Санкт-Петербург, а не Югра? И почему там такое есть, а у нас — нет?

Екатеринбург

В столице Урала проводят новогоднюю ярмарку у Ледового городка на площади 1905 года. Начинается она довольно поздно, в конце декабря, зато само по себе событие получается очень ярким. Там временно размещают красочные павильоны с новогодним оформлением, туда запускают специально отобранных комиссией управления культуры и комитета по товарному рынку Екатеринбурга. Как обычно, много разной еды, сувениры, тематические новогодние изделия из практически всего – стекло, керамика, дерево, кожа, и так далее.

Казань

Сама по себе Кремлевская набережная в Казани внушает, а когда она украшается к Новому году и прирастает ярмаркой – это определенно становится одним из лучших мест в России. И работает все это добро довольно долго – в конце 2019 года мероприятие началось 7 декабря и продлилось до 19 января. И тут пользуются случаем, чтобы реализовать практически любые товары, связанные и не связанные с Новым годом.

Тула

В Туле часть новогодней ярмарки располагается в атриуме местного Кремля, а часть – снаружи. Когда город был «Новогодней столицей России» (2018 год), там торговали представители 17 регионов страны (может, Сургуту тоже надо побороться за это звание – Ханты-Мансийск единожды побеждал). Тогда ярмарка в Туле длилась с 7 декабря по 7 января, включая новогоднюю ночь – до 4 утра.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде с 14 декабря откроется праздничная площадь с 30 ярмарочными павильонами (к слову, павильоны и гирлянды – практически все, на что нужно потратиться для организации ярмарки, все остальное опции). Там же рядом находится каток и «царь-горка» – чтобы был полный спектр развлечений для разных возрастов.

Ярославль

В Ярославле при ярмарке так же работает бесплатный каток (но аренда коньков за деньги), а в торговле изобретают свои фишки. Например, в один из годов там составили пирамиду из варенья (ее постепенно распродавали) и прочие интересные решения, которые привлекают народ.

Владимир

Во Владимире новогоднюю ярмарку расположили на местной пешеходной улице (в Сургуте такое возможно устроить на Магистральной). Власти поставили задачу воссоздать «стилистику европеизированного Нового года времен Петра Первого с истинно русским купеческим ярмарочным духом». Елки, праздничные инсталляции, офисы почты Деда Мороза – вариантов, как порадовать народ, можно придумать очень много.