Почему новые законы об «иностранных агентах» в России ударят не по злым оппозиционерам, а по простым людям

В России готовится новая пачка законодательных новаций вокруг «иностранных агентов». Там и возможность признать таковым практически любого, и возможность хорошенько позатыкать рты (чтобы все обязаны были добавлять к упоминанию этой злостной личности «является иностранным агентом»), и даже потенциал уголовного преследования за нарушения этих абсурдных мер.

И вроде как все это уже буднично и привычно. Скоро выборы, нужно закрутить гайки, отбить атаку творцов оранжевых революций, бла-бла-бла. Все эти измышления, которые вытворяют инициаторы законов, вызывают уже даже не негодование или злость, а что-то между равнодушием и брезгливостью. Ну что вы еще придумаете? Ну, давайте уж, выкладывайте. Скукота.

Кто-то, наоборот, радуется – вот, мол, сейчас, наконец, будет управа на этого Навального и прочих раскачивателей лодки.

Разочарую. Закон – это инструмент. Как кухонный нож, которым можно почистить картошку, а можно зарезать человека. Проблема в том, что когда очередной нож выдают в арсенал правоохранительных органов, они им точно не картошку чистить будут.

Можно сколько угодно слушать увещевания от авторов законопроектов, типа «мы это против врагов Родины придумали, мирные люди в безопасности». Расскажите это тем, кто сел за репосты или твиты. Целились в Навального и злых оппозиционеров, а попали, как обычно, по простым и ни в чем не повинным людям.

Потому что если будет уголовная статья, связанная с иностранными агентами – будут уголовные дела. И заводить их будут не столько на известных оппозиционеров – у них есть броня в виде публичности и возможности громко кричать и привлекать внимание, а также некоторая политическая составляющая, которая, в частности, в свое время просто отменила посадку Навального в тюрьму. Заводить их будут на нас с вами. Кто никому не интересен, кого никто не побежит вытаскивать из заключения, за кого никто не выйдет на митинг у здания МВД.

Поэтому я бы на месте сторонников закручивания гаек не особо ликовал. Сегодня вы радуетесь, что законодательно прижимают к ногтю этих либерастов, а завтра вас поймают за одно место после какого-нибудь критического поста в адрес мэра или губернатора. Вот и порадуетесь.

Практика, при которой закон настолько размыт, что позволяет любого человека подвести под статус нарушителя и обвиняемого, по сути, отключает работу закона (нельзя преследовать всех) и включает работу произвола. Это значит, что будет сидеть человек и решать, кого надо прихлопнуть, а кого можно не трогать. Пока. Этот человек может быть идейным сторонником режима и пытаться преследовать только его врагов. Но, скорее всего, он будет простым уставшим силовиком, которому дали разнарядку по определенному пулу статей УК РФ. В общем, кто не спрятался – тот и виноват.