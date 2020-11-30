Дольщики двух проблемных домов в Сургуте получат ключи от квартиры этой зимой

Помните фильм «Ирония судьбы, или С легким паром»? Там невероятная новогодняя история произошла в новостройке, куда только-только переехала учительница Надя Шевелева. У дольщиков многострадального ЖК «Любимый» такая ситуация может случиться только отчасти: да, они заедут в долгожданные квартиры (возможно, накануне 2020 года!), и нет, подобрать чисто случайно ключи к одной из квартир не получится.

Несколько лет симпатичный (по задумке застройщика) жилой комплекс в зеленой и активно развивающейся зоне города выбивал из-под ног землю тем, кто решился купить здесь жилье. Стройка стала убыточной и заморозилась на неопределенный срок, а спустя время – в марте текущего года – компанию «ДЭП» и вовсе признали банкротом. Дольщики чувствовали себя обманутыми и даже выходили на пикеты, их понять просто – семьи платили ипотечные взносы фактически за воздух и в то же время арендовали временное жилье.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда на достройку одного из домов комплекса – четвертого – пришло ООО «Сибвитосервис». Компания опытная – в городе она ранее выполнила комплексный капитальный ремонт Сургутской окружной клинической больницы, построила детскую школу искусств в микрорайоне «ПИКС», также имеет собственные объекты в Сургутском районе. Однако в строительстве жилья ООО «СВС» новичок. Тем не менее, положительные отзывы по выполнению гарантийных обязательств в адрес предприятия Семена Кумирова говорит о том, что как минимум один дом из общей массы в надежных руках. Достройщик взял на вооружение имеющийся проект и довел его до ума. Убедиться в этом лично смогли глава Сургута Вадим Шувалов и его заместитель – правая рука по строительству Владимир Шмидт, которые намедни отправились в рейд по проблемным домам города.

Когда попадаешь во двор в ЖК «Любимый», в глаза первым делом бросается детская площадка – яркая, современная, благоустроенная, есть и отдельный спортивный корт. За ним – дом-призрак, чья судьба до сих пор находится под вопросом. Зато нет вопросов у 152 собственников, которые каждую субботу при желании и необходимости посещают кирпичную девятиэтажку, стойко пережившую все превратности судьбы, и готовую распахнуть двери новоселам. Всего в доме 253 квартиры, то есть в свободной продаже находится 101. Сургутяне с осторожностью проявляют интерес к дому.

«Горожане приходят смотреть квартиры, им все нравится. Дом качественный, благоустройство завершено. Первые этажи жилые, коммерция не предусмотрена, в холле размещаются просторные светлые колясочные. Месторасположение очень хорошее – лесопарковая зона, дорожная развязка, рядом магазины, в ближайшее время по генеральному плану застройки города недалеко должны появиться детский сад и школа. Цена на жилье – на уровне средней по городу для квартир с черновой отделкой. Но люди ждут ввода в эксплуатацию, так как боятся попасть в долгострой. У нас все идет по плану, и причин не вовремя передать ключи жильцам я не вижу», – рассуждает заместитель генерального директора «Сибвитосервис» Ирина Сеничкина.

Особых замечаний к строительству у владельцев квартир по документам (но пока не по факту!) нет. Единственное, чего хотят люди – поскорее начать обустраивать свои квадратные метры. В идеале – провести там предстоящие новогодние каникулы.

Однако Владимир Шмидт остерегается таких прогнозов и предпочитает смотреть в будущее более прагматично: «Я думаю, что люди получат первые ключи в январе. Процедура следующая: после того, как выдастся разрешение на ввод, дом будет поставлен на кадастровый учет в Росреестр, и только после этого можно передавать квартиры владельцам. Если обратиться к опыту дома №6 в 35а микрорайоне, оказавшегося в аналогичной ситуации, то там через две недели после выдачи разрешения на ввод люди начали получать ключи».

Если давать оценку будущему всего жилого комплекса, то не все так радужно. Четвёртый дом – пока единственный из общей массы, который дошел до логического завершения. В неопределенном статусе находятся дома №№ 1, 2, 3, 5.

«Сегодня есть несколько вариантов инвесторов, которые готовы участвовать в достройке домов. Всем им были направлены запросы, чтобы получить официальные ответы по возможности достройки и реальным срокам. Как только получим ответы, донесем эту информацию дольщикам, чтобы не быть голословными», – поясняет Владимир Шмидт.

Однако известно, что планы на дом №3 имеет ООО «СВС» – тот самый субподрядчик по достройке дома №4. «Мы надеялись, что и третий дом будет наш, благоустройство двора станет единым, но пока говорить об этом рано. Все зависит от подсчетов. Изначально готовность четвертого дома была намного меньше третьего в процентном соотношении. Но у третьего дома отсутствовало отопление, что повлечет за собой много переделок. Мы частная компания и работать в убыток себе не можем. В случае с четвертым домом прибыль была понятна. В него мы уже вложили более 60 млн рублей фирмы, но мы знаем, что за такую помощь дольщикам нам полагается земельный участок, где мы сможем быть более самостоятельны в принятии решений. Предполагаю, что после сдачи дома в эксплуатацию от администрации Сургута нам может поступить предложение и по соседнему недострою», – заключает Ирина Сеничкина.

Немного иначе обстоят дела в другом проблемном проекте с красивым названием «Ривер Хаус» (21-22 мкрн). Там на смену компании «Северстрой» пришли гости из Челябинска – ООО «Столица», входящее в группу компаний «Базис».

История сотрудничества началась в марте, когда подписали инвестиционное соглашение по достройке ЖК «Ривер Хаус», общей площадью более 27 тыс. кв. м. На повестке у застройщика два дома – пятый и шестой.

Хорошие новости вместе с ключами от долгожданных квартир получат собственники, пожелавшие поселиться в доме №6. Он готов на 90 процентов. Окончен монтаж лифтов, завершается остекление (здесь были некие технические сложности, так как по проекту окна в доме должны иметь необычное напыление), в данный момент идет отделка входных групп кафелем и ведутся фасадные работы. Смонтирован индивидуальный тепловой пункт дома и паркинга, смонтировано взамен сгоревшего вводно-распределительное устройство, ведется масштабная работа по замене старой ливневой канализации. Тепло уже подается, а значит, вот-вот начнется внутренняя отделка.

Для удобства и своевременного решения вопросов, в компании был назначен сотрудник, который находится в тесном контакте с дольщиками в чате в одном из мессенджеров, будущие жители ЖК регулярно приглашаются на объект. «В качестве положительного примера можно привести случай – буквально месяц назад дольщики выявили некачественную кладку со стороны двора, сфотографировали, отправили в чат. Мы не стали дожидаться, когда субподрядчик выполнит весь объем работ и при приемке выявятся недочеты, сразу указали ему на ошибку, которую сейчас можно устранить гораздо быстрее. Так что дольщикам спасибо – дополнительных технадзор с их стороны», – отмечает заместитель генерального директора ГК «Базис» и ООО «Столица» Максим Баранов.

Справка: ГК «Базис» – многопрофильная девелоперская компания, реализующая комплексные проекты в нескольких городах России. В том числе жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске и Челябинске, а также деловые центры и другие объекты коммерческого назначения. На рынке компания существует с 2012 года.

Градоначальник Сургута Вадим Шувалов, побывавший и на этой стройке, остался доволен. «Во-первых, считаю важным, что с дольщиками есть диалог, учитываются пожелания людей, – подчеркивает глава. – Во-вторых, я вижу, что работа идет, все необходимые мероприятия по подготовке и подаче тепла и электроэнергии практически выполнены. Силовое и электрическое оборудование, а также лифты уже готовы к эксплуатации. Думаю, дом будет сдан в заявленные подрядчиком сроки».

Соседний дом – пятый – готов пока на 60 процентов. Там продолжаются работы по каменной кладке коробки здания, ведется монтаж плиты перекрытия паркинга. Достроить объект планируют к 1 июля 2021 года – ровно через полгода после дома №6, где точку в строительстве должны поставить совсем скоро – 31 декабря. На два этих дома суммарно приходится 197 дольщиков – 120 в доме №5 и 77 – в шестом.

Немного иначе идут дела у дольщиков, которые присмотрели квартиры в доме №2, на его месте есть пока только котлован со сваями. «По предварительной договоренности с компанией «Столица» панируется выкуп договоров долевого участия у дольщиков с возвратом денег, либо людям будет предложено переселиться в пятый или шестой дом. Квартиры свободные есть. Ждем, когда дом №2 будет включен в реестр проблемных домов «Дом.РФ», после этого «Столица» сможет подписывать соглашения с дольщиками», – поясняет замглавы администрации Сургута Владимир Шмидт.

Что касается самого застройщика, то он настроен оптимистично. Первый опыт работы в Сургуте пока себя оправдывает: «По дому №6 мы запланировали порядка 120 млн. рублей инвестиций, половину средств уже потратили. По пятому сумма больше – там требуется порядка 180 млн рублей. Мы коммерческая организация и, естественно, просчитывали возможную прибыль в ходе реализации этого объекта, но сам объект – это только траты. Извлекать доход будем по итогам строительства домов на земельном участке, который нам предоставят в соответствии с распоряжением губернатора округа по окончании стройки на «Ривер Хаус».

В том, что сроки не выйдут за рамки, челябинцы не сомневаются. «В достраивании нет особой сложности. Единственное, нужно было грамотно проанализировать проведенную ранее работу. Дом стоял долго. Какие-то конструкции, коммуникации могли прийти в негодность. Ничего особо страшного не выявили: воздуховоды, к сожалению, забились, их пришлось полностью разбирать, приводить в порядок и монтировать по новой. Был период, когда объект стоял бесхозный, сюда наведывались хулиганы, оставившие свой след (улыбается – прим. авт.). Но мы все эти моменты довольно легко устранили. В остальном – стандартная работа строителей, которыми мы и являемся», – подытоживает субподрядчик Максим Баранов.

ООО «Столица» планирует задержаться в Сургуте надолго. «Мы взялись за эти проблемные объекты, чтобы зарекомендовать себя как профессионального качественного строителя, показать товар лицом, потому что хотим дальше работать на территории Сургута, строить дома, делать качественное жилье и продавать его», – заявляют в компании.

Возможно, в ближайшем будущем в нашем городе появится новый формат жилья, отвечающий запросам различной категории населения. И, что еще более важно в свете последних событий, сдающихся вовремя. Поживем – увидим.