Новый клип «Касты» как дух времени

Не так давно я писал о том, что творческие элиты, которых не получается купить действующей власти, очень тонко чуют нерв времени и рефлексируют его, зачастую собирая овации. Тогда я приводил в пример легендарных рокеров «Ногу Свело» с их песней и клипом «Молчание ягнят». И группу «Каста» с песней «Скрепы». Так вот, в пятницу, 27 ноября, вышел новый клип «Касты» под названием «Выходи гулять».

Посмотрите его обязательно.

В нем – квинтэссенция и российского, и белорусского протеста (в комментариях больше отписываются белорусы, так как песня и клип, по большому счету, про них, хотя и про нас тоже).

О том, что протест у нас исключительно мирный:

«Пестик-обливалку, липучку и харкалку

Ничего не надо брать, просто выходи гулять

Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку

Ничего не надо брать, просто выходи гулять»

О том, что бывает дальше:

«Будут резать, будут бить, потерпи спокойненько

Все равно тебе водить, выходи из домика

На золотом крыльце сидели царь, царевич, королевич

Крутят-вертят карусели, и ниче ты не изменишь

Раз-два-три-четыре-пять, вот идут меня искать

Я не спрятался — я не виноват»

Ну и сам по себе концептуальный видеоряд. Опять же – специфика группы «Каста» и ее аудитории в том, что ребята выросли из подворотен. Это не какая-то либерастическая интеллигенция, это плоть от плоти народа, который в начале 2000-х дрался в подворотнях, а теперь растит детей и думает о том, в какой стране живет.

Подумайте вы тоже. Давайте вместе. И – «интересней, чем гулять, нет важней занятий».

P.S. Когда я начинал писать этот текст, у клипа было 700 тысяч просмотров и 131 тысяча лайков. Когда начал ставить его на сайт (на написание ушло примерно десять минут) – 716 тысяч просмотров и 132 тысячи лайков. Напомню, видео было опубликовано меньше суток назад. Такие вот прогулки.