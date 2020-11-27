Российские оппозиционеры выступили в Европарламенте на тему санкций и отношения с нашей страной

В Европарламенте сегодня спорили о том, как выстраивать отношения с Россией. Среди гостей были Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Владимир Милов и я.

Вот несколько тезисов моего выступления.

1. Путин считает коррупцию эффективным инструментом внешней политики. Он старается покупать лояльность западных политиков, и надо признать – достиг в этом определенных успехов.

2. Большой ошибкой для Европы будет размен своих ценностей на экономическую выгоду. Проще говоря: не стоит закрывать глаза на криминал российских олигархов ради выгодных контрактов, в частности, в газовом секторе. Сиюминутная выгода обернется коррозией всей конструкции европейского содружества.

3. В основе отношений ЕС с режимом Путина должны лежать именно фундаментальные ценности: права человека, верховенство права, гуманизм.

4. Российская оппозиция не ждет от Запада помощи в борьбе с Путиным, это наше внутреннее дело. Никто не создаст в России демократические институты, кроме самих граждан нашей страны.

5. Что касается санкций, то мы не считаем корректным давать какие-то рекомендации. При этом обращаем внимание, что экономические санкции бьют в том числе по гражданам России и используются кремлевской пропагандой для создания образа внешнего врага.

6. Также важно понимать, что персональные санкции против окружения Путина имеют значительный эффект. Они наносят удар по самому больному: по образу жизни наших олигархов, которые давно уже стали частью западного общества потребления. Персональные санкции вносят раскол в т.н. «элиты», ослабляют позиции Путина и в то же время понятны для российского общества.

7. Консенсусное отношение к санкциям внутри оппозиции в свое время сформулировал Борис Немцов: «Россию не трогать, негодяев наказывать».

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