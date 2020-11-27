Обзор самых интересных новостей за неделю

Что произошло на этой неделе в Югре, можно понять, пролистав новостную ленту siapress.ru. Если у вас нет на это времени, читайте краткий еженедельник — здесь все самые интересные новости информационной недели.

Жить интересно, сами посудите.

Неделя началась со смутных подозрений югорчан в том, что Новый год придется встречать без утренников и корпоративов. Первый звоночек прозвучал для Дедов Морозов: Ханты-Мансийск отказался от очередного съезда волшебников, причем надо отдать должное организаторам — они не стали придумывать онлайн-версию события, справедливо решив: «Песок — неважная замена овсу».

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Следом выступила губернатор Югры Наталья Комарова, которая внесла ясность: новогодних корпоративов в Югре действительно планировать не следует, причем все подобные мероприятия запрещены ровно до 11 января — дня, когда надобность в них естественным образом отпадает. Стоп, а есть ведь еще Старый Новый год?

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Кстати, параллельно с праздничными гулянками под запрет попали строительные и ремонтные работы — шуметь можно теперь только днем и в очень ограниченный период.

Еще в документе сохраняется дистанционный способ обучения для старшеклассников; Роспотребнадзор, кстати, и вовсе заявил о готовности продлить меры профилактики ковида в школах до 2022 года. Школярам, правда, вовремя подсластили пилюлю: объявили 2021 год Годом знаний в Югре. Грызем гранит науки дома.

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Если продолжать тему корпоративов и прочих неформальных встреч коллег, друзей и знакомых: до конца ноября в Югре обещают отладить систему регистрации посетителей общественных заведений. Войти в кафе можно будет только зарегистрировавшись по QR-коду. Большой Брат торжествует!

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Пока что тотальный контроль и всеобщая регистрация не планируется при прогулках на свежем воздухе. Тем более что и погодка позволяет: Обь на этой неделе вела себя так, будто впереди лето, — скрываться подо льдом и не думала. Там же, где вода более-менее замерзла, тут же появились бесстрашные рыбаки: увещевания спасателей, что лед слишком тонкий, они не слышат — видимо, зашли слишком далеко.

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Нерешительность зимы уже ударила по спортсменам города: в администрации уже рассказали, что катки для катания на коньках в Сургуте появятся не ранее декабря, когда наконец ударят морозы (судя по сервису «Яндекс.Погода», ждать придется долго). Лыжные трассы же в городе худо-бедно нарезали: снега, правда, мало, но кататься можно.

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О любителях погулять по городу без цели уже тоже подумали — чтобы не поскользнулись, песочек по пешеходным дорожкам теперь рассыпают равномерно, с помощью модернизированной техники. Но опять же — почему песок, почему так много песка? Вопрос задает издатель siapress.ru Тарас Самборский: в его блоге можно прочитать о других способах борьбы с гололедом.

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Гуляки, кстати, смогут вскоре оценить, как преобразится город к Новому году. Впрочем, много ждать не стоит: чиновники администрации говорят, что украшать Сургут, конечно, будут, но ничего специально нового в этом году не покупали. Рассчитывали, что Новый год не наступит и 2020-й не закончится?..

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Оценить новогоднее оформление воочию можно, например, в Москве — вероятно, кто-то из сургутян отправится праздновать в другие города. Для них — пара новостей из авиационной отрасли. Так, долги Utair скупил банк «Россия» — что за этим последует, пока неясно, но ранее авиакомпания уже заявляла о готовности стать лоукостером, а в этом случае она вполне может уйти с роли главного перевозчика Тюменской области — в одном из выпусков «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский об этом рассказали. Вкратце: будет очень плохо.

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У других, впрочем, тоже не все гладко. Так, медик аэропорта Сургута накануне подал заявление в следственный комитет на бортпроводника авиакомпании «Победа» — тот попытался откупиться от врача, признавшего его пьяным.

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В общем, для тех, кто не собирается никуда лететь, остается путешествие на автомобиле — но и тут будьте бдительны: вот сегодня, например, автомобильный Югорский мост на час заблокировала простая коробка. На ней было написано: «Учебная», но ни одна служба в городе так и не сказала нам, что же за учения проводились на объекте, а главное — кем.

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Какой из этого следует вывод? Нас отправляют в онлайн — как бы он нам ни надоел, но пока что это самый безопасный способ существования. Развлечений здесь море, полезной информации тоже достаточно — не забывайте смотреть материалы на siapress.ru, с нами уж точно не заскучаете. Хороших выходных!