Жителям Югры полагаются бесплатные лекарства от коронавируса, даже если они лечатся на дому

Вот уже в течение двух недель в нашем округе пациенты с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции бесплатно обеспечиваются медикаментами – даже если лечатся на дому.

Какими же правами обладают пациенты, и какой порядок получения медикаментов.

Основной документ, который регулирует выдачу лекарств это Приказ Депздрава ХМАО №1622 от 13.11.2020 г. Согласно ему:

1. Обеспечением лекарственными препаратами на дому подлежат лица с подтвержденным диагнозом (COVID-19).

2. Пациенты по назначению лечащего врача обеспечиваются лекарственными препаратами в соответствии с назначенной схемой лечения.

3. При обращении гражданина в медицинскую организацию, а также при посещении врачом на дому, медицинский работник, наделенный функциями лечащего врача:

– определяет схему лекарственной терапии;

– оформляет медицинское согласие пациента на оказание медицинской помощи;

– выдает лекарственные препараты;

– контролирует ежедневно, в том числе дистанционно, состояние пациента.

4. Пациент и лица, проживающие с ним, должны быть обеспечены информационными материалами по вопросам ухода за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией.

Учитесь качать свои права и будьте здоровы!