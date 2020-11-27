Жителям Югры полагаются бесплатные лекарства от коронавируса, даже если они лечатся на дому

Вот уже в течение двух недель в нашем округе пациенты с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции бесплатно обеспечиваются медикаментами – даже если лечатся на дому.
Какими же правами обладают пациенты, и какой порядок получения медикаментов.
Основной документ, который регулирует выдачу лекарств это Приказ Депздрава ХМАО №1622 от 13.11.2020 г. Согласно ему:
1. Обеспечением лекарственными препаратами на дому подлежат лица с подтвержденным диагнозом (COVID-19).
2. Пациенты по назначению лечащего врача обеспечиваются лекарственными препаратами в соответствии с назначенной схемой лечения.
3. При обращении гражданина в медицинскую организацию, а также при посещении врачом на дому, медицинский работник, наделенный функциями лечащего врача:
– определяет схему лекарственной терапии;
– оформляет медицинское согласие пациента на оказание медицинской помощи;
– выдает лекарственные препараты;
– контролирует ежедневно, в том числе дистанционно, состояние пациента.
4. Пациент и лица, проживающие с ним, должны быть обеспечены информационными материалами по вопросам ухода за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией.
Учитесь качать свои права и будьте здоровы!