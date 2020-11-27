Как преобразится Сургут к Новому Году?

Совсем недавно мы объявляли о начале голосования за места, где появятся ледовые городки. Сегодня стали известны результаты: в лидерах оказались новая площадь у Газпрома, бывший кинотеатр «Аврора», территория у железнодорожного вокзала, у строящегося храма на проспекте Мира и в очередной раз на «Возрождении», украсят и Кедровый Лог – все выездные совещания уже прошли, ключевые моменты выделены. Подрядчик известен: это ООО «Ермак», выполняющий подобные заказы в Сургуте не первый год. 26 ноября специалисты приступили к работе.

«Подрядчик получил уже доступ к этим местам. Украшения обойдутся нам почти в восемь с половиной миллионов, хотя изначальная заявленная стоимость была равна двенадцати миллионам. Цена была снижена благодаря конкурсу», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

В этом году ледовые фигуры будут исполнены в виде персонажей старых добрых советских мультиков – «Простоквашино», «Бременские музыканты», «Чебурашка и крокодил Гена» и многие другие. Часть скульптур будет посвящена знаковой для ХМАО теме – юбилею округа. Несмотря на то, что общие темы уже согласованы, жители все еще могут изъявить свое желание:

«Мы, конечно, отдаем предпочтение тем сюжетам, которые мы заявили изначально. Мы понимаем, что к этим мультикам нынешнее молодое поколение не питает тех чувств, что старшее, поэтому готовы пойти на уступки. Горожане могут оставить заявки для подрядчика при обращении в департамент по электронной почте», – подчеркнул замглавы ведомства.

Отметим, что Cургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет», по словам администрации, продолжает работу по установке праздничной иллюминации: там же, где появятся городки, появятся и новогодние огоньки, которые не только привлекут внимание горожан, но и создадут определенное настроение.

«Ревизия оборудования была проведена, вся техника в порядке. Детские ледовые городки и скульптуры подсветят, на территории города появятся 24 вида различных фигур с подсветкой. Через полторы-две недели город украсят иллюминацией к Новому году окончательно, и жители смогут насладиться праздничными огоньками. Помимо этого, наша компания займется подсветкой ледовых городков, скульптур, проверит консоли на фонарях перед включением», – поделился директор городского предприятия Станислав Кузнецов.

К сожалению, в этом году ничего нового жители не увидят – для украшения Сургута будет использовано старое оборудование, но все еще способное проработать весь необходимый период:

«Горсвет» провел ревизию. К сожалению, в этот раз ничего нового купить не смогли – средства ушли на более важные вещи. Но, возможно, в следующем году нам удастся выделить на это деньги из бюджета. Все-таки, на эти цели идут средства из запасов города, округ нам не помогает, поэтому пытаемся своими силами сделать праздник для местных жителей. Однако в следующем году планируется покупка нескольких новых елок», – добавил Юрий Валгушкин.

Не обошлось без предупреждения бизнесменам: они, по возможности, также должны украсить свои офисы и витрины, чтобы не выбиваться из общего ряда. К сожалению, у города нет возможности помочь всем в такое непростое время, поэтому предприниматели должны сами позаботиться об этом вопросе:

«Конечно, мы просили и представителей сфер малого и среднего бизнеса. Прекрасно понимаю, что этот год выдался особенно тяжелым из-за особой эпидемиологической обстановки, поэтому мы никого не принуждаем. Тем не менее, некоторые предприниматели пообещали украсить свои центральные офисы или витрины магазинов и кафе иллюминацией, а затем передать украшение городу. Как получится на деле – увидим потом», – добавил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства.

Отметим, что ТОСы также согласились поучаствовать в украшательстве. Представители территориальных общественных самоуправлений представят 18 различных городков. На них администрация потратила порядка четырех миллионов рублей.

«Опыт создания новогодней атрибутики во дворах не первый. За последние три года ТОСами было построено 17 горок и установлено 16 елок. Но отмечу, что тот масштаб, который мы планируем выполнить в этом году, будет впервые. А все потому, что в создание новогоднего благоустройства вовлечены все 18 территориальных общественных самоуправлений», – сообщила директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина.

Пока что работы остановились на этапе заготовки льда для скульптур – ресурс «добывают» на территории ГРЭС. Если этого будет недостаточно, то материал для изготовления фигур будут везти из Нефтеюганска.

Скульптуры появятся в Сургуте до 15 декабря и простоят вплоть до 15 февраля – практически два месяца. К этому времени для приемки будет создана комиссия, в которую войдут МЧС и другие контролирующие органы. Такие меры были принять в связи с тем, что в прошлом году в столице Югры, Ханты-Мансийске, обвалился ледовый городок. Обошлось без жертв, но к приемке сургутских городков подойдут основательно:

«Конечно, в первую очередь – безопасность. Мы не можем допустить инцидентов по вине подрядчика. Поэтому после приемки будет составлен паспорт безопасности объекта, гарантирующий, что скульптура или горка простоят вплоть до середины февраля», – рассказал Юрий Валгушкин.

Этот год усложнился еще и тем, что перед новогодними каникулами губернатор Югры Наталья Комарова запретила детям до 14 лет посещать места массового скопления народа без родителей или опекунов. Помогать выявлять нарушителей будут и народные дружинники и ЧОП. Подсластить эту горькую пилюлю для родителей может то, что охрана защитит снежные городки от нападения вандалов:

«Мы хотим, чтобы ледовый городок простоял весь сезон в том виде, в котором он есть сейчас. Поэтому в этом году на территории будут дежурить охранники. Они проследят, чтобы ни у кого не возникло желания использовать фигуры не по назначению — веселье тоже требует порядка», — написал ранее на своей странице во «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов.

В связи с тем, что людям долго пришлось сидеть дома, ожидается повышенный интерес к уличным ледовым городкам. Несмотря на это, администрация обещает проследить за соблюдением безопасности от коронавируса:

«Даже обычный человек с легкостью может понять, когда людей слишком много. Мы с пониманием относимся к желанию всех подольше побыть на улице, но таковы правила. Если мы заметим приток горожан, будем просить новоприбывших уйти в другое место или подождать в стороне», – рассказал замдиректора ДАИГ.

А на улице заняться будет чем. COVID-19 и введенные ограничения не стали помехой для открытия катков. Заливать их, кстати, будет тот же подрядчик, о котором мы написали ранее, но позже: погода не позволяет заняться этим раньше.

«В прошлом году корты начинали заготавливать с 23 ноября, в этом году, скорее всего, этим придется заняться позже. Смотрим прогнозы синоптиков, ожидаем удобного момента. Температура на улице должна быть ниже 20 градусов для заливки, поэтому, скорее всего, корты будут готовы только к первому декабря. Неделю назад температура уже падала до минус 21 градуса, но одного дня явно недостаточно – мы бы физически не успели закончить весь объем работ», – пожаловался начальник городского управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко.

Никаких ограничений не последует – корты уличные, а на улице нет необходимости носить маску и перчатки. Тем не менее, за маленькими нарушителями будут следить с помощью камер. Если нарушения будут повторяться, с родителями непослушных ребят будет разговаривать полиция.

Лыжни для спортивных горожан также готовятся. Осадков все еще немного, но трассы в четырех районах города уже готовы к открытию: на всех объектах работают снегоходы с навесными катками. Вот только спортинвентарь нужно приносить свой:

«Существующие помещения пунктов проката закрыты, а построить собственные частникам накладно и невыгодно по причине большого срока окупаемости», — отметил Михаил Ющенко.

В историко-культурном центре «Старый Сургут», к слову, некоторые ограничения будут: мэрия поручила учреждению разделить потоки посетителей, следить за количеством гостей. А вот традиционная выставка ледовых фигур в этом году «начнет свою работу» в онлайн-формате, как и многие другие представления: из-за отмены массовых мероприятий пришлось прибегнуть к таким мерам.

«Несмотря на то, что очные утренники попали под запрет, они разработали индивидуальные квесты-поздравления. Будет открыта выставка ледовых скульптур, начнет работу каток, но посетителям необходимо соблюдать меры безопасности – соблюдать ту же социальную дистанцию, а сотрудникам центра нужно будет ограничить количество посещений для разделения потоков горожан», – подчеркнул председатель городского комитета культуры и туризма Антон Акулов.

К сожалению, праздничные концерты и фестивали пришлось также перенести на уже приевшийся онлайн-формат. Администрация все еще готовит афишу, а учреждения культуры репетируют свои номера.

«В этот раз Новый год пройдет слегка необычно, не в очном формате – запрет на массовые мероприятия продлится вплоть до 31 декабря, мы не можем нарушать окружное постановление. Тем не менее, афиша онлайн-событий готовится», – добавил глава комитета.

Несмотря на то, что местным жителям вновь придется провести праздники в четырех стенах, администрация считает, что украшать город, особенно в такое тяжелое для всех время, крайне необходимо:

«Это очень важная задача. Люди и так находятся в подавленном состоянии из-за происходящего, поэтому мы постараемся их порадовать хотя бы новогодними огоньками и украшениями», – подытожил Юрий Валгушкин.