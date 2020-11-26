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В общем и целом, налог повысить не дали. Можно выдохнуть. Спасибо всем коллегам-депутатам!

Как в думе Екатеринбурга не дали повысить один налог для граждан, а другой налог даже понизили

В общем и целом, налог повысить не дали. Можно выдохнуть. Спасибо всем коллегам-депутатам!
Фото со страницы автора в Facebook

От редакции. Мы много пишем о необходимости улучшить бизнес-климат и уменьшить нагрузку на простых граждан в Сургуте и Югре. Оказывается, существенные инструменты, позволяющие это сделать, находятся в руках муниципальной думы. Предлагаем вам текст депутата думы Екатеринбурга Константина Киселева о решениях, которые принимал парламент уральской столицы.

Вчерашний день был важным для Екатеринбурга, хотя большинство и не заметит. И правильно сделает. Все-таки жизнь не в разных думах, мэриях, правительствах и заксобраниях, а в квартирах, домах, школах, на улицах и скверах. Но я все же расскажу. По пунктам.

1) Удалось снизить налог на имущество физических лиц, которые используют его для бизнеса. Это в основном ИП. Ставка, которую утвердили, – 1 процент. Дело в том, что кадастровую стоимость по многим объектам пересчитали и повысили, и предпринимателям стало очень трудно. Вот и ввели пониженную ставку. Мэрия говорит, что потери бюджета составят примерно 218 миллионов, но я сомневаюсь, очень уж задрали кадастровую стоимость. Но хоть как-то помогли небольшому бизнесу.

2) Установили ставку налога в 0,1 процента на имущество физических лиц (квартиры, гаражи и пр.) стоимостью до 300 миллионов рублей. Мэрия предлагала все квартиры, дома и пр., стоимость которых выше семи миллионов, облагать налогом в 0,2 процента, но мы это отвергли. И ставку налога понизили.

Поясню. Мэрия утверждает, что обкладывает повышенным налогом богатых, которых всего три процента. «Богатые», то есть те, кто владеет квартирой или домом стоимостью более семи миллионов по кадастровой стоимости. Застройщики приводят совершенно другие цифры. Квартирами в семь и более миллионов владеют 16-20 процентов людей.

Сегодня любая «трешка» в районе второго кольца точно более семи миллионов. Не говоря о первом. А кто покупает «трешки»? Семьи с двумя-тремя детьми. И с каких пор у нас «трешка» стала роскошью? Почему пенсионеры, которые купили или получили квартиры двадцать или тридцать лет тому назад, и которым установили кадастровую стоимость в 7-9 миллионов, должны платить по повышенной ставке? Они когда стали миллионерами? На пенсии?

А люди, которые строят индивидуальные дома. Там любой домик сразу тянет по КАДАСТРОВОЙ стоимости на повышенное налогообложение. А потому любое повышение налога снижает заинтересованность в стройке.

Короче, ставка в 0,1 процента. У кого-то налог чуть-чуть вырастет, так как налогообложение по кадастровой стоимости все же больше, чем по инвентаризационной. И здесь есть отличия. И это предписано федералами. Но у очень многих снизится. Кроме того, наконец-то смогут заплатить налоги владельцы новостроек, которым налог не начисляли, и копилась сумма просрочки.

Итак, в общем и целом, налог повысить не дали. Можно выдохнуть. Спасибо всем коллегам-депутатам!

3) В связи с налогами я задавал несколько вопросов. Расскажу о двух.

А) Спрашиваю: сколько у нас в городе объектов недвижимости стоимостью в 300 миллионов и больше? А эти объекты облагаются по повышенной ставке в 2 процента. Ответ: 30 тысяч. Упс! Назовите хоть один? Мэрия не знает. Не может назвать ни одного. Как так? Если их 30 тысяч, то только с них можно собрать 18 миллиардов. Тогда как сумма налогов на все остальное жилье и гаражи всего 1,6-1,8 миллиарда. То есть в десять раз больше.

Итак. Помним – 18 миллиардов, что сопоставимо со всеми налоговыми поступлениям в бюджет города. Упс? Где эти деньги? Мэрия начинает объяснять, что эти дорогие объекты принадлежат нескольким собственникам, а потому учитываются несколько раз и т.д. Хорошо, но все же, приведите пример. Не могут. А в натуральном исчислении сколько таких объектов? Не знают.

И эти люди живут на наши налоги? И эти люди хотели налоги повышать? Офигеть.

Б) Есть такой объект недвижимости – келлеры. Если по-русски, то кладовки. Они почему-то будут облагаться по ставке 0,5 процента. Гараж по 0,1 процента, а кладовка по 0,5 процента. Спрашиваю: почему? Нет ответа. Но с кладовками проясним и добьемся.


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Сегодня в 00:42, просмотров: 122, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 01:47
Мишустин дал старт приватизации ГУП. А тут «кладовки». «Мышиная возня».

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