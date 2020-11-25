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​Песочные короли

Борьба с гололедом как коммунальный маразм

​Песочные короли
Фото автора

Можно вопрос? От человека, который ходит пешком, — людям, которые видят город из окна служебного автомобиля.

Зачем столько песка? Зачем вы его сотнями тонн ежедневно вываливаете на улицы, тротуары, дороги? Зачем так угаживать город, который — еще нового года не наступило — выглядит, словно конец весны: все черное, сплошная грязь, какая-то каша под ногами… Эта каша прилипает к обуви, разносится по домам и учреждениям, куда ни зайти, везде замызганные полы и лестницы, словно по Сургуту прошел селевой поток… Ну а летом ждите песчаных бурь и пыль везде, где только можно.

Ответ я знаю (узнавал в коммунальных службах): это вы так боретесь с гололедом. Но ответ неправильный. С гололедом можно бороться изящней.

Тонны песка коммунальные службы высыпают на сургутские тротуары и дороги. От гололеда это спасает лишь отчасти, но делает город невероятно грязным

Песок с улиц на обуви сургутян разносится по всем домам и учреждениям

Вот несколько советов от человека, который ходит пешком и который видел много разных городов зимой.

1. Вместо песка умные коммунальщики в нормальных городах используют шлаковый щебень (фракции 5-10 мм).

Это такие мелкие-мелкие камешки, остающиеся в большом количестве от переработки щебня, являющиеся, по сути, отходами производства. Преимущество шлакового щебня перед песком очевидно: он не загрязняет улицу, легче извлекается из ливневой канализации, более эффективен как средство против скольжения (песок действенен первые несколько часов; потом, смешиваясь со снегом, превращается в склизкую кашу и не обеспечивает «сцепления» обуви или колес с поверхностью).

И очень важно: шлаковый щебень, в отличие от песка, — это средство многоразового использования. После «скользкого» сезона его остатки собирают подметальной машиной и отвозят на склады (или это делают дворники вручную). На следующий период добавляют потерянный объем — и снова в дело.

2. Вместо песка умные коммунальщики обрабатывают пешеходные дорожки и проезжие части солью.

О, да, слышу возражения: какая соль, она разъедает обувь, автомобили и городскую канализацию! В связи с чем очевидный встречный вопрос: с чего вы взяли? Мы об одной и той же соли говорим? Ведь именно солью во всем мире спасают чайники, кофейники, стиральные и посудомоечные машины от накипи, продлевая технике срок жизни. Соль, если ей пользоваться разумно, обеспечивает сухую и, соответственно, не скользящую поверхность асфальта или тротуара. Мы в СИА-ПРЕСС Центре применяем вообще обыкновенную поваренную соль из магазина — кто к нам захаживал, подтвердит, что наши тротуары всегда в идеальном состоянии. Кстати, на знаменитом видео Ильи Варламова и Вадима Шувалова вы можете обнаружить момент, когда после нечищеных и мокрых от талой воды улиц они оба сворачивают к нашему зданию за кофе на совершенно чистую сухую дорожку.

В нормальных городах тротуары чистят от наледи и посыпают щебнем самой мелкой фракции. Или солью. И чисто, и незатратно, и экологично. А у нас что?

У нас благодаря смешиванию песка со снегом получается скользкая грязная каша. В оттепель она забьёт ливневую канализацию, а летом превратится в опасную пыль.

3. Наконец. Ни песок, ни отшлаковка, ни соль сами по себе не являются панацеей от гололеда. Эти способы — лишь приложение к регулярной чистке улиц от свежего и спрессованного снега. Гололед возникает либо в заморозок после оттепели, либо на заезженных-затоптанных участках, когда утрамбованный снег превращается в скользкую поверхность. Убрать с асфальта и тротуаров этот скользкий утрамбованный снег, чуть обработать солью или шлаковым щебнем — и никакого гололеда, и никакой грязищи.

Почему так не делается в Сургуте?

Несколько предположений.

У кого-то из коммунальных воротил есть собственный свечной заводик в виде песочного полигона и он сам себе продает песок, сваливая его нам под ноги.

Или. Кто-то очень хитроумный владеет сетью автомоек и специально делает улицы грязными, чтоб «нескончаем был поток» машин на помывку. (Шутка ли: еще недавно помывки автомобиля хватало почти на всю зиму, а теперь и недели недостаточно.)

Но если не шутить (хотя чем черт не шутит), то объяснение простое: в заскорузлости тех, кто принимает ответственные решения. Зачем думать, искать какие-то современные варианты, если можно так легко решить проблему гололеда? То, что город загажен песком (а летом будет загажен пылью), не беда. Зато люди не ломают конечности, машины не бьются — это ль не забота о гражданах!

Забота, забота. Спасибо.

Но нельзя ли не только приносить пользу, но и делать это с умом? Шевелить, так сказать, мозговой извилиной. Изучать опыт благоустройства других территорий, использовать ценные идеи в местной практике, не идти на поводу пресловутого «и так сойдет»? Можно не на отвяжись, а старательно, с уважением к людям и самим себе?


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Сегодня в 14:18, просмотров: 496, комментариев: 5
Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 14:43
Полностью поддерживаю автора. Вот только что вернулась из парка. Ужас! Песок скользит на наледи. без него плохо и с ним не лучше. Подъезд дома загажен после уборки уже к обеду. Даже в парке наледь не убирают. Весь город в грязи. И этому бардаку конца и края не видно. Неужели нельзя по-человечески? Тюмень так не загаживают и катков на тротуарах нет. Почему? Поинтересуйтесь, ответственные за коммуналку в городе. Фамилии раздолбаев нам известны!
Dochimacho
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Сегодня в 15:34
Да, город очень грязный. Только с московской подругой на эту тему говорили. Я ругала Сургут, Женя Москву. Отсев каменной крошки нужен. А вот соль не надо. Даже в малых количествах.
Местный
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Сегодня в 15:38
У них два режима: 1) могут сыпать (и если начали не могут остановиться), 2) могут не сыпать (как в прошлые гололедные зимы)
Сергей Б
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Сегодня в 16:27
Генералы песчаных карьеров.
Flyer
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Сегодня в 18:27
Браво, Тарас! Совершенно согласен
И самое главное, ведь это очередное "улучшение" - еще один подарок горожанам от администрации Шувалова...почему-то все их благие начинания превращаются в "хотели как лучше, а получилось как всегда".
В прежние годы я наоборот радовался, что зимой у нас чисто, не то, что во многих других городах: в той же Москве грязевые лужи в -20 из-за реагентов или явно чрезмерные объемы песка на улицах сибирских и уральских городов..


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