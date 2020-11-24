Полный разброд в мерах против коронавируса на всех уровнях власти в России

Понять, кто, что, зачем и почему советует по части мер борьбы с коронавирусом – невозможно. Насколько эти меры помогают – тоже не понятно. Похоже, что тут все свалено в одну кучу. Один где-то сделал в Москве, это же у нас решили повторить. Зачем?! А начальство так решило, все так делают, и мы не хуже. И вся система ринулась исполнять. Требовать, штрафовать, проверять и наказывать. То есть делать то, что она лучше всего умеет. Или зарабатывать, где сумеет. Эффективность непонятна. Убыток есть, но не у всех. Бюджет не получит свое, дак короновирус, беда, не время экономить. Спасать народ надо.

Нет, объяснять они тоже пытаются. Только не работает это. Не верит население ни на грош. Ни окружным, ни местным, ни тем, которые по части медицины поставлены. Вон откроешь интернет, а там… Сколько экспертов и мужей с степенями и без, столько и мнений. Посыл один. А как и что делать? Молчат.

Пора вспомнить то, что было придумано давно.

Для профилактики в период эпидемий гриппа и простудных заболеваний необходимо ежедневно употреблять чеснок и лук. Достаточно пожевать несколько минут зубчик чеснока, чтобы полностью очистить полость рта от бактерий. Прогулки на свежем воздухе, закаливание. Много чего полезного было во времена СССР придумано и реализовано в масштабах страны! И работало. Забыли.

А издавать разные распоряжения с разной степенью вменяемости – оно полезно, но для кого? Как в том анекдоте, где мужик вызвал девушек в баню, приказал раздеться, а потом каждую поцеловал и сказал: «Все, что могу».