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​Скажите честно, вас заставляют?

Обсуждение концессии теплосетей Сургута на специальной электронной площадке проходит вяло

​Скажите честно, вас заставляют?
Скриншот с сайта strategy24.ru

Почти месяц прошел с момента, когда была заявлена «большая электронная площадка для объективного обсуждения концессии теплосетей в Сургуте, где все будет прозрачно и без накруток». Кстати, забегая вперед, скажу, что накруток там действительно не было, и это похвально.

Но.

В общем, это похоже на все, что угодно, только не на общегородское обсуждение передачи теплосетей частнику. Можете сами зайти и глянуть. За месяц там вышло несколько материалов очень общего характера, типа «О возможности заключения концессионного соглашения», где размытыми и непонятными фразами описывается нечто, в чем можно угадать очертания обсуждаемого вопроса.

Максимум просмотров – чуть более 1000. Там, где есть хоть какие-то просмотры, соотношение лайков к дизлайкам – примерно «2 к 47», «2 к 55» или – самая большая победа сторонников концессии – «6 к 44» (это в тексте, который называется «Правила использования площадки»). И масса живых комментариев, где разглядеть хоть какую-то поддержку в передаче теплосетей «Корпорации СТС» не представляется возможным.

Из этого можно сделать два вывода, которые и до этого мы делали в нашей аналитике по концессии, но истина не тускнеет от повторения:

1. Внятно объяснить сургутянам необходимость и хоть какую-то реальную выгоду от передачи теплосетей Сургута в ее нынешнем виде – невозможно. Как минимум, пока ни у кого не получилось.

2. Это настолько ни у кого не получается, что единственная реакция, которую вызывают люди, проталкивающие концессию – острый и резкий негатив. Такой, что люди даже не ленятся пройти регистрацию на профильном портале, чтобы выразить свое мнение. Да, речь, может, сотне таких противников. Но сторонников максимум с десяток набралось.

В одном из выпусков нашего с Тарасом Самборским проекта «О чем говорят» я в виде шутки выдвинул версию, что на самом деле администрация Сургута все прекрасно понимает про эту концессию, но не может отказать уважаемым людям, и специально продвигает этот проект максимально плохо. Чтобы в конце пожать плечами и сказать: «Ну, видите, ну совсем не получается».

Чем дальше, тем больше впечатление, что в этой шутке немало правды.

P.S. Если серьезно, то по чисто политическим причинам продвинуть этот проект концессии сейчас почти нереально – с учетом очень больших выборов и того негатива, который вызывает эта история. НО – никто не помешает переизбранному главе и новому созыву думы города (который будет формировать уже Вадим Шувалов сотоварищи под себя) вернуться к этому вопросу после завершения электорального цикла. Где-нибудь в октябре 2021 года. Так что расслабляться рано.

P.P.S. А вот выбрать в городскую думу как можно больше оппозиционных депутатов, которые смогут в случае чего заблокировать эту концессию – это будет прям лучшее решение. Подумайте об этом.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 469, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:22
Десять пятнадцать депутатов. Ну не помню я их поголовья. Расход миллион, максимум два на брата. Итого максимум 30. Разве это деньги для австровенгерских подданных? Дойное стадо даст столько молока за полгода. А то и за месяц.
Думаю (зная эту братию) ни один слуга народа не откажется от двух миллионов долларов тут и щас.
Все, вопрос решён.
Да, если он так и будет решён, все будет понятно.
Mobii Швондер.
не нравится
Сегодня в 15:30
вот еще, каждому, достаточно главному, а они уже проголосуют как скажут
Швондер. Mobii
не нравится
Сегодня в 15:39
Не, каждому охото
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