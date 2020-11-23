Опубликован проект Югорского стандарта развития территорий, и он пока сыроват

Меня позитивно поражает событийность 2020 года, который действительно становится эволюционным в части понимания необходимости перемен и связанными с этим действиями со стороны государства!

Только увидел свет «Закон о Креативных индустриях ХМАО» и, вот, на общественное обсуждение представлен «Югорский стандарт». Безусловно, будучи человеком с активной позицией и профессионалом в области дизайна, я не смог остаться в стороне и в этот раз, попытавшись пусть поверхностно-концептуально, но все-таки изучить проект документа и дать свою рецензию. Поехали:

Малоэтажная модель

– организация мест хранения автомобилей не учитывает традиционное для малоэтажной концепции гаражное хранение;

– квартиры на первых этажах в многоквартирных домах малоэтажной застройки коммерчески не привлекательны, в силу чего эти площади намного эффективнее использовать для организации гаражного хранения автомобилей, полного или частичного использования как части общедомовой инфраструктуры (размещение банкетных залов, тренажерных залов, лобби и т.д.) или для объектов инфраструктуры малого бизнеса (парикмахерские, салоны красоты, магазины шаговой доступности и т.д.);

– не учтен важнейший для Югры критерий ориентации застройки и расположения зеленых массивов согласно розе преобладающих ветров, для защиты жилой зоны от снежных и пыльных бурь;

– не описаны основные принципы озеленения, в том числе применяемые типы (деревья, кустарники, газоны), рекомендации по семействам и видам применяемой растительности с учетом климатических особенностей региона, порядок применения разных типов озеленения в зависимости от целей, размещения и экологической совместимости видов;

– отсутствует регламент инфраструктуры автозаправочных комплексов как для ТС с традиционными ДВС, так и для перспективных электрокаров.

Среднеэтажная модель

– не учтен критерий ориентации застройки и расположения зеленых массивов согласно розе преобладающих ветров;

– не предусмотрена возможность использования эксплуатируемой кровли в качестве террасы, на которой возможно располагать зоны для различного вида отдыха;

– не отражен текущий тренд отказа от балконов в жилых квартирах в пользу полезной площади при проектировании многоквартирных домов;

– не раскрыта необходимость организации общедомовой инфраструктуры (размещение банкетных залов, тренажерных залов, лобби и т.д.), вместо этого указано «наличие помещений для коллективного использования жильцов дома», что может трактоваться совершенно по разному, например, как склад;

На сегодняшний день наиболее эффективная концепция организации для средне и многоэтажной застройки основывается на следующих принципах:

1) компактный квартал небольшой этажности, размещенный на стилобате, за счет которого создается возможность реализовать дальнейшие принципы;

2) дворы без машин (в модели указано лишь ограничение);

3) общественный периметр по стилобату и первым этажам.

Вышеописанные принципы позволяют наиболее гармонично спланировать и функционально разделить пространства в пределах каждого квартала.

Центральная модель

– стандарт определяет, что не более 30 процентов жильцов использует автомобиль, что не соответствует объективной реальности, потому как даже на сегодняшний день статистика указывает на то, что данный показатель занижен авторами стандарта. Наличие парковочных мест является наиболее острой проблемой для всех муниципалитетов Югры, в особенности для Сургута, в котором наблюдается тенденция к центральной модели и высокой плотности населения. В силу этого, расчет количества машиномест необходимо производить с учетом статистики, а не предположений. К тому же необходимо уходить от организации уличных автостоянок в пользу закрытых типов, организуемых в стилобатах кварталов или в отдельно стоящих парковочных зданиях, что позволит разгрузить улицы от транспорта, защитит автомобили в холодное время года и уменьшит экологическую нагрузку за счет уменьшения времени прогрева автомобилей;

– не учтен критерий ориентации застройки и расположения зеленых массивов согласно розе преобладающих ветров;

– не предусмотрена возможность использования эксплуатируемой кровли в качестве террасы, на которой возможно располагать зоны для различного вида отдыха;

– не отражен текущий тренд отказа от балконов в жилых квартирах в пользу полезной площади при проектировании многоквартирных домов;

В целом, проект «Югорского стандарта» не отражает и не регламентирует:

– принцип размещение крупных торговых, развлекательных, торгово-развлекательных, выставочных центров, размещающихся в отдельных зданиях и сооружениях (к примеру Икея / Ашан / Крокус Экспо и т.д.);

– размещение детских площадок;

– наличие зон для занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе как в групповых, так индивидуальных видах;

– принцип оформления ключевых транспортных узлов как отражение идентичности города или района;

– требования к остановочным комплексам общественного транспорта;

– инфраструктуру для содержания домашних животных (площадки для выгула, урны для продуктов жизнедеятельности животных и т.д.);

– принцип доступности инфраструктуры для маломобильных групп населения;

– размещение инфраструктуры для заправки и обслуживания транспортных средств, в том числе для тех, которые используют инновационные виды топлива;

– многоуровневость (вертикаль) застройки как основной принцип организации функционала города. Стандарт отлично описывает горизонтальную составляющую, но слабо учитывает вертикаль, дающую важное дополнительное измерение;

– необходимость обязательного участия в обсуждении планов застройки и эскизных решений независимых профессионалов рынка архитектурной среды – архитекторов и дизайнеров для проведения всестороннего объективного анализа проектных предложений и их корректировке.

Резюмируя все вышесказанное, отмечу, что проект «Югорского Стандарта» пока еще сыроват, но уверен, что совместными коллегиальными усилиями мы сможем довести его до нужного уровня, что впоследствии обеспечит югорчан достойным, комфортным и удобным пространством для жизни!