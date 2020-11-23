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​Дневник туриста. Попробовать переславскую ряпушку уже не удастся

На берегах Плещеева озера сегодня торгуют привозной рыбой

​Дневник туриста. Попробовать переславскую ряпушку уже не удастся
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По глади Плещеева озера скользят доски с парусом, а горожане мирно рыбачат на реке Трубеж — буквально в двух шагах от центральной улицы. Так выглядит в наши дни Переславль-Залесский. У заезжих туристов возникает ощущение, что в Переславле остановилось само время. И только современные вывески на старинных фасадах напоминают, что на дворе все-таки XXI век.

Здесь, на Плещеевом озере, царь Петр I строил свой знаменитый «потешный флот», о чем напоминает музей «Ботик Петра». Здесь есть своя Красная площадь с храмом святого Александра Невского. Через город тянутся оборонительные земляные валы, сохранившиеся с незапамятных лет.

В Переславле множество музеев, среди которых такие, как Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто», «Дом чайника», Музей хитрости и смекалки, Музей радио, Музей чайника, Музей швейного искусства, Музей Александра Невского, Музей истории денег, Музей граммофонов и грампластинок и др.

И даже природная достопримечательность, огромный 12-тонный валун под названием Синий камень, бывший когда-то объектом поклонения язычников, ныне обнесен оградой и превращен в туристический объект.

Любителей гастрономического туризма влечет сюда один из обитателей Плещеева озера — ряпушка. Эта рыба настолько прославила Переславль, что изображена на городском гербе. Ей даже посвящен один из переславских музеев.

Экскурсоводы вам охотно расскажут, как рыбу здесь ловили, солили, коптили и поставляли к царскому столу. Первые упоминания о вылове ряпушки из Плещеева озера относятся к XV веку. В XVII веке количество выловленной рыбы колебалось от 33 до 77 тысяч штук в год. Наибольший показатель был в 1868 году, когда улов достиг 200 тысяч экземпляров. После этого добыча стала снижаться.

Главным занятием переславских рыбаков XIX века было копчение ряпушки. Что интересно, коптили рыбу в бане. Выпотрошенные и просоленные рыбины связывались мочалами за хвосты и развешивались на шесты. Баню топили березовыми дровами. Как только они прогорали, подкладывали ольховые, после чего в помещении закрывали все отверстия, и рыба коптилась около двух часов.

Но сегодня попробовать местную ряпушку не удастся. Она внесена в Красную книгу как исчезающий подвид. Ихтиологи подсчитали, что в Плещеевом озере осталось не более 11 тысячи особей.

Так что вся ряпушка, которой торгуют в Переславле, — привозная. Правда, тоже вкусная. И недешевая. Килограмм копченой рыбы стоит 850 рублей. Гурманы могут попробовать и местное пиво по 150 рублей за бутылку. Туризм в наши дни стал одним из источников доходов местных жителей.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 80, комментариев: 0
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