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​COVID-19. Коротко о важном

Все контакты, куда можно звонить, если есть вопросы об обеспечении лекарствами и лечении коронавируса в Югре

​COVID-19. Коротко о важном
Фото со страницы автора в Facebook

За минувшую неделю в медицинские организации Югры доставлены препараты для амбулаторного лечения COVID-19.

г. Когалым - 1 355 упаковок

г. Лангепас - 1 082 упаковки

г. Мегион - 4 041 упаковка

г. Нефтеюганск - 5 086 упаковок

г. Нижневартовск - 6 315 упаковок

г. Нягань - 6 737 упаковок

г. Радужный - 2 275 упаковок

г. Сургут - 34 079 упаковок

г. Урай - 8 709 упаковок

г. Ханты-Мансийск - 4 159 упаковок

г. Югорск - 4 376 упаковок

Сургутский район- 4 017 упаковок.

При установлении диагноза COVID-19 в этот же день пациенты обеспечиваются лекарствами.

Остались вопросы?

Телефоны колл-центров, звоните, ответим на все вопросы:

1. КУ «Центр лекарственного мониторинга» ☎️8(3462) 35-54-61, по Сургуту и Сургутскому району ☎️8(3462) 35-54-52

2. Когалым ☎️ 8 982 87-39-498,8 982 87-39-389 (взрослая поликлиника), 8 982 87-39-525 (детская поликлиника)

3.Лангепас ☎️ 8(958)884-51-02, 8(3466)920-250

4. Мегион ☎️ 8(34663) 3-70-07⠀

5. Нефтеюганск ☎️ 8(3463) 517-104

6. Нижневартовск:

☎️ 8-982–531-36-82 (детская поликлиника)

☎️ 8 (3466) 29-14-12 (взрослая поликлиника единый номер),

8-922-428-29-92 (заведующий поликлиникой №1), 8- 922-427-70-83 (заведующий поликлиникой №2),

8 922-428-27-66 (заведующий поликлиникой №3)

7. Нягань ☎️ 8-982-200-4572

8.Радужный ☎️ 8(34668) 2-44-02 (взрослая поликлиника), 8(34668) 4-83-05 (детская поликлиника)

9. Сургут:

☎️ 8 (902) 494-37-79, 8 (902) 494- 36-86 ГП-1

☎️ 8(3462) 602-403, 8-922-44-15-561 ГП-2

☎️ 8(3462) 55-06-54 ГП-3

☎️ 8 (3462) 55-01-76 ГП-4

☎️ 8(932) 248- 78-70 ГП-5

10. Урай ☎️ 8(34676) 91037

11. Ханты-Мансийск ☎️ 89527062192 (детская поликлиника), 89527110244, 89923507545, 89923507810 (консультативно-диагностическая поликлиника)

12.Югорск ☎️8 (34675) 2-111-2

13. Сургутский район:

☎️ 8 (932) 413-91-58 Нижнесортымский

☎️ 8(3462) 982862 Белый Яр

☎️ 8(34638) 42778 и 22152 Лянтор

☎️ 8(3462)55-05-80 Фёдоровский

P.S. Перечень уже доставленных в поликлиники и больницы препаратов:

Преднизолон

Арбидол®

Гидроксихлорохин

Гриппферон

Парацетамол

Дексаметазон

Эликвис

Фавипиравир

Азитромицин


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Сегодня в 18:30, просмотров: 162, комментариев: 0
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