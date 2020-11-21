С какими проблемами сталкиваются сургутяне, чьи родственники болеют коронавирусом

Мой самый страшный месяц

Не помогло. Респираторы третьего класса защиты. Придуманные мною протоколы заказа и получения продуктов, минимизирующие риск заражения. Полный отказ от посещения общественных мест, встреч с друзьями. Которые справедливо записали меня в параноики, узнав, что я не стригся четыре месяца из-за боязни подхватить ковид.

Не помогло. Первой заболела мама, которая не выходила из дома три года, через четыре дня отец, который не выходил три месяца, и последний я. Мама, получив более 70 процентов поражения легких, чудом выжила. Отец – 88 процентов. Чуда не произошло.

Я все понимаю

Когда целый девятиэтажный корпус кардинально меняет специфику предоставления медицинской помощи, возникновение чудовищного бардака – это закономерность. Ну, правда, только представьте, что за несколько дней на месте терапевтических, кардиологических, хирургических и других отделений возникают инфекционные. Адская свистопляска обеспечена. Именно по этому я не качаю прав, не требую. Просто умоляю. Умоляю администрацию СОКБ проявить милосердие и не принимать откровенно бессмысленных и мучающих людей решений, а также хоть немного организовать сотрудников, которые работают с родственниками.

Коллапс как метод борьбы с коронавирусом

Я не знаю, как в других странах, но в России основной метод борьбы с распространением коронавируса – это имитация. Если у организации есть два входа, то первое, что она предпримет в рамках борьбы с заразой – закроет один из них. Так и поступила администрация СОКБ, закрыв вход со стороны улицы Энгельса. Результатом этого стал автомобильный коллапс возле единственного входа на улице Энергетиков и скученность людей в одном проходе.

И самое печальное, что теперь родственникам вместо ста метров нужно тащиться 400 с одного конца больничного комплекса до другого. При этом на территории СОКБ действуют как минимум два настоящих очага распространения COVID. Первый – это приемный покой инфекционного отделения, в котором вот уже в течение полутора месяцев одномоментно находятся в среднем от 10 до 15 людей, ожидающих очереди на КТ легких. Людям приходиться проводить в замкнутом помещении рядом с ковидными несколько часов. И, как вы понимаете, большую часть из этих пациентов не госпитализируют, а отправляют лечиться домой, а то и вовсе на работу.

Вторым потенциально опасным местом для получения дозы коронавируса является стол справок, в котором родственники ковидных передают посылки. После 16:00 родственники пациентов (которые сами с высокой вероятностью тоже болеют) выстраиваются очереди.

И на фоне всего этого решение администрации закрыть калитку на улице кажется мне верхом абсурда.

Идем туда, не знаем куда

Одной важной особенностью для понимания ситуации является то, что когда у пациента пневмония (а с таким диагнозом лежат практически все), ему нужно как можно больше пить жидкости. Единственная вода, доступная для пациента в СОКБ – из крана, поэтому родственники набивают посылки минералкой и еле-еле тянут пакетики.

Так вот почти каждый раз, когда я носился с передачками, происходила одна и та же история.

К примеру, когда маму перевили в отделение реабилитации (первый этаж девятиэтажки), я понес посылку. Зайдя в стол справок и объяснив ситуацию, я услышал в ответ, что мне нужно идти в хирургический корпус. Удивился, так как в прошлый раз я передавал именно здесь. Протащив два тяжеленных пакета еще триста метров, я узнал, что мне не сюда. Сотрудница стола справок хирургического отделения пояснила, что мне нужно вернуться обратно в девятиэтажку и зайти в дверь с торца. Я потащился обратно. Однако оказалось, что с торца двери в принципе отсутствуют. Через пятнадцать минут приставаний к прихожим я, наконец, нашел эту дверь. Входом оказалось один из десяти пожарных выходов, на котором как вы понимаете, не было ничего такого, что смогло бы сориентировать таких бедолаг, как я.

Целуем двери

В силу того, что я тоже попал под «ковидный каток», некоторое время мне пришлось посидеть в самоизоляции. Хорошо нашлись друзья, которые согласились носить маме передачки. Вот одна из историй.

Приходит мой знакомый к столу справок девятиэтажки, где обычно принимали посылочки в инфекционное отделение, и видит такую картину. Несколько человек с пакетами непонимающе озираются по сторонам, бесполезно дергая за закрытую дверь. Смотрят на объявление, вроде все правильно. Принимают здесь с 8 до 19. Время четыре. Может пересменка? Ждут. Стучатся. Опять ждут. Люди с пакетами продолжают подходить.

Знакомый звонит мне, объясняет ситуацию. Я, находясь дома, начинаю обрывать все известные телефоны СОКБ. Обзвонив штук десять, наконец, выяснил, что теперь принимают в другом корпусе. Знакомый в бешенстве. У меня же смешанные чувства – с одной стороны неудобно перед человеком, а с другой: «Ну, черт побери, неужели нельзя написать на бумажке пару слов и прилепить ее на стекло!?»

Я описал всего лишь две весьма типичные ситуации, с которыми сталкивался постоянно. Что-то можно понять, но в данном случае на лицо полный паралич административной работы с сотрудниками, в должностные обязанности которых входит предоставление информации родственникам.

Обращение к администрации СОКБ

Прошу открыть доступ на территорию СОКБ со стороны ул. Энгельса.

Прошу обратить внимание на инструктирование сотрудников, работающих в столах справок, с целью предоставления этими сотрудниками точной и своевременной информации родственникам пациентов о порядке взаимодействия со структурами медицинского учреждения по вопросам, связанными с передачей посылок пациентам.

Прошу учесть, что многие родственники находятся в сложном физическом и психологическом состоянии.

Мне, к примеру, пришлось справляться с вышеуказанными «трудностями», вызванными некачественными организационными решениями больницы, на фоне колоссального психологического стресса вызванного смертью отца (я в это время занимался похоронами) и тяжелым состоянием мамы. Кроме всего прочего, я сам в это время болел двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекций.

Продолжение следует...