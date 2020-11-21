Главные правила, которые нужно соблюсти, если собираетесь сдавать жилье в аренду

Подписчики спрашивали, как обезопасить себя собственнику помещений при аренде жилья. Ловите. Но для начала разберемся, что такое жилье.

Во-первых, жилье – это квартира, дом или их часть. Но не апартаменты! Сейчас стало модным снимать или даже покупать апартаменты для проживания. При этом мало кто задумывается об особенностях их правового статуса. А ведь они не являются жилыми помещениями, поэтому:

– заключается договор аренды, а не найма;

– оплата коммунальных услуг намного выше;

– нельзя зарегистрироваться по месту жительства;

– на них может быть обращено взыскание по долгам (и неважно, что там живет семья, которая купила апартаменты для постоянного проживания, у них нет другой недвижимости и кредит взят не под залог квартиры).

Во-вторых, аренды жилья вообще не существует. Для жилых помещений предусмотрен наем. 8 советов собственникам жилья, решившего его сдавать.

1. Выработать свои правила: кому вы хотите его сдавать (семейным парам, студентам, одиноким людям и пр.), с животными или без, на какой минимальный срок, чем можно пользоваться нанимателю, а чем нельзя, можно ли ему сдавать жилье в поднайм (другим людям) или пользоваться исключительно, самому. Наиболее принципиальные правила внести в договор. Заключение договора обязательно!

2. Обязательно увидеть паспорт потенциального нанимателя (не его ксерокопию, а именно оригинал) и сфотографировать. Легче принимать меры в отношении существующего человека, а не фантома.

3. Сделать запрос в интернете об этом человеке (соцсети, упоминания в СМИ и пр.), чтобы собрать информацию и понять, с кем имеете дело. При любых сомнениях лучше отказаться от сделки, чем потом жалеть о своей доверчивости.

4. Предусмотреть предоплату за наем минимум на месяц вперед, размер, форму и четкие сроки внесения периодических платежей. Это обеспечивает выполнение обязательств нанимателем.

5. В приложении к договору указать перечень имущества, находящегося в жилом помещении и ответственность за его порчу.

6. Застраховать жилое помещение с имуществом (даже, если попадете на злоумышленников, ущерб будет компенсировать легче). Помните, что скупой платит дважды?

7. Зарегистрироваться в качестве самозанятого (налог 4 процента вместо 13 процентов подоходного налога). Вы же хотите спать спокойно? Иначе в случае инцидентов (кража, недопуск в жилое помещение, неоплата найма) придется в суде или полиции объяснять и то, почему сдавали жилье нелегально.

8. Периодически контролировать использование жилого помещения и имущества, находящегося в нем. И, конечно же, перед заключением договора проконсультироваться у юриста.