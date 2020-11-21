16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0120   EUR  90,2643  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​8 важных правил при сдаче жилья

Главные правила, которые нужно соблюсти, если собираетесь сдавать жилье в аренду

​8 важных правил при сдаче жилья
Фото siapress.ru

Подписчики спрашивали, как обезопасить себя собственнику помещений при аренде жилья. Ловите. Но для начала разберемся, что такое жилье.

Во-первых, жилье – это квартира, дом или их часть. Но не апартаменты! Сейчас стало модным снимать или даже покупать апартаменты для проживания. При этом мало кто задумывается об особенностях их правового статуса. А ведь они не являются жилыми помещениями, поэтому:

– заключается договор аренды, а не найма;

– оплата коммунальных услуг намного выше;

– нельзя зарегистрироваться по месту жительства;

– на них может быть обращено взыскание по долгам (и неважно, что там живет семья, которая купила апартаменты для постоянного проживания, у них нет другой недвижимости и кредит взят не под залог квартиры).

Во-вторых, аренды жилья вообще не существует. Для жилых помещений предусмотрен наем. 8 советов собственникам жилья, решившего его сдавать.

1. Выработать свои правила: кому вы хотите его сдавать (семейным парам, студентам, одиноким людям и пр.), с животными или без, на какой минимальный срок, чем можно пользоваться нанимателю, а чем нельзя, можно ли ему сдавать жилье в поднайм (другим людям) или пользоваться исключительно, самому. Наиболее принципиальные правила внести в договор. Заключение договора обязательно!

2. Обязательно увидеть паспорт потенциального нанимателя (не его ксерокопию, а именно оригинал) и сфотографировать. Легче принимать меры в отношении существующего человека, а не фантома.

3. Сделать запрос в интернете об этом человеке (соцсети, упоминания в СМИ и пр.), чтобы собрать информацию и понять, с кем имеете дело. При любых сомнениях лучше отказаться от сделки, чем потом жалеть о своей доверчивости.

4. Предусмотреть предоплату за наем минимум на месяц вперед, размер, форму и четкие сроки внесения периодических платежей. Это обеспечивает выполнение обязательств нанимателем.

5. В приложении к договору указать перечень имущества, находящегося в жилом помещении и ответственность за его порчу.

6. Застраховать жилое помещение с имуществом (даже, если попадете на злоумышленников, ущерб будет компенсировать легче). Помните, что скупой платит дважды?

7. Зарегистрироваться в качестве самозанятого (налог 4 процента вместо 13 процентов подоходного налога). Вы же хотите спать спокойно? Иначе в случае инцидентов (кража, недопуск в жилое помещение, неоплата найма) придется в суде или полиции объяснять и то, почему сдавали жилье нелегально.

8. Периодически контролировать использование жилого помещения и имущества, находящегося в нем. И, конечно же, перед заключением договора проконсультироваться у юриста.


нравится (9) не нравится (1)
21 ноября в 07:54, просмотров: 1018, комментариев: 8
Комментарии:
Швондер.
не нравится
21 ноября в 08:16
Подборка мемов с яндекс дзен.
Честно прочитал, подумал что ейного невезучего мужа опять кинули. После машины то.
Сергей Б
не нравится
21 ноября в 09:50
Собственник помещений хочет обезопасить себя при аренде жилья или при сдаче жилья в аренду?
Марина Соболевская Швондер.
не нравится
21 ноября в 13:55
швондер, вы язва. Это не оскорбление (если что). Это констатация факта. Увы!
Швондер.
не нравится
21 ноября в 18:07
Марина, но такую дичь писать экс главюрику города - позор.
Сергей Б
не нравится
21 ноября в 20:01
Лично мне как обывателю ровно кто такая Наталья Алешкова. Но вот по этому тексту Швондер же прав – подборка мемов с яндекс дзен. Лучше простая правда, чем лесть и тем более сочувствие, которое само по себе унизительно.

Между тем не поленился и перечитал статью Анастасии Семихатских от 01 марта 2019 года, где она брала интервью у Натальи Алешковой. Ну там ведь много интересных заявлений. О том, как Жердев занял место Алешковой и о качестве работы администрации Шувалова, и о коррупции в этой самой администрации.

Ну вот мне, с позволения говоря, как читателю Сиапресс интереснее было бы послушать такое мнение Алешковой, чем вот эта подборка мемов с яндекс дзен. О том чем по мнению Алешковой занимается администрация Шувалова в настоящее время и кстати про концессию ГТС – что это такое и откуда ноги растут по ее мнению.

Ну вот так примерно.

В конце концов кто-нибудь правду начнет говорить о делишках разных «государственных» на местах. Не одному же Навальному сидя в Германии отдуваться по высшим эшелонам власти, далеким в частности от Сургута.
Сергей Б
не нравится
21 ноября в 20:05
В конце концов кто-нибудь правду начнет говорить о делишках разных «государственных» на местах? Это вопрос, если что.
Сергей Б
не нравится
21 ноября в 20:09
Вот эта тишь да благодать в Югре и в Сургуте – ну это даже смешно честное слово. Кто-нибудь хотя бы на пол штыка копнет эту тихую помойную яму?

Злая Эллочка Швондер.
не нравится
Сегодня в 15:07
Пусть пишет, мне нравится.
Показать все комментарии (8)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Топ-5 самых дорогих б\у машин, выставленных на продажу в Сургуте 1343
  2. ​Более двухсот жителей Югры заразились коронавирусом за минувшие сутки 1136
  3. Плакали берёзы 1126
  4. Минздрав облегчил жизнь водителям 871
  5. ​По итогам интервью-собеседования в Югре выберут трех претендентов на должность главы Депспорта 662
  6. ​В Югре после трагедии запретили выезд на ледовые переправы 657
  7. Сургутянам предлагают побороться за кубок главы города в интеллектуальных играх 595
  8. ​В Югре пройдет серия обучающих практических занятий в сфере туризма 589
  9. Морские исследования в рамках проекта Arctic Connect завершены 402
  10. ​В России вырастут цены на услуги ЖКХ 360
  1. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 9638
  2. Двух сургутянок изнасиловали парни, которых позвали чинить дверную ручку 7452
  3. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 7173
  4. ​Югорский росгвардеец по ошибке стал героем «Пикабу» 5314
  5. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 5019
  6. В Сургуте водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась до приезда медиков 4669
  7. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 4585
  8. ​Бывший замглавы Сургута возглавил медучреждение Югры 4360
  9. Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок 3920
  10. ​Прилетели 3860
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34543
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19960
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15714
  4. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14486
  5. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 14154
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13833
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13499
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13071
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12243
  10. Югра ужесточает карантинные меры 11161

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика