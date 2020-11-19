Член академии транспорта России связал безопасность на дорогах Европы с однополыми браками

Вы слышали выступление доктора технических наук и действительного члена Российской академии транспорта Михаила Якимова на площадке Международного конгресса «Организация дорожного движения в Российской Федерации»? Он раскритиковал позицию автора блога «Город для людей» Аркадия Гершмана, который приводил в пример европейский опыт.

Вот что сказал академик:

«Вот вы показываете, пример — перекресток в Стокгольме. А в Стокгольме, например, разрешены однополые браки, а у нас — нет. Вы думаете, это не связано? А, смотрите, Голландия вот там была, а в Голландии марихуану курят. Вы думаете, это не связано? И многие вещи, чтобы имплементировать нам, нужно не просто прийти, сфотогафировать, увидеть. Нужно пожить и прийти к пониманию того, почему у них так. У нас сейчас нет ответа, связаны ли однополые браки и курение марихуаны и вот такие остановки автобусные. А мы говорим, что надо применять — это неправильно. Тогда, получается, надо заменить вообще всю транспортную науку, институт распустить. И сказать: мы делаем так, как за рубежом <...> И тут появляется Аркадий и говорит: надо полосы сделать чуть-чуть поуже <...> Сейчас габариты транспортного средства увеличиваются, мощность увеличивается, возможность скорости увеличиваются, а вы говорите, что полосы надо сделать поуже, и что это будет безопасно. Это путь куда-то не туда».

Академик горд своим мнением настолько, что выложил отрывок на личной странице в фейсбуке. И активно разъясняет тем, кто его не понял, как он прав.

Я академика поняла сразу. Логика ясна, как... бутылочное стекло.

Вот смотрите.

В России делают безопасной городскую среду. Что за этим последует? Люди перестанут бояться, что их собьет мощный габаритный автомобиль (кстати, здесь можно почитать, сколько россиян не могут себе позволить машину). Потому что в Швеции (где геям можно вступать в брак) за 2019 год в ДТП погибли 223 человека, а в России – 16 900. Грубо говоря, россиянам в 76 раз страшнее находиться на дорогах, чем этим расслабленным европейцам. В России делают комфортную среду. И люди перестают ныть по поводу того, что живут в говне. И тут – самое страшное. Потому что: Если удовлетворены не только физиологические потребности, но и потребности безопасности, появляются социальные потребности. Пока в нашем государстве здесь держат баланс. Мы, кажется, все еще балансируем где-то между первой и второй ступенями пирамиды Маслоу, в том числе и благодаря академику Якимову. Люди, которые не боятся и которым комфортно, действительно с большим уважением относятся к правам человека. Тут уже и, правда, до однополых браков не далеко. И до курения легализованной марихуаны (пока у нас только полуоткрыто считают количество умерших от неизвестных нелегальных наркотиков). Люди, которые находятся в безопасности, комфорте и уважают права человека, хотят уважения и к себе. То есть им не все равно, кто руководит ими, кто проектирует для них дороги, запускает корабли в космос, проводит медицинские исследования и разрабатывает законы.

Простые островки безопасности очень быстро могут лишить академика и звания, и привилегий. Скользкая эта дорожка – перенимать успешный опыт. Очень ненадежная.