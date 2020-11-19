Как российская власть разговаривает с народом в пандемию коронавируса

Государство: Носите маски, а то заразитесь!
Народ: Так мы носим! Даже иногда в перчатках ходим! А особо сознательные спиртом в рот пшикают!
Государство: Не ходите в рестораны, кинотеатры, парки, а то заразитесь!
Народ: Но мы же в масках, они нас защитят?! Зачем их тогда носить?
Государство: Не ходите в рестораны после 23 часов!
Народ: А что, вирус особо активен после этого времени?
Государство: В метро, автобусах и самолетах можно спокойно себя чувствовать, тут мы запрещать ничего не будем!
Народ: Ну, слава богу, что государство смогло договориться с вирусом, и в этих местах он безопасен. Тут даже не будем особо париться насчет масок!
Государство: Те, кто переболел ковидом, или получил прививку от него – тоже носите маски и нечего шастать по ресторанам да театрам.
Народ: Но вы же сказали, что теперь у нас антитела и мы безопасны для общества? Или нет?
Государство: Мы поможем бизнесу, выделим х…лиард денег.
Народ: Помощь это хорошо! Но вы хоть дайте нам нормально работать! Некоторым уже не на что жить! Может не надо помогать, просто не мешайте!
Государство: Не занимайтесь самолечением!
Народ: Дак мы и рады бы! Но скорая едет второй день, и с лекарствами в аптеках не все гуд.
Государство: Если заразились, сидите дома, а то штраф! У нас везде камеры, мы отследим вас по телефону!
Народ: Сидим. А мусор можно вынести? А за хлебушком? А можете тоже отследите тогда тех, кто у меня велик из подъезда стырил?
Государство: Не нойте! Вон смотрите, что в США вообще творится! Скажите спасибо, что второй раз все не закрыли!
Народ: Да нам пофигу на США! Вы же не ссылались на них, когда там все было хорошо? Или не сравниваете их ЗП с нашими. И мы так-то и не ноем, это желудок от голода урчит!
Государство: Отдыхать можно только там, где мы скажем, в других местах зараза вас настигнет!
Народ: Ну, слава богу, что Крым и Сочи обезопасили от вируса. Турция – наше все! А правда там безопасно? Точно можно туда лететь? А что с Занзибаром? Неужто у братьев наших афроамериканцев, ну или как их правильно назвать, меры безопасности и вправду выше, чем в Европе?
Государство: Возможно, будет третья волна. Готовьтесь! Но это не точно.
Народ: А можно всех посмотреть? Не, ну серьезно! Есть же группы риска, давайте, может, персонализировано их обезопасим?! У остальных-то болезнь проходит либо бессимптомно, либо как обычный грипп. Ну и ваши меры, не сильно помогают, если честно!
Государство: Уж больно вы умные! Сидите там и сопите в свои маски. Мы тут лучше знаем, что и как!
Народ: Это точно? А то, судя по тому, что мы видим, у нас очень большие сомнения по этому поводу!
Но, толи рестораторы жадные, толи коррупцию победили и чиновники взяток не берут.