Приближается 31 декабря. И, несмотря на все, это хорошая новость

Скоро Новый год, немного осталось. Настроение ни к черту. Погода ни к черту. Перспективы туманные. Состояние дел промежуточное – сколько ни работай, надежд на улучшение ноль. Только пугать могут. Поскольку скорость принятия решений, призванных улучшить состояние дел, умноженная на компетентность принимающих и их заинтересованность в чем угодно, помимо личных, персональных вопросов, прямо пропорциональна тому, что из их идей проистекает и что про них думают облагодетельствованные.

То есть если бы они не делали ничего, было бы лучше. А если бы их вообще не было – вообще хорошо. Разогнать власти для улучшения работы власти – идея не свежая, но перспективная. Поскольку если в инсте и вк перестанет появляться глава с его фирменной голливудской улыбкой и голосом полностью уверенного в себе и удовлетворенного собой человека, не то, чтобы что-то изменилось к лучшему, но ушел бы хотя бы один раздражающий фактор.

Впрочем, поскольку у него есть все шансы вновь возглавить город в качестве главы, а мы знаем, видим, какой он глава, не будем пристрастны к нему. В конце концов, что в нашей действительности может сделать он? На что может, на то и влияет. Узник должности, скованный по рукам и ногам. Поскольку проблемы тех, кто годами не спускается с верхних этажей горадминистрации на грешную сургутскую землю, невероятно далеки от того, что интересует проживающую у ее, пирамиды, подножия чернь. Врачей там всяких, учителей, пейзан с горожанами, инженеров с мелкими торговцами...

Да и полицейских – именно по воле неведомой превратившихся в тех, кого в фильмах про партизан показывали. Но не на правильной стороне истории. Защищать они особо никого не рвутся. Ни народ от преступников. Ни власть от казнокрадов. Только от короновируса, маски проверяют. Если она есть, ходи-покупай, езжай в автобусе или такси. Нет ее – пополняй казну своими кровными целковыми. Кто возмущается – наручники в кутузку за сопротивление.

При всем том Новый год скоро-скоро. Перекусив и выпив, горожане ломанутся по чахлому снегу запускать салюты и фейерверки. После чего придется долго собирать по окрестностям разбежавшихся от грохота собак. Все как всегда. Потом ездить друг к другу в гости, писать и звонить с поздравлениями, извиняться за новогодние косяки и разводиться, если косяки вопиющие и извинения не приняты...

В общем, приближается главный праздник года. Какая, в конце концов разница, хороший был этот год, плохой или как обычно – кому какой? Главное, скоро полночь, 31 декабря. И вот это по-настоящему хорошая новость.