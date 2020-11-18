Мэр Якутска решила продать здание мэрии ради экономии и напоролась на критику

Мэр Якутска Сардана Авксентьева продолжает врываться в новостную повестку с инициативами, не соответствующими российской действительности. Она, посоветовавшись с заместителями, решила выставить на продажу здание городской мэрии.

«Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17 квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга. Для удобства жителей организуем один фронт-офис в центре (для приема граждан)», – написала она на личной странице в инстаграм.

Круто, да? А в планах еще пересесть на такси, чтобы избавиться от больших трат на служебный транспорт. Оказывается, чиновники якутской администрации в командировках в Москве ездят на такси.

«Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», – Сардана Авксентьева.

И я полезла смотреть карту России – мало ли. Ну да, Якутск – российский город. Сардана Авксентьева – глава администрации российского города. Вот так бывает. От этого охватывает прям детский восторг.

Для меня было два определяющих момента отношения госслужащих к личному избыточному и к избыточному для рядовых людей, чье благосостояние тоже зависит от государства. Этих моментов много. Но для меня два играли значимую роль. Первый, когда несколько лет назад, Владимир Путин ответил на вопрос о большой зарплате главы госкорпорации Роснефть Игоря Сечина. Глава государства сказал, что управляющий такого уровня должен зарабатывать столько же, сколько и его европейские коллеги. Второй, когда экс-премьер Дмитрий Медведев посоветовал учителям, которым не хватает зарплаты, идти в бизнес. То есть учителя в России вовсе не должны иметь такой же уровень жизни, как их европейские коллеги.

Чтобы вы меня не обвинили в том, что я сравниваю жопу с пальцем, объясню. Эти два момента говорят о том, что люди в нашей стране, которые имеют возможность распределять деньги и привилегии, вовсе не имеют привычки отказываться от избыточного. Более того, у них об избыточном более земные представления. Ну то есть – здание в центре города, служебные автомобили, зарплата, не зависящая от КПД, перелеты за счет бюджета и так далее – вряд ли считаются избыточностью.

Поэтому решение администрации Якутска так восторгает.

Но знаете что? Оно кажется прекрасным ровно до тех пор, пока не заходишь в комментарии к посту. Где жители Якутска (или пользователи, которые пишут от имени жителей Якутска) обрушивают шквал критики и на Авксентьеву, и на ее решение. Оказывается, и посягнула она на святое (это как Кремль продать), и добираться в 17 квартал неудобно, и 17 квартал — непрезентабельный, и людям это НЕПРИВЫЧНО. Люди привыкли по-другому.

Люди привыкли, что чиновник должен отличаться. Отличаться так, чтобы можно было одновременно и на поклон к нему ходить, и не любить, и завидовать... И экономить он должен не на себе, а на людях.

А история Сарданы Авксентьевой – она из параллельной реальности. В которой мы и не жили. И поэтому пугающей.

В 2024 году ей будет всего 54 года. Достойный кандидат на пост главы государства?