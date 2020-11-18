16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9268   EUR  90,2314  

Новости

Больше новостей
Новогодние каникулы в 2021 году следует...
Комментировать
0
Больше опросов

​Кажется, я нашла будущего президента

Мэр Якутска решила продать здание мэрии ради экономии и напоролась на критику

​Кажется, я нашла будущего президента
Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

Мэр Якутска Сардана Авксентьева продолжает врываться в новостную повестку с инициативами, не соответствующими российской действительности. Она, посоветовавшись с заместителями, решила выставить на продажу здание городской мэрии.

«Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17 квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга. Для удобства жителей организуем один фронт-офис в центре (для приема граждан)», – написала она на личной странице в инстаграм.

Круто, да? А в планах еще пересесть на такси, чтобы избавиться от больших трат на служебный транспорт. Оказывается, чиновники якутской администрации в командировках в Москве ездят на такси.

«Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», – Сардана Авксентьева.

И я полезла смотреть карту России – мало ли. Ну да, Якутск – российский город. Сардана Авксентьева – глава администрации российского города. Вот так бывает. От этого охватывает прям детский восторг.

Для меня было два определяющих момента отношения госслужащих к личному избыточному и к избыточному для рядовых людей, чье благосостояние тоже зависит от государства. Этих моментов много. Но для меня два играли значимую роль. Первый, когда несколько лет назад, Владимир Путин ответил на вопрос о большой зарплате главы госкорпорации Роснефть Игоря Сечина. Глава государства сказал, что управляющий такого уровня должен зарабатывать столько же, сколько и его европейские коллеги. Второй, когда экс-премьер Дмитрий Медведев посоветовал учителям, которым не хватает зарплаты, идти в бизнес. То есть учителя в России вовсе не должны иметь такой же уровень жизни, как их европейские коллеги.

Чтобы вы меня не обвинили в том, что я сравниваю жопу с пальцем, объясню. Эти два момента говорят о том, что люди в нашей стране, которые имеют возможность распределять деньги и привилегии, вовсе не имеют привычки отказываться от избыточного. Более того, у них об избыточном более земные представления. Ну то есть – здание в центре города, служебные автомобили, зарплата, не зависящая от КПД, перелеты за счет бюджета и так далее – вряд ли считаются избыточностью.

Поэтому решение администрации Якутска так восторгает.

Но знаете что? Оно кажется прекрасным ровно до тех пор, пока не заходишь в комментарии к посту. Где жители Якутска (или пользователи, которые пишут от имени жителей Якутска) обрушивают шквал критики и на Авксентьеву, и на ее решение. Оказывается, и посягнула она на святое (это как Кремль продать), и добираться в 17 квартал неудобно, и 17 квартал — непрезентабельный, и людям это НЕПРИВЫЧНО. Люди привыкли по-другому.

Люди привыкли, что чиновник должен отличаться. Отличаться так, чтобы можно было одновременно и на поклон к нему ходить, и не любить, и завидовать... И экономить он должен не на себе, а на людях.

А история Сарданы Авксентьевой – она из параллельной реальности. В которой мы и не жили. И поэтому пугающей.

В 2024 году ей будет всего 54 года. Достойный кандидат на пост главы государства?


нравится (3) не нравится (3)
Сегодня в 16:55, просмотров: 217, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:37
Ага, еще осталось только чукчу президентом поставить и чум на красной площади соорудить. И будет чукча в чуме.

Сразу Каддафи вспомнился, который тоже со своим чумом по свету разъезжал.

И правильно в комментариях возмущаются. Вместо того чтобы гражданам уровень жизни и доходы поднимать она решила показать – давайте все дружно будем жить хреново. Причем на свою зарплату, а это, наверное, порядка 700 т.р. в месяц, у нее рука не поднялась. Чукча чукчей, а соображает – своя рубаха ближе к телу.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:40
Не верьте чукчам, дары приносящим.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Прилетели 1968
  2. ​«Купил сегодня хлеб, а там такое чудо»: югорчанин нашел в хлебе не заявленный в составе «ингредиент» 1325
  3. Новый год для всех 1011
  4. Скоростные поезда могли бы дать резкий импульс экономике Югры. Но их не будет 926
  5. ​Компания Baker Hughes может войти в тюменский нефтепромышленный кластер 815
  6. ​В распоряжение медиков суругутской поликлиники поступил новый «Рено-Логан» 651
  7. В Сургутском районе в ходе аварии разворотило авто, но участники ДТП отделались травмами 635
  8. Из-за коронавируса вновь скончалось восемь жителей Югры 607
  9. ​Подъезды Сургута вновь будут обрабатывать для предотвращения распространения COVID-19 541
  10. ​В Сургуте устанавливают главную ёлку 539
  1. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 7092
  2. ​Сквера на улице Восход в Сургуте не будет. Там вырастут две высотки 6110
  3. ​Аварийность по ГОСТу: Сургутяне боятся переходить дорогу возле «Союза» 4923
  4. Не те марки: в Нижневартовске арестовали 20 тысяч бутылок водки 3940
  5. ​В Югре вахтовиков допустят до работы без обсервации 3922
  6. О нулевом ковидном пациенте-газовике и борьбе за здоровье сургутян. Денис Синенко // ONLINE 3746
  7. Жительницу Нефтеюганска наградили за спасение ребёнка, сорвавшегося со скалы в Башкирии 3710
  8. ​Не выдержал переезда: в Югре гараж свалился с тягача на дорогу 3619
  9. ​Крупнейшая авиакомпания Югры встанет на крыло «Победе» 3498
  10. Под Нижневартовском легковушка влетела в «КАМАЗ» 3476
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40546
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34099
  3. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19871
  4. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15599
  5. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14363
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13658
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 12898
  8. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 12708
  9. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 12080
  10. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 11263

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика