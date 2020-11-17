Власти Сургута имеют все возможности сделать Новый год еще более народным праздником — нужно учесть два фактора

Сургутяне выберут локации для новогоднего оформления – пишет наш родной siapress.ru со ссылкой на брифинг замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Валгушкина. Спикер заверяет, что, несмотря на тяжелый год, город все же планирует построить ледовые городки и вообще создавать атмосферу праздника.

И вроде все отлично. И даже чувства либеральных вредителей, которые всегда ратуют за то, чтобы советоваться с людьми по различным вопросам, должны быть удовлетворены – ведь сургутяне «сами выберут» локации для создания праздника. Но есть пара моментов, которые смущают.

Во-первых, почему, собственно, нужно выбирать локации для праздника? Вообще-то Новый год, особенно, знаменующий завершение 2020-го, который хочется проводить максимально массово – это штука повсеместная.

Пусть праздник будет размазан по всей поверхности города – и у администрации, и на новой площади возле Газпрома, и в «Старом Сургуте», и в сквере Молодежном, и в сквере Энергетиков, и на 25-м микрорайоне – да везде, где только можно. Это не стоит каких-то бешеных денег. Вот сейчас на новогоднее оформление город выделил аж восемь миллионов рублей – на них кое-где получится сделать праздник, безусловно. Выделите на следующий год из 33-миллиардного бюджета, например, 30 миллионов – и сделайте праздник повсеместным.

Плюс бизнес, который с радостью подключится (для кого-то это – вопрос корпоративного престижа, для кого-то – привлечение клиентов). Плюс, я не знаю, конкурсы на лучшее оформление двора к Новому году – с условием, что победители получат почет и какую-нибудь небольшую сумму на благоустройство в наступающем году. Сегодня примут участие три двора, завтра – десять, послезавтра – 50. Хорошее дело, которое создает атмосферу и приятное совместное действие – необычайно заразительно.

Это было во-первых. И во-вторых. Я думаю, и уверен, что со мной согласится каждый первый – что 17 ноября нужно не «выбирать локации» для новогоднего украшения. Вообще-то 17 ноября город уже должен быть украшен. Климатически темный Сургут уже должен к этому дню сверкать, переливаться, создавать ощущение праздника и радостного предвкушения у взрослых и детей. И это увеличит бюджет новогоднего оформления на какие-то несчастные процентики (затраты на электричество), так как по большому счету нет разницы, повесили вы гирлянды в середине ноября или второй половине декабря – лампочки-то уже закуплены.

Вот вам и прекрасный задел на следующий год (я готов повторять это каждый год – собственно, этим и занимаюсь) – сделать праздник везде, заранее, и пусть никто не уйдет обиженным. За это администрацию города будут любить, почитать и всячески хвалить – обещаю быть в первых рядах ликующего народа, если эти пожелания внезапно сбудутся.

С наступающим!