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​Этот стон - наша песня

Лучше эротика, чем аресты

​Этот стон - наша песня

Эротический звукоряд на совещании главы Сургутского района Андрея Трубецкого был прекрасен. Это куда лучше, чем участившиеся маски-шоу – за последнее дни прямо с рабочих насестов замели мэра Томска Ивана Кляйна, депутата в Нижегородской области Андрея Капустина, мэра Волгодонска Виктора Мельникова, а чуть раньше – его зама Сергея Вислоушкина. Рабочие, так сказать, будни – подозрения в превышении, взятки, обыски. Жена Кляйна из окна водителю сбросила подушку, набитую кредитками.

Вообще эти стоны явно неспроста. В глубинах народа просыпается эротизм. Тон задал своей мастерской игрой рукой футболист Дзюба, продолжили звёзды кино и сцены - от импозантного Урганта до быкоподобного Джигурды. Подоспела и Ксения Собчак с новым героем (точнее, героиней) - трансгендером Наташей Максимовой...

И вот пленительные женские стоны в прямом эфире видеоконференции брутального Андрея Трубецкого. Народ как бы говорит: надоела такая политика, в жизни должно остаться место для любви.

В общем, муниципалам можно самим тихо постанывать и лучше не ходить на совещания и прочие публичные порки – толку от них мало, а замести могут. Ибо выборы уборщицы Марины Удгодской в главы сельсовета в Костромской области поставили самую верхушку в интересное положение.

Памфилова пыталась выдать победу женщины за торжество демократии, но по факту мы впервые столкнулись с тем, что любой спойлер, будь он, простите, уборщицей или верблюдом в местном зоопарке, спокойно может поиметь любого единоросса.

И пока народ с придыханием постанывает от подобной возможности, в администрации президента стонут от открывающихся перспектив.

Отсюда, надо полагать, и начавшаяся избирательная чистка рядов, не разбирая, где верх, где низ.

Надо показать людям, что вор будет сидеть в тюрьме, а чиновник будет сокращен как подвид.

Об этом нам рассказал премьер Мишустин. Минус 5% в федеральных органах, минус 10% в территориальных. Читаем внимательно: фонд зарплаты сохраняется, сокращение пройдет, главным образом, за счет вакансий, «в отдельных случаях» возможны исключения.

Поскольку у нас вся страна – сплошной отдельный случай, бобер может выдыхать. Никто никуда и ничто ни у кого не сокращается, просто идет напыление очередного слоя видимости борьбы пчел против смазки.

То есть нас в очередной раз это самое, откуда и звуки до совещаний доносятся. Ну а что, этот стон у нас песней зовется. Как говорил Козьма Прутков, всюду жизнь.


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Сегодня в 17:32, просмотров: 223, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:13
Как-то витиевато шибко. Больше бы фактов. Про Югру, про ляписа. Кто там ему стонал.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 18:56
Тренд очевиден. Эротика лучше, чем аресты. «Ни будет ничего: ни футбола с Дзюбой, ни политики ...ни онлайн встреч с жителями Белого Яра. Будет одна эротика».
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