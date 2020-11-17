Понадобилось слетать в Тюмень. Захожу на Skyskaner, а там – опа! – рейсов-то в столицу нефтяного края и нет. Не совсем чтобы нет, конечно, но – сплошное издевательство: из Сургута в Тюмень в ночь, а обратно, из Тюмени, в 7.10 утра.

Хренотень какая-то, думаю. Ошибка. Сбой интернета. Проверяю на сайте ЮТэйр. Та же история. Один раз в сутки (почти ночью) – туда, один раз в сутки ранним утром – оттуда. Или… с пересадкой в Москве, Питере, Екатеринбурге. Восемь-десять часов – и вы на месте. Жуть какая-то. Я из Праги в Сургут транзитом через Стамбул и Москву летал почти за столько же. То есть ради двухчасовой встречи я должен либо жить два дня в Тюмени, либо организовать мини-тур по стране.

Ладно, думаю. Посмотрим-ка рейс через Ханты-Мансийск, прошвырнусь через две столицы. Нету ничего! Расписание составлено таким образом, что за световой день не управишься никак.

Звоню в аэропорты, в авиакомпанию. «Зимнее расписание, оптимизация маршрутов», говорят.

Оптимизация… Любимое словечко власти. У нас все, что против людей, все – оптимизация.

Чем выше встает с колен огромная страна, тем реже летают ее самолеты…

Невозможно поверить, что где-то 20 лет назад в один световой день я успел: в Ханты-Мансийск, оттуда в Москву, из Москвы в Тюмень (вылетел в обед, прилетел к вечеру) и тюменским рейсом вернулся в Сургут почти ночью.

А регулярные полеты по региону по принципу «туда-обратно» были обыденностью. Люди могли из любого города улететь на день, поделать дела и вернуться.

В соседней Свердловской области, как и во многих других, в советские годы местное авиасообщение было сродни трамваю: садишься в «кукурузник» - и вперед, с остановками в каждом поселке, пока не долетишь до нужного пункта назначения.

Что ж случилось, зачем «оптимизация»? Мы не хотим оптимизацию, хотим летать! Верните местные авиаперевозки, соедините нас! Дайте денег ЮТэйру, Аэрофлоту, Барсову и его авиаклубу – пусть они нас возят, у нас дела, встречи, да мало ли что!

Как можно было разорвать Сургут, Нижневартовск, Ханты с Тюменью, кому эта глупость пришла в голову? Что можно на этом наоптимизировать?

Ну или.

Постройте наконец автостраду, сами ездить будем. Раз на региональные авиалинии жлобитесь.

Потратьтесь, уважаемые власти нашей «матрешки», на что-то такое, что нашу область объединит реально – и социально, и экономически.

А то стыдоба, ей богу. Столько понтов из-за этой нефти, страну кормим (и не только нашу!), а пустить кукурузник несчастный между пятью городами денег не найдем.