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​Прилетели

Чем выше встает с колен огромная страна, тем реже летают ее самолеты…

​Прилетели

Понадобилось слетать в Тюмень. Захожу на Skyskaner, а там – опа! – рейсов-то в столицу нефтяного края и нет. Не совсем чтобы нет, конечно, но – сплошное издевательство: из Сургута в Тюмень в ночь, а обратно, из Тюмени, в 7.10 утра.

Хренотень какая-то, думаю. Ошибка. Сбой интернета. Проверяю на сайте ЮТэйр. Та же история. Один раз в сутки (почти ночью) – туда, один раз в сутки ранним утром – оттуда. Или… с пересадкой в Москве, Питере, Екатеринбурге. Восемь-десять часов – и вы на месте. Жуть какая-то. Я из Праги в Сургут транзитом через Стамбул и Москву летал почти за столько же. То есть ради двухчасовой встречи я должен либо жить два дня в Тюмени, либо организовать мини-тур по стране.

Ладно, думаю. Посмотрим-ка рейс через Ханты-Мансийск, прошвырнусь через две столицы. Нету ничего! Расписание составлено таким образом, что за световой день не управишься никак.

Звоню в аэропорты, в авиакомпанию. «Зимнее расписание, оптимизация маршрутов», говорят.

Оптимизация… Любимое словечко власти. У нас все, что против людей, все – оптимизация.

Чем выше встает с колен огромная страна, тем реже летают ее самолеты…

Невозможно поверить, что где-то 20 лет назад в один световой день я успел: в Ханты-Мансийск, оттуда в Москву, из Москвы в Тюмень (вылетел в обед, прилетел к вечеру) и тюменским рейсом вернулся в Сургут почти ночью.

А регулярные полеты по региону по принципу «туда-обратно» были обыденностью. Люди могли из любого города улететь на день, поделать дела и вернуться.

В соседней Свердловской области, как и во многих других, в советские годы местное авиасообщение было сродни трамваю: садишься в «кукурузник» - и вперед, с остановками в каждом поселке, пока не долетишь до нужного пункта назначения.

Что ж случилось, зачем «оптимизация»? Мы не хотим оптимизацию, хотим летать! Верните местные авиаперевозки, соедините нас! Дайте денег ЮТэйру, Аэрофлоту, Барсову и его авиаклубу – пусть они нас возят, у нас дела, встречи, да мало ли что!

Как можно было разорвать Сургут, Нижневартовск, Ханты с Тюменью, кому эта глупость пришла в голову? Что можно на этом наоптимизировать?

Ну или.

Постройте наконец автостраду, сами ездить будем. Раз на региональные авиалинии жлобитесь.

Потратьтесь, уважаемые власти нашей «матрешки», на что-то такое, что нашу область объединит реально – и социально, и экономически.

А то стыдоба, ей богу. Столько понтов из-за этой нефти, страну кормим (и не только нашу!), а пустить кукурузник несчастный между пятью городами денег не найдем.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 257, комментариев: 4
Комментарии:
Ксения Магаданская
не нравится
Сегодня в 17:41
Да уж.. в сентябре срочно надо было вылететь в Магадан. Умер отец. Один рейс! На Магадан. В день! Золотое сердце России - даёт золото! В общем, самый самый дешёвый билет, без багажа, и обмена, мне одной, туда-сюда - 67 т.р.
Вот так.
Я уже 20 лет наблюдаю рост цен и оптимизации в авиаперелетах. С тех пор как приехала в Сургут, и периодически летаю к родителям, родне.
Когда сдаю билеты на работе - глаза округляются. Всегда! А если еще с детьми летаю и сдаю билеты - глаза становятся квадратными..
Печально очень. Так быть не должно
Сергей Б
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Сегодня в 18:09
ЮТэйру не денег давать надо, а пинка под зад. Тогда может и авиаперевозки наладятся и цены.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:43
Кто помнит Сургут 60-70 годов. Первый рейс на Тюмень 101 им. Надежды Курченко вылетал 7-30 и последние вылетали из Тюмени, где-то 20-30 и промежуток между рейсами - каждые 1,5 часа. Мне пришлось однажды в августе 1991 года отвозить тёплые вещи семье в санаторий «Градостроитель», это в районе Винзилей под Тюменью. Так вот вылетел утром в 7- 10 рейсом Сургут-Тюмень-Пермь, вышел в аэропорту Рощино в Тюмени, доехал до санатория автобусом до Винзилей и ещё 2 км пешком в стороне от трассы, пообедал с семьей в санатории и вернулся автобусом обратно в аэропорт Рощино, где сел на тот же самолёт обратного рейса Пермь-Тюмень-Сургут. Самолёт АН-24Б. Всего за 12 часов сделал такое небольшое путешествие, благодаря Аэрофлоту в «страну сказок». Аэрофлот который потеряли, выплеснув вместе с водой и ребёнка.
Хотел в Тюмень
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Сегодня в 18:54
Тарас, насчет поездки в Тюмень, ты прямо мои эмоции написал. Сам офигел от такого тупого расписания.
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