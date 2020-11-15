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Оказалось, что о шахматах можно сделать очень крутой фильм

Рецензия на великолепный сериал The Queen's Gambit от Netlflix

Оказалось, что о шахматах можно сделать очень крутой фильм
Кадр из сериала The Queen's Gambit

Похоже, что вся страна запоем посмотрела или смотрит мини-сериал, снятый Netflix по сценарию Скотта Фрэнка и Аллана Скотта The Queen’s Gambit. «Ферзевой гамбит» или «Ход королевой».

Реально все семь примерно часовых серий смотрятся за день. В крайнем случае, за два. Оторваться невозможно, хотя, казалось бы, что можно снять о шахматах, о которых 99 процентов зрителей не знают практически ничего? Правила игры, конь ходит буквой «Г», Каспаров, Карпов, Крамник были чемпионами мира, е2-е4 и еще совсем чуть-чуть. 99,9 процентов никогда не знали и не узнают отличия Челябинского варианта сицилианской защиты от защиты Нимцовича.

Но оказалось, что и о шахматах можно сделать очень крутой фильм. Причем снять так, что именно шахматы окажутся «главным героем». Более того, снять так, что хочется достать старую потертую доску с деревянными фигурами, к которым не притрагивался лет тридцать, и вспомнить хоть какие-то дебюты.

Великолепная работа с костюмами. Прекрасная игра прекрасной Ани Тейлор-Джой, которая может просто сидеть и смотреть на шахматную доску, но ты ощущаешь и работу мысли, и напряжение места, и накал страстей в зале и за его пределами. А когда в заключительных кадрах главная героиня, выигравшая все и всех, одетая белой королевой, садится играть с московским уличным шахматистом в советском невзрачном, помятом, обветшалом и сером Юозасом Будрайтисом, то вот оно... энергетика зашкаливает.

Все шахматные партии реальны. Вообще, фильм консультировал Гарри Каспаров, а это дорогого стоит. Масса аллюзий. Политических, эстетических, литературных, психологических. Здесь и противостояние двух систем, и набоковская «Защита Лужина», и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэролла, и коллективное рациональное против индивидуального интуитивного, общество потребления, наркотики и алкоголь против достижительности, детская непосредственность и нежелание взросления против всего мира.

Прообраз главной героини – Роберт Фишер. В советских шахматистах узнаешь Бориса Спасского, Михаила Таля и еще многих. Колоссально много шахматной реальности, шахматного напряжения того времени.

Вообще для меня The Queen’s Gambit – фильм о моем детстве. О том, как болели за шахматы, разбирали партии, следили за каждым ходом чемпионских серий, ждали новых номеров «64». А какая была музыка фамилий?! Таль, Смыслов, Ботвинник, Гаприндашвили, Фишер, Полгар... И все это вновь переживаешь, вновь слышишь и видишь.

После фильма пишет уже взрослая дочь: «Папа, ты будешь учить меня играть в шахматы». И она точно не одна. Сила искусства. Только ради этого стоило.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 317, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:50
Да почему оказалось? В «Джентльменах удачи» есть крутой эпизод о шахматах.
Бугаева
не нравится
Сегодня в 13:07
Автор, да вся страна думает как бы выжить да от ковида не сдохнуть, а не про сериал про шахматы!
Это такая же история как и "Игрой престолов" - всем нас..ть!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:15
Эх, чтоб твою мать,
Буду в шахматы играть!
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