Бесконечные рассуждения об объединении Тюменской области надоели. Этого не будет

Как только Владимир Якушев заступил на пост полпреда президента в УрФО, тут же заговорили, типа «ой, он же сейчас придет и объединит и Тюменскую область, и присоединит к ней Курган, и вообще». Пришлось бывшему министру строительства после тяжкого вздоха объяснять, что вопроса этого в повестке дня нет совершенно.

Как медийщик я понимаю, что тема объединения тюменской «матрешки» – это как тема воссоздания Beatles. В любой момент, когда кто-то прокричит: «А чего б не объединить (Beatles)?» – СМИ тут же кидаются в этом копаться. А потом выясняется, что никто не планировал ни «матрешку», ни Beatles объединять, и все грустно расходятся.

Я сейчас сделаю легкий комплимент нашей федеральной власти (фиксируйте, это не так часто бывает) – это очень хорошо, что при всей отчаянной гигантомании и стремлении создавать централизованные структуры, которые должны покрывать все от Калининграда до Владивостока, там хватает ума не ставить задачу объединения Тюменской области.

Потому что если это случится, и даже будет исполнено не как всегда в России, а с нормальным качеством управленческого процесса и деликатностью, мы все равно получили бы под два миллиона обиженных граждан и абсолютно разваленный менеджмент на площади от Демьянки до Карского моря.

Монополизация, укрупнение и упрощение в наших сложных территориальных и социальных процессах = деградация. Усложнение, конкуренция, дерегулирование = развитие. Думаю, что в Кремле руководствуются не этими постулатами, когда отказываются думать про объединение Тюменской области, но главное – что не лезут своими слонячьими решениями в местную посудную лавку. И на том хорошо.