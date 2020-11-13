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​Президент Путин и ядерный рай

Странности российской доктрины ядерного сдерживания в исполнении президента

​Президент Путин и ядерный рай
Фото автора

Собирался я было написать про «победу российской дипломатии» Андрея Маркина, которая, судя по всему, заключается в том, что Азербайджан и Турция празднуют победу; армяне Нагорного Карабаха остались без защиты армянских вооруженных сил, через пять лет с Карабахом азербайджанцы могут делать все, что угодно, а Турция получила прямой транспортный коридор через Нахичевань и Армению в Азербайджан через Нагорный Карабах. Несмотря на то, что автор почему-то пишет: «Турция осталась с носом и доступа в Нагорный Карабах не получит».

Но до обсуждения ли частного, хоть и очень восторженного и патриотичного мнения пересмотревшего телевизора автора, когда Россия, весь мир может оказаться в большой опасности по милости одного Верховного главнокомандующего путающегося в собственной Ядерной доктрине?

10 ноября Владимир Владимирович Путин провел Совещание с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК, посвященное рассмотрению комплекса вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития стратегических ядерных сил. На нем Президент публично и официально заявил, что в отличие от России: «Сегодня в американской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование неядерных средств».

И дальше, практически без паузы, продолжил: «2 июня этого года, как известно, мною подписан Указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В этом документе четко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия... Мы с вами ведь о чем говорим: говорим, что мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства, но в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны...» Как говорится, абзац...

Ладно, Андрей Маркин перед написанием восторженной статьи даже не удосужился прочитать текст Соглашения о прекращении войны в Карабахе, где черным по белому написано, что: «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». С него какой спрос?

Но, друзья мои... Президент ядерной державы, который на важном совещании, в присутствии генералитета и министров точно цитирует название подписанного несколько месяцев назад Указа и пересказывает его содержание с точностью до наоборот... Эта штука... как говорится, посильнее чем «Фауст» Гете.

И ладно был бы какой-то никому не доступный секретный документ, который никто не в состоянии проверить кроме генералов, не привыкших раздражать высокое начальство своими поправками. А то ведь, вот же он. Лежит в свободном доступе на сайте Кремлин.ру. И каждый может убедиться, что раздел III пункт 17 «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» гласит:

«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Черным по белому написано. Буквально словами самого же Владимира Путина: «Сегодня в российской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование неядерных средств». И тут никого не может ввести в заблуждение оговорка об угрозе существования государства, особенно после крымской авантюры 2014 года. Когда, по словам Владимира Путина, Россия была готова применить ядерное оружие для защиты Крыма. Если уж аннексия Россией территории соседней страны рассматривается самим же Владимиром Путиным как угроза существования государства и оправдывает применение ядерного оружия, то само собой выходит, что более резинового предлога для применения ядерных сил и придумать невозможно.

Ну, а коль скоро бессменный 68-летний российский верховный главнокомандующий путается в своей собственной Ядерной доктрине, а о результатах ядерной войны осмеливается на полном серьезе публично заявлять: «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», то россиянам хочешь-не хочешь, а надо бы готовиться... Или в путинский ядерный рай, или вопреки всему создавать более или менее разумную систему народовластия, брать под контроль вконец отвязавшийся государственный аппарат.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 195, комментариев: 4
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:34
Правильно написано, если что, то всем им хана!
Чего смотреть на них?
444 Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:51
Если что и вам тоже хана, странный человек. Что? Пожил уже, на тот свет собрался, камикадзе?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:56
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444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:08
Надо создавать разумную систему народовластия, брать под контроль вконец отвязавшийся государственный аппарат, чтобы свихнувшийся царек не утащил за собой нашу страну в свой ад. Ничего не могу поделать для вас с тем, что фамилия этого самоназначенного царька, подмявшего под себя всю власть в стране, Путин.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:16
И что меня опять затерли?

Какая-то странная полемика получается.
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