Почему в одном случае бюджет, а другом случае концессия и кошелек потребителя? Объясните обывателю.

Сегодня у жителя нет никаких данных и расчетов в пользу концессии. Никаких внятных и достаточно разумных и понятных, из которых бы каждый средний гражданин, далекий от тонкостей теплоснабжения города, понял: «Да это выгодно мне и моим детям!».

Сегодня у него перед глазами картина, когда разворовывание государственного имущества частными лицами принимается как данность, так же как и картины их благоденствия в виллах на берегах Средиземного моря. За чей счет банкет? Козе понятно: из вакуума такие богатства мгновенно не возникают. У кого-то отняли, другой темы нет.

И сегодня, когда уже отнято и поделено все государственное (читай — ничье) имущество, очередь дошла до муниципального имущества, причем самого нужного для жизнеобеспечения каждого гражданина. Теплоснабжения.

Вот чисто мое мнение: а с какого перепугу обыватель на Крайнем Севере должен жертвовать своим здоровьем только для того, чтобы семь месяцев элементарно не замерзать? Он должен два-три месяца в год работать, только чтобы оплатить отопление! Поэтому делать бизнес на теплоснабжении — это аморально. А частник — это бизнес по определению. Поэтому если бы расчеты по концессии показали, что компетентность и организация частника будет способствовать снижению нагрузки на карман потребителя, стал бы я говорить: «Не отдам! Мое!»? Да нет — возьмите.

Сегодня говорят: «Мы отдаем теплосети частнику, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Бюджет не потянет третью трубу. Бюджет не потянет модернизацию. Бюджет не потянет подключение новых районов. Бюджет не потянет теплоснабжение 500 тысяч жителей Сургута в 2030 году». Говорят: «Ребята, затяните потуже пояса и возьмите все модернизации, третьи трубы, подключение новых домов на свои плечи и откройте пошире кошельки для расчетов. Надеемся на ваше понимание. Спасибо за внимание».

Спасибо, не надо!

Извиняйте, но это лохотрон чистой воды. Бюджет города и округа пока еще не испытывал, не испытывает и не будет испытывать дефицита. На все эти «хотелки» (третья труба, модернизация) бюджет должен солидарно с жителями выделять средства для поддержания и развития системы теплоснабжения города. Выделять миллиарды рублей на ГТС, как выделяется бюджетные средства на хотелки НТЦ. Почему в одном случае бюджет, а другом случае концессия и кошелек потребителя? Объясните обывателю.

Комментарий к материалу «Разговор со сторонником концессии теплосетей. Предприниматель Владимир Самборский // ONLINE»