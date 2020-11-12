Югра закупает для своих жителей лекарства от коронавируса на более чем 200 млн рублей

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Для этого выделены средства бюджета региона — 151 млн рублей, и средства федерального бюджета — 63 млн рублей. Региональные средства используются для приобретения лекарств для амбулаторного и стационарного лечения, средства федерального бюджета – для приобретения лекарств амбулаторного этапа.⠀

Для амбулаторного лечения закупаем 16 наименований препаратов на сумму 120 млн рублей. Перечень соответствует требования Минздрава РФ к лечению нетяжелых форм COVID-19.⠀

По состоянию на 11 ноября заключены 12 контрактов на поставку 114 914 упаковок противовирусных, жаропонижающих лекарств на общую сумму 59,2 млн рублей.⠀

9 ноября в округ уже поступила 1000 упаковок фавипиравира, таблетки переданы в поликлиники для выдачи пациентам. По остальным контрактам срок поставки составляет 5-10 дней с момента их заключения.⠀

До 13 ноября ожидаем поставку 1009 упаковок, до 17 ноября – 112 905 упаковок, и до 23 ноября – 8 271 упаковки. Всего планируем приобрести более 190 тысяч упаковок препаратов для лечения жителей Югры от COVID-19.⠀

Поставка лекарственных препаратов осуществляется на склад АУ «Аптечный склад»(Сургут), далее препараты в течение одного-двух дней доставляются в медицинские организации округа. Планируем полностью завершить заключение контрактов до 14 ноября.

Справочно, перечень препаратов, рекомендованных для амбулаторного лечения Миздравом РФ:

1. Фавипиравир

2. Умифеновир

3. Гидроксихлорохин

4. ИФН-альфа

5. Амоксициллин

6. Амоксициллин + клавулановая кислота

7. Азитромицин

8. Левофлоксацин

9. Моксифлоксацин

10. Кларитромицин

11. Дексаметазон

12. Преднизолон

13. Метилпреднизолон

14. Ривароксабан

15. Апиксабан

16. Парацетамол