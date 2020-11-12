Карабах: Россия усиливает свои позиции в Закавказье

Вот так: вроде только что казалось, что Турция в союзе с Баку существенно потеснила позиции Москвы в Закавказье, а сегодня выяснилось, что Россия не только сохранила военную базу в Армении, но и расширила свое военное присутствие на территории, де-юре входящие в состав Азербайджана (речь о Нагорном Карабахе, который в Баку считают своим). Российские миротворцы разместятся там на целых пять лет. А там видно будет.

Владимир Путин вновь проявил себя как человек, способный из любой ситуации извлекать пользу. Для заключения такого соглашения он выбрал идеальный момент, когда азербайджанское наступление выдыхалось, а армяне держались из последних сил.

Бонусом можно считать подрыв позиций армянского премьера Никола Пашиняна, которого в России откровенно недолюбливают из-за прихода к власти в результате народных волнений. В Ереване нынче неспокойно. Глядишь, теперь и Пашиняна свергнут.

Армяне Нагорного Карабаха останутся дома, не опасаясь геноцида. В освобожденные азербайджанские районы вернутся беженцы. Турция осталась с носом и доступа в Нагорный Карабах не получит. В общем, чистая победа российской дипломатии. Браво!