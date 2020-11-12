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​Победила российская дипломатия

Карабах: Россия усиливает свои позиции в Закавказье

​Победила российская дипломатия

Вот так: вроде только что казалось, что Турция в союзе с Баку существенно потеснила позиции Москвы в Закавказье, а сегодня выяснилось, что Россия не только сохранила военную базу в Армении, но и расширила свое военное присутствие на территории, де-юре входящие в состав Азербайджана (речь о Нагорном Карабахе, который в Баку считают своим). Российские миротворцы разместятся там на целых пять лет. А там видно будет.

Владимир Путин вновь проявил себя как человек, способный из любой ситуации извлекать пользу. Для заключения такого соглашения он выбрал идеальный момент, когда азербайджанское наступление выдыхалось, а армяне держались из последних сил.

Бонусом можно считать подрыв позиций армянского премьера Никола Пашиняна, которого в России откровенно недолюбливают из-за прихода к власти в результате народных волнений. В Ереване нынче неспокойно. Глядишь, теперь и Пашиняна свергнут.

Армяне Нагорного Карабаха останутся дома, не опасаясь геноцида. В освобожденные азербайджанские районы вернутся беженцы. Турция осталась с носом и доступа в Нагорный Карабах не получит. В общем, чистая победа российской дипломатии. Браво!


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Сегодня в 10:47, просмотров: 296, комментариев: 26
Комментарии:
444
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Сегодня в 11:11
Сдача своего союзника Эрдогану - это победа российской дипломатии??? Азербайджан и Турция празднуют победу, армянский народ переживает поражение, а вы прыгаете до потолка? Азербайджан получил все, что хотел. Армяне Нагорного Карабаха остаются без защиты армянских вооруженных сил, а через пять лет с Карабахом азербайджанцы могут делать все, что угодно. Турция получила прямой транспортный коридор через Нахичевань и Армению в Азербайджан через Нагорный Карабах. Откуда вы вообще взяли свое "Турция осталась с носом и доступа в Нагорный Карабах не получит"??? Какое там "азербайджанское наступление выдыхалось", если они только что захватили "крепость-Шуша", а дальше могли все силы бросить на взятие Лачинского коридора, в результате чего армянские силы были бы отрезаны от Армении, о чем честно говорит Пашинян, объясняя подписание соглашения?
Сиапресс! Не понимаю, зачем вам позориться, публикуя такую откровенную халтуру. Фуу...
444
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Сегодня в 11:24
Спросите у любого армянина, что произошло. Эрдоган всеми силами поддержал Азербайджан с первого дня войны, а Путин пальцем не пошевелил, чтобы помочь Армении. Предал армян. Побоялся перейти дорогу Эрдогану.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:32
«Если сам себя не похвалишь. Кто похвалит?». Полный провал РФ в Закавказье. Почему? Минус один преданный веками союзник. Альянс Азербайджана и Турцию это экспансия в прикаспийский регион Турции. Беспилотники Турции показали нашу ПВО не в лучшем виде. Беженцы, которые вернутся в Карабах должны принять азербайджанской гражданство. А допуск наших миротворцев это небольшая уступка альянса Алиев-Эрдоган за сбитый наш вертолёт. Иначе Алиев мог столкнутся с нашей предъявой, мол, ты заср...ц, что творишь?! А так спустили на тормозах. Россия показала слабость в этом конфликте перед Турцией и это может аукнуться нам турецкими беспилотниками в Донбассе и в альянсе Эрдогана-Зеленский относительно Крыма. По моему это соглашение по перемирию, на самом деле, поражение и военных, и дипломатии РФ. Но наиболее удачный из всех плохих вариантов.
Швондер.
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Сегодня в 11:36
Это, треники подтяните и майонез с губ промокните. Аналитики
Alkonowa1ow Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:36
А как насчёт Кубы? Вель СССР под носом у США отстоял и не дал расправиться. Это как? А за то, что Турция разместила ракеты на своей территории состоялся «карибский кризис». А тут сейчас член НАТО залез в Азербайждан и лезет в Украину. Это как?
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:48
Вы у Путина своего спросите. Вы же на СИАПРЕСС за его вечную власть з...цу рвете.
tdn
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Сегодня в 11:54
Это нормально, так пропаганда и работает. Выдать полный провал внешней политики пенсионера за его очередную победу, так это и делается.
tdn
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Сегодня в 11:56
Кстати, не удивлюсь если через какое то время, Грузия попросит Турцию порешать вместе с ней, тот же самый Абхазский вопрос.
Alkonowa1ow Швондер.
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Сегодня в 12:00
Не по адресу. Мы просто налогоплательщики.
Злая Эллочка 444
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Сегодня в 12:01
Пашинян просил помочь? )))
Злая Эллочка tdn
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Сегодня в 12:03
Карабах будет армянский. Абхазия будет российской.
Alkonowa1ow tdn
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Сегодня в 12:09
Россия тринадцать войн провела с султанами и всякими пашами. И первую мировую нащелкала по носу турок. А потом Ленин все обос...л с этим Кемалем, страна получили Карскую область по Брестскому мирному договору. Чём-то напоминает нынешнее соглашение о перемирии? Нет турок надо сдерживать. Иначе они перехватят повестку в Закавказье. Или уже перехватили? А как сдерживать с «турецкими потоками», «помидорами» и «антальями». Никак.
444 Злая Эллочка
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Сегодня в 12:09
Армянский народ рассчитывал на помощь своих русских братьев. По крайней мере до сдачи Путиным Эрдогану, считавшихся таковыми.
444 Злая Эллочка
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Сегодня в 12:11
Это да. Черная дыра Абхазии обязательно будет финансироваться из российского бюджета. Кто ж в России такую возможность воровства-то упустит.
Сергей Б
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Сегодня в 12:14
Лично я как россиянин и обыватель не против того, что Путин извлекает пользу из Карабаха и Сирии. Но как россиянин категорически против того, что Путин способный извлекать пользу из любой ситуации, извлекает пользу из россиян – прессуя россиян как террористов в Сирии. То есть чувак вообще кранты попутал.

В связи с чем, я как россиянин, категорически за отставку Путина с понижением его в звании как минимум до унтер-пришибеева и отправку его в Карабах и Сирию, чтобы он извлекал там для себя пользу своими руками, а не за счет россиян.

Вот так будет вернее.
Злая Эллочка 444
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Сегодня в 12:18
Народ? Пашинян помощи просил? Что ж его войска ровно стояли? Не будет им помощи с этим правительством.
Злая Эллочка 444
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Сегодня в 12:18
Скажу секрет. Они финансировались и будут финансироваться.
444 Злая Эллочка
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Сегодня в 12:21
А в чем проблема с правительством Пашиняна для России? В том, что армяне своего вора-Путина выкинули вон? Так в России это тоже рано или поздно случится. Не мытьем, так катаньем, как говорится.
444 Злая Эллочка
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Сегодня в 12:24
Да, черные дыры Абхазии-осетии-чечни-приднестровья обязательно будут финансироваться из российского бюджета. Полностью с вами согласен, что путинские соколы такую возможность воровства ни за что не упустят.
Сергей Б
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Сегодня в 12:32
Еще можно про одну свежую победу Путина добавить.

Питин закинул инициативу в думу – разрешить сотрудникам ФСБ двойное гражданство. Дума рассматривает, ну можно сказать утвердила, инициативу Путина.

Зачем сотрудникам ФСБ двойное гражданство?

444 Сергей Б
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Сегодня в 12:38
Какая для России польза в поражении Армении и победе Эрдогана?
444 Сергей Б
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Сегодня в 12:43
Тоже мне победа... Путин себе пожизненную неприкосновенность только что выписал. Его теперь только за госизмену под суд отдать можно будет. И то с согласия всех и вся. А вы о ФСБ-шниках каких-то смехотворных.
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 13:32
Армения - признала Арцах?
Защитила всех мощью Армении - Арцах?!
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 14:05
А то нет. Такая у армянской армии мощь без поддержки России. Против азербайджанской с полной поддержкой Эрдогана.
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 14:50
45000 человек....
Чего не послали хотя бы 10т?!
Героический Армянский народ сам защищал как мог Арцах.
А политическое руководство Армении - в кусты!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:52
Это очень опасный прецедент. Разрешение территориальных споров на постсоветском пространстве военным путём с помощью третьих стран. Третья страна должна быть только Россия. И любое территориальное телодвижение государств на постсоветском пространстве должно пресекаться на корню. В 2008 году это было сделано в Южной Осетии. Что такое НКАО? Правильно автономия. Ее дал Сталин в составе Азербайджана. А мог и не дать. Азербайджана там в то время «не стояло». Поэтому результатом удовлетворяющим обе стороны процентов на 75% должно бы быть:
1. Возвращение Арменией захваченных во время войны 1992-94 г.г. азербайджанских территорий;
2. Включение НКР в состав Армении.
3. Создание 5-км «лачинского» коридора для связи материковой Армении и НКР в обмен на создание коридора материкового Азербайджана с Нахичеванью.
Фифти-фифти.
Сегодняшнее перемирие основано на 100% результате Азербайджана и 0% Армении. И где дипломатия РФ? Где союзнические обязательства РФ? Почему Турция через «заднее крыльцо» проникла в сферу конфликта и стала играть решающую роль? Почему беспилотники Турции в первые недели господствовали в воздухе? Где адекватный ответ, ведь РФ вооружала Армению даже «Искандерами», которые против малых целей бесполезны. Поэтому победных реляций не надо. Хорошо хоть не утерлись. А впрыгнули в «последний вагон уходящего поезда»! И осталась мира замедленного действия. Ну и на этом спасибо.
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