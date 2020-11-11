Сколько продлиться ковиду, чтобы нас отшвырнуло к 2013-му году?

Тут первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ковид нас отбросил на полтора года назад. То есть где-то к лету 2019-го.

В принципе, лето меня устраивает. Но вот вопрос: сколько еще нужно продержаться коронавирусу, чтобы нас отшвырнуло сразу в 2013-й? В те благословенные времена, когда нефть стоила за сто долларов, а доллар – чуть больше тридцати рублей.

Составьте там в правительстве прогнозы, прикиньте. А мы что-нибудь придумаем. Потерпим.

Тем более, что тенденция налицо: нефть уже 45 бакинских, евро – ниже 90 рублей.