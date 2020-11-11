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​Мы потерпим

Сколько продлиться ковиду, чтобы нас отшвырнуло к 2013-му году?

​Мы потерпим
Фото: government.ru

Тут первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ковид нас отбросил на полтора года назад. То есть где-то к лету 2019-го.

В принципе, лето меня устраивает. Но вот вопрос: сколько еще нужно продержаться коронавирусу, чтобы нас отшвырнуло сразу в 2013-й? В те благословенные времена, когда нефть стоила за сто долларов, а доллар – чуть больше тридцати рублей.

Составьте там в правительстве прогнозы, прикиньте. А мы что-нибудь придумаем. Потерпим.

Тем более, что тенденция налицо: нефть уже 45 бакинских, евро – ниже 90 рублей.


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Сегодня в 20:10, просмотров: 209, комментариев: 6
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 20:26
Может его лично и отбросил..
Остальных....
444
не нравится
Сегодня в 20:39
В 2013-м рост российской экономики уже приближался к нулю. Полугосударственная воровская путиномика забуксовала уже при 100 долларах за баррель.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:43
Дело в том, что по факту нас уже перебросило через 2013 – когда нефть стоила за сто долларов, а доллар – чуть больше тридцати рублей. Перебросило куда-то в 90-е. Когда благосостояние граждан таяло на глазах. Все так сказать возвращается на круги своя.

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:48
Перебросило во времена Ельцина, которого так любит Мазурин (444). А что можно было ожидать от правления ставленника Ельцина.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:53
Олег Владимиров, расскажите уже где вы были, что вас не было слышно, в застенках Лукашенко? Расскажите про Белоруссию. То, что происходит в России мы и сами знаем.

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:07
В общем, смените козу Олег, дайте эксклюзив.
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